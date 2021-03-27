Bahreyn GP 3. antrenman: Verstappen, Hamilton'ın 0.7 saniye önünde lider!

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
Yarış:
22 Saat
:
41 Dakika
:
36 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
78 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
126 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
154 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
161 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
168 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
182 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
186 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
196 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
211 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
218 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
225 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
238 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
252 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
259 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Horner: "F1 sprint yarışlarının, bütçe sınırı içerisinde yapılması gerekiyor" Sonraki / Honda: "Yeni motor 'sıfır beden' konseptinden daha kompakt"
Formula 1 / Bahreyn GP / Antrenman raporu

Bahreyn GP 3. antrenman: Verstappen, Hamilton'ın 0.7 saniye önünde lider!

Ekleyen:
, Editör

2021 Formula 1 Şampiyonası'nın Bahreyn'de gerçekleştirilecek 1. yarışı öncesinde 3. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

Bahreyn GP 3. antrenman: Verstappen, Hamilton'ın 0.7 saniye önünde lider!

Cumartesi günü hava yine oldukça sıcaktı ve hava sıcaklığı 37 dereceyi bulurken, pist sıcaklığı 48 dereceye kadar çıktı.

Sıralama turları ve yarış akşam yapıldığı için, 3. antrenman seansı pek de temsili şartlarda gerçekleşmedi. Bu yüzden sürücüler ilk bölümü garajda geçirdiler.

Daha sonra piste çıktıklarında, pistin yol tutuşu oldukça düşüktü ve pist dışına taşan isimler vardı.

Valtteri Bottas ilk virajda pist dışına taşarken, Charles Leclerc dün Kimi Raikkonen'in yaptığı kazayla aynı yerde spin attı ancak bir yere çarpmadan yola devam etti.

Bundan kısa bir süre sonra da bu kez Haas pilotu Nikita Mazepin spin attı ve bu hafta sonu ikinci kez spin atmış oldu.

Zaman tablosunda ise zamanlar seans ilerledikçe gelişmeye devam etti.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly 1:31.583'lük zaman turuyla ilk sırayı eline geçiren isim olsa da, Mercedes pilotu Lewis Hamilton 1:31.316 yaparak Mercedes'i zaman tablosunda ilk sıraya taşıdı.

Sonrasında gözler Red Bull pilotu Max Verstappen'e çevrildi ve Hollandalı pilot, 1:30.577 gibi harika bir zaman turu kaydederek Red Bull'u zaman tablosunun en tepesine taşıdı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sir Lewis Hamilton, Mercedes W12

Sir Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Kalan kısımda orta ve arka bölümde değişiklikler olsa da, ön bölümde herhangi bir değişiklik olmadı ve Verstappen büyük bir farkla üçüncü seansı zirvede tamamlamış oldu.

Verstappen ile Red Bull böylelikle üç antrenman seansının üçünü de zirvede tamamladı ve sıralama turları öncesinde pole pozisyonu için favori haline geldi.

Hollandalı pilotun en yakın takipçisi Mercedes'ten Hamilton'dı. Dün, mükemmel olmadıklarını söyleyen İngiliz pilot, seansı ikinci sırada tamamlasa da, yumuşak lastikle attığı en hızlı turda Verstappen'in 0.739 saniye ardında kaldı.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, etkileyici bir üçüncü antrenman seansı geçirdi ve seansı üçüncü sırada tamamlamayı başardı. Hamilton'ın sadece 0.267 saniye gerisinde kalan Gasly, iki Mercedes'in arasına girmeyi başardı.

Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas, seans içerisinde temiz bir tur atmakta zorlandı. Fin pilot birden fazla kez pist dışına taştı ve üç kez zaman turu silindi. Sonuç olarak liderin 1.278 saniye ardında dördüncü oldu.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez, tek turda yine geride kaldı. Dün, tek turda epey zorlandığını söyleyen Perez, takım arkadaşı Verstappen'in 1.331 saniye gerisinde beşinci oldu.

Ferrari'de Carlos Sainz, tıpkı dün olduğu gibi bugün de Charles Leclerc'i geride bıraktı. İspanyol pilot 1:32.108'lik zaman turuyla 1.531 saniye geride altıncı olurken, Ferrari pilotu Charles Leclerc takım arkadaşının 0.4 saniye ardında kaldı ve 11. olabildi. İkili, en hızlı turlarını orta lastikle attı.

Seansın dikkat çekici isimlerinden bir tanesi de, bu yıl toparlanmış gibi görünen Alfa Romeo'da Kimi Raikkonen'di. Fin pilot 1:32.224'lük derecesiyle, Sainz'ın 0.116 saniye ardında yedinci oldu.

Alpine pilotu Esteban Ocon 1:32.423'le ilk ona girmeyi başardı. Ancak iki yıl aradan sonra spora dönen Fernando Alonso, kendisi kadar rekabetçi görünmedi ve 0.397 saniye ardında ancak 15. olabildi.

Aston Martin'den Lance Stroll 1:32.431'le dokuzuncu olurken, takım arkadaşı Sebastian Vettel dün olduğu gibi bugün de ilk ona giremedi ve 1:32.755'le 14. oldu. Alman pilot, takım arkadaşından 0.324 saniye yavaş kaldı.

McLaren pilotu Daniel Ricciardo ilk onu tamamlayan isim oldu. İngiliz ekip dün oldukça iyi bir performans sergilese de, bugünkü seansta gerilerde kaldı. Ricciardo, liderin 1.9 saniye gerisinde kalırken, Lando Norris temiz bir tur atmakta zorlanınca 2.283 saniye geride 16. olabildi.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Esteban Ocon, Alpine A521

Esteban Ocon, Alpine A521

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi ve AlphaTauri'den Yuki Tsunoda sırasıyla 12. ve 13. oldular.

Son dört sırada Williams ve Haas sürücüleri yer aldı. George Russell 1:33.323'lük derecesiyle bu gruba liderlik ederken, Mick Schumacher sadece 0.099 saniye ardında 18. oldu.

Onu da 0.2 saniye geriden Nikita Mazepin ve Williams'tan Nicholas Latifi takip etti.

Charles Leclerc ve Carlos Sainz hariç tüm sürücüler, en hızlı turlarını yumuşak lastikle attılar ve en çok tur atan isim 17 turla Charles Leclerc oldu.

Sıralama turları TSi 18:00'de yapılacak ve S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 11 1'30.577  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 14 1'31.316 0.739
3 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 13 1'31.583 1.006
4 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 16 1'31.855 1.278
5 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 11 1'31.908 1.331
6 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 16 1'32.108 1.531
7 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 15 1'32.224 1.647
8 France Esteban Ocon Alpine Renault 11 1'32.423 1.846
9 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 13 1'32.431 1.854
10 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 12 1'32.477 1.900
11 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 17 1'32.482 1.905
12 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 11 1'32.500 1.923
13 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 15 1'32.709 2.132
14 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 15 1'32.755 2.178
15 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 15 1'32.820 2.243
16 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 10 1'32.860 2.283
17 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 14 1'33.323 2.746
18 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 14 1'33.422 2.845
19 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 14 1'33.622 3.045
20 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 16 1'33.959 3.382
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Horner: "F1 sprint yarışlarının, bütçe sınırı içerisinde yapılması gerekiyor"

Önceki haber

Horner: "F1 sprint yarışlarının, bütçe sınırı içerisinde yapılması gerekiyor"

Sonraki haber

Honda: "Yeni motor 'sıfır beden' konseptinden daha kompakt"

Honda: "Yeni motor 'sıfır beden' konseptinden daha kompakt"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Alt-etkinlik FP3
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bahreyn GP: Heyecan dolu sıralama turlarında pole pozisyonu Verstappen'in!

15 dk
2
Formula 1

2021 F1 sezonu rehberi - Pilotlar, takımlar, takvim ve kural değişiklikleri

2g
3
Formula 1

2021 F1 kuralları neden Mercedes'i daha çok etkiledi?

47 dk
4
Formula 1

Bahreyn GP 3. antrenman: Verstappen, Hamilton'ın 0.7 saniye önünde lider!

3s
5
Formula 1

Leclerc: "Bu kadar rekabetçi olmayı beklemiyorduk"

20s
Son Haberler
Bahreyn GP: Heyecan dolu sıralama turlarında pole pozisyonu Verstappen'in!
F1

Bahreyn GP: Heyecan dolu sıralama turlarında pole pozisyonu Verstappen'in!

