Racing Point'in yeni güncellemesini sadece Stroll alacak

Silverstone merkezli ekip, her iki aracı için de bu hafta sonu yeni bir güncellemeye sahip olmayı umuyordu. Ancak Stroll, iki hafta önce Mugello'da büyük bir kaza yaptı ve aracına hasar verdi. Bundan ötürü de güncelleme planında büyük bir aksama ortaya çıktı.

Yaşanan büyük kaza, takımın tüm yeni parçaları kaybettiği anlamına geliyordu ve her şeye baştan başlanması gerekti.

Fabrikada bu hafta sonu için sadece bir araca yetecek yeni parça üretilebildi ve takım, bu parçaları sürücüler şampiyonasında önde yer alan Stroll'e verdi.

Takım, Rusya GP'den sonra yapılacak Nurburgring yarışında, her iki araçta da yeni parçalara sahip olmayı hedefliyor.

Son güncelleme paketinin içerisinde yeni sidepod, yeni taban, yeni ön kanat, yeni motor kapağı ve yeni fren kanalları yer alıyor.

Toskana Grand Prix'sinde konuşan takım patronu Otmar Szafnauer, güncellemenin tur başına birkaç ondalık getirdiğini söylemişti.

Güncelleme paketinin getirdiği tur zamanı hakkında konuşan Szafnauer, "[Tam olarak] ne kadar olduğunu bilmek zor. Ancak güncellemenin birkaç ondalık veya 0.3 saniye getirmesi gerekiyor ve iki araç arasındaki performans farkı tam olarak böyleydi." demişti.

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