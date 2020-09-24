Honda, Rusya GP öncesi Verstappen'in motorunda değişiklikler yaptı

Verstappen, Mugello'da Mercedes'le mücadele edebilmeyi umuyordu ancak bu konudaki umutları, başlangıçtan birkaç saniye sonra yaşadığı güç kaybı nedeniyle sona erdi. Bu sorun nedeniyle geriye düşen genç sürücü, ilk turdaki temasın ardından yarışa veda etti.

Honda, yarışın ardından sorunu bulabilmek için yoğun çaba harcadı ve sorunun MGU-H ile MGU-K de dahil olmak üzere, motorun ana parçalarıyla ilgisi olmadığı sonucuna vardı.

Japon üretici hem motorun elektriği hem de yazılımı ile ilgili çeşitli faktörlerin bir araya geldiğini ve bu soruna neden olduğunu tahmin ediyor.

Bu kapsamda Japon üretici, sorunların tekrarlanmasını önlemek amacıyla çeşitli önlemler aldı.

Honda'nın F1 teknik direktörü Toyoharu Tanabe, Rusya Grand Prix'sinden önce yaptığı açıklamada, "Mugello'dan bu yana geçen zamanda ana önceliğimiz, Max'in o yarışta yarış dışı kalmasına neden olan şeyi analiz etmekti."

"Araştırmamız, soruna birkaç faktörün neden olduğunu ortaya çıkardı ve bu hatanın bir daha meydana gelmemesini sağlamak amacıyla bunların her birini çözmek için çeşitli çözümler uyguladık." dedi.

Verstappen, Mugello'da yarış dışı kaldığı için hüsrana uğramıştı ve Red Bull, Rusya'ya gitmeden önce genç sürücüyle konuşacağını söyledi.

Bu görüşmelerden sonra konuşan Verstappen, herkesin durumu düzeltmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Mugello hakkında Verstappen, "Yarış hafta sonunu bu şekilde bırakmak elbette hoş değil. Özellikle de bir podyumdan daha fazlasını yapma şansımız olduğunu düşündüğümüzde... Ama bunu geride bırakmamız gerekiyor."

"Elbette takım olarak tüm bu konuları tartıştık ve herkes aynı yöne gitmek için çalışıyor." dedi.

Orijinal planının bir parçası olarak Honda, bu hafta sonu bazı güç ünitesi değişiklikler yapacak. Bu değişiklikler, bu yılki son değişiklik olacak.

Üçüncü ünitelere geçişin Mugello'da ortaya çıkan sorunlarla herhangi bir ilgisi bulunmuyor.