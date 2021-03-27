Bahreyn GP 3. antrenman: Verstappen, Hamilton'ın 0.7 saniye önünde lider!

Cumartesi günü hava yine oldukça sıcaktı ve hava sıcaklığı 37 dereceyi bulurken, pist sıcaklığı 48 dereceye kadar çıktı.

Sıralama turları ve yarış akşam yapıldığı için, 3. antrenman seansı pek de temsili şartlarda gerçekleşmedi. Bu yüzden sürücüler ilk bölümü garajda geçirdiler.

Daha sonra piste çıktıklarında, pistin yol tutuşu oldukça düşüktü ve pist dışına taşan isimler vardı.

Valtteri Bottas ilk virajda pist dışına taşarken, Charles Leclerc dün Kimi Raikkonen'in yaptığı kazayla aynı yerde spin attı ancak bir yere çarpmadan yola devam etti.

Bundan kısa bir süre sonra da bu kez Haas pilotu Nikita Mazepin spin attı ve bu hafta sonu ikinci kez spin atmış oldu.

Zaman tablosunda ise zamanlar seans ilerledikçe gelişmeye devam etti.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly 1:31.583'lük zaman turuyla ilk sırayı eline geçiren isim olsa da, Mercedes pilotu Lewis Hamilton 1:31.316 yaparak Mercedes'i zaman tablosunda ilk sıraya taşıdı.

Sonrasında gözler Red Bull pilotu Max Verstappen'e çevrildi ve Hollandalı pilot, 1:30.577 gibi harika bir zaman turu kaydederek Red Bull'u zaman tablosunun en tepesine taşıdı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Sir Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Kalan kısımda orta ve arka bölümde değişiklikler olsa da, ön bölümde herhangi bir değişiklik olmadı ve Verstappen büyük bir farkla üçüncü seansı zirvede tamamlamış oldu.

Verstappen ile Red Bull böylelikle üç antrenman seansının üçünü de zirvede tamamladı ve sıralama turları öncesinde pole pozisyonu için favori haline geldi.

Hollandalı pilotun en yakın takipçisi Mercedes'ten Hamilton'dı. Dün, mükemmel olmadıklarını söyleyen İngiliz pilot, seansı ikinci sırada tamamlasa da, yumuşak lastikle attığı en hızlı turda Verstappen'in 0.739 saniye ardında kaldı.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, etkileyici bir üçüncü antrenman seansı geçirdi ve seansı üçüncü sırada tamamlamayı başardı. Hamilton'ın sadece 0.267 saniye gerisinde kalan Gasly, iki Mercedes'in arasına girmeyi başardı.

Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas, seans içerisinde temiz bir tur atmakta zorlandı. Fin pilot birden fazla kez pist dışına taştı ve üç kez zaman turu silindi. Sonuç olarak liderin 1.278 saniye ardında dördüncü oldu.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez, tek turda yine geride kaldı. Dün, tek turda epey zorlandığını söyleyen Perez, takım arkadaşı Verstappen'in 1.331 saniye gerisinde beşinci oldu.

Ferrari'de Carlos Sainz, tıpkı dün olduğu gibi bugün de Charles Leclerc'i geride bıraktı. İspanyol pilot 1:32.108'lik zaman turuyla 1.531 saniye geride altıncı olurken, Ferrari pilotu Charles Leclerc takım arkadaşının 0.4 saniye ardında kaldı ve 11. olabildi. İkili, en hızlı turlarını orta lastikle attı.

Seansın dikkat çekici isimlerinden bir tanesi de, bu yıl toparlanmış gibi görünen Alfa Romeo'da Kimi Raikkonen'di. Fin pilot 1:32.224'lük derecesiyle, Sainz'ın 0.116 saniye ardında yedinci oldu.

Alpine pilotu Esteban Ocon 1:32.423'le ilk ona girmeyi başardı. Ancak iki yıl aradan sonra spora dönen Fernando Alonso, kendisi kadar rekabetçi görünmedi ve 0.397 saniye ardında ancak 15. olabildi.

Aston Martin'den Lance Stroll 1:32.431'le dokuzuncu olurken, takım arkadaşı Sebastian Vettel dün olduğu gibi bugün de ilk ona giremedi ve 1:32.755'le 14. oldu. Alman pilot, takım arkadaşından 0.324 saniye yavaş kaldı.

McLaren pilotu Daniel Ricciardo ilk onu tamamlayan isim oldu. İngiliz ekip dün oldukça iyi bir performans sergilese de, bugünkü seansta gerilerde kaldı. Ricciardo, liderin 1.9 saniye gerisinde kalırken, Lando Norris temiz bir tur atmakta zorlanınca 2.283 saniye geride 16. olabildi.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi ve AlphaTauri'den Yuki Tsunoda sırasıyla 12. ve 13. oldular.

Son dört sırada Williams ve Haas sürücüleri yer aldı. George Russell 1:33.323'lük derecesiyle bu gruba liderlik ederken, Mick Schumacher sadece 0.099 saniye ardında 18. oldu.

Onu da 0.2 saniye geriden Nikita Mazepin ve Williams'tan Nicholas Latifi takip etti.

Charles Leclerc ve Carlos Sainz hariç tüm sürücüler, en hızlı turlarını yumuşak lastikle attılar ve en çok tur atan isim 17 turla Charles Leclerc oldu.

Sıralama turları TSi 18:00'de yapılacak ve S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

Seans sonucu: