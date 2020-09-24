İki kez dünya şampiyonu Alonso, iki yıllık bir aradan sonra Renault ile gelecek yıl F1'e dönecek ve Enstone merkezli ekiple üçüncü kez çalışacak.

Ağustos ayında Indianapolis 500'de mücadele eden Alonso, o günden bu yana odağını Formula 1'e kaydırdı ve bu hafta başında Renault'nun F1 fabrikasına ilk ziyaretini yaptı.

Alonso, Abu Dhabi'deki sezon sonu testinde R.S.20'ye geçebilmeyi umuyor ve bu kapsamda koltuk ayarı yaptırdı. Ayrıca simülatörde bir gün geçirdi.

Ziyaretin ardından Renault tarafından bir video röportaj yayınlandı ve Alonso, bu röportajda takıma 2020 sezonunun geri kalanında yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.

Alonso ayrıca simülatörde biraz daha fazla çalışmayı planlıyor ve takımın çalışmalarına alışmak birkaç yarışta da yer alacak.

Alonso, "Şu an ile gelecek sene arasında büyük ölçüde, takımın benden neye ihtiyaç duyduğunu anlamaya odaklanacağım."

"Fabrikada birkaç gün boyunca simülatörde olacağım, gelecek yıl için hazırlanacağım ve bu yılki yarışlar için takıma bir şekilde yardımcı olacağım."

"Pistteki ekibi takip etmek ve hafta sonuyla ilgili çalışma felsefesini anlamak için birkaç yarışa geleceğim."

"Abu Dhabi muhtemelen bir zorunluluk olacak ve umarım Imola'ya gelebilirim. Orası İsviçre'deki evime yakın."

"Takıma, ihtiyaç duydukları her konuda yardım etmeye hazır olacağım." dedi.

Alonso, gelecek yıl Renault'da Daniel Ricciardo'nun yerini alacak ve Esteban Ocon'un takım arkadaşı olacak.

Alonso daha önce 2002-06 ve 2008-09 arasında Renault için yarıştı ve Fransız üreticiyle 2005-06 yıllarında iki şampiyonluk aldı.

Çifte dünya şampiyonu, on yıldan uzun bir süre sonra ilk kez Enstone'a geldi ve burada çok büyük değişiklikler olduğunu söyledi.

Alonso, "Son kez burada olduğumda burada herhangi bir simülatör yoktu, bu yüzden bu iyi bir ilk hamle."

“Daha sonra koltuk ayarı yaptırdım, takımdaki önemli isimlerle toplantılar yaptım. Gelecek yılın programını ve hazırlığını gözden geçirdim, kendi açımdan tempoya ayak uydurmaya çalıştım."

“Yıllar sonra fabrikaya döndüğünüzde, her zaman yeni şeyler keşfedersiniz. Simülatör yeni, rüzgar tüneli güncellendi, birkaç şey aynı görünüyor, mesela bazı ofisler ve sık sık ziyaret ettiğim spor salon gibi."

"Bir fabrikada ve tesiste her zaman daha iyi olan şeyler vardır ve ekibin gelecek için iyi durumda olduğunu düşünüyorum." dedi.