15dk
2021 F1 kuralları neden Mercedes'i daha çok etkiledi?
F1

2021 F1 kuralları neden Mercedes'i daha çok etkiledi?

47dk
Canlı anlatım: Bahreyn GP sıralama turları
F1

Canlı anlatım: Bahreyn GP sıralama turları

1s
Honda: "Yeni motor 'sıfır beden' konseptinden daha kompakt"
F1

Honda: "Yeni motor 'sıfır beden' konseptinden daha kompakt"

1s
Bahreyn GP 3. antrenman: Verstappen, Hamilton'ın 0.7 saniye önünde lider!
F1

Bahreyn GP 3. antrenman: Verstappen, Hamilton'ın 0.7 saniye önünde lider!

3s
Son Videolar
F1 sprint yarışlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler 05:39
Formula 1
4s

F1 sprint yarışlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler

2021 F1 sezonunda kırılabilecek rekorlar 07:09
Formula 1
5s

2021 F1 sezonunda kırılabilecek rekorlar

AlphaTauri, AT02'yi yakından inceliyor 00:49
Formula 1
26 Mar 2021

AlphaTauri, AT02'yi yakından inceliyor

McLaren MCL35M difüzör kanatları 01:00
Formula 1
25 Mar 2021

McLaren MCL35M difüzör kanatları

F1 Hızlı Bilgiler: Bahreyn Grand Prix'si 01:47
Formula 1
25 Mar 2021

F1 Hızlı Bilgiler: Bahreyn Grand Prix'si

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Bahreyn GP: Heyecan dolu sıralama turlarında pole pozisyonu Verstappen'in! Bahreyn GP
Formula 1 / Sıralama turları raporu

Bahreyn GP: Heyecan dolu sıralama turlarında pole pozisyonu Verstappen'in!

Canlı anlatım: Bahreyn GP sıralama turları Bahreyn GP
Formula 1 / Canlı anlatım

Canlı anlatım: Bahreyn GP sıralama turları

Moto3 Katar 3. antrenman: En hızlısı Sergio Garcia, Deniz 11. oldu Losail
Moto3 / Antrenman raporu

Moto3 Katar 3. antrenman: En hızlısı Sergio Garcia, Deniz 11. oldu

Çok Okunanlar Bugün

Bahreyn GP: Heyecan dolu sıralama turlarında pole pozisyonu Verstappen'in!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Bahreyn GP: Heyecan dolu sıralama turlarında pole pozisyonu Verstappen'in!

2021 F1 sezonu rehberi - Pilotlar, takımlar, takvim ve kural değişiklikleri
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

2021 F1 sezonu rehberi - Pilotlar, takımlar, takvim ve kural değişiklikleri

2021 F1 kuralları neden Mercedes'i daha çok etkiledi?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

2021 F1 kuralları neden Mercedes'i daha çok etkiledi?

Bahreyn GP 3. antrenman: Verstappen, Hamilton'ın 0.7 saniye önünde lider!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Bahreyn GP 3. antrenman: Verstappen, Hamilton'ın 0.7 saniye önünde lider!

Leclerc: "Bu kadar rekabetçi olmayı beklemiyorduk"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Bu kadar rekabetçi olmayı beklemiyorduk"

Honda: "Yeni motor 'sıfır beden' konseptinden daha kompakt"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Honda: "Yeni motor 'sıfır beden' konseptinden daha kompakt"

Bahreyn GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın önünde en hızlısı!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Bahreyn GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın önünde en hızlısı!

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Son Haberler

Bahreyn GP: Heyecan dolu sıralama turlarında pole pozisyonu Verstappen'in!
F1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Bahreyn GP: Heyecan dolu sıralama turlarında pole pozisyonu Verstappen'in!

2021 F1 kuralları neden Mercedes'i daha çok etkiledi?
F1 Formula 1 / Analiz

2021 F1 kuralları neden Mercedes'i daha çok etkiledi?

Canlı anlatım: Bahreyn GP sıralama turları
F1 Formula 1 / Canlı anlatım

Canlı anlatım: Bahreyn GP sıralama turları

Honda: "Yeni motor 'sıfır beden' konseptinden daha kompakt"
F1 Formula 1 / Son dakika

Honda: "Yeni motor 'sıfır beden' konseptinden daha kompakt"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.