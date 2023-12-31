Herbert: "Norris, Red Bull'a gitmemeli"

Verstappen, dominant geçen 2023 sezonunda 22 yarışın 19'unu kazanarak üçüncü Dünya Şampiyonluğu'na ulaştı.

Takım arkadaşı Sergio Perez ise 290 puan gerisinde 2. sırayı elde etti.

Perez, zorlu geçen 2023 sezonunda oldukça eleştirildi ve Red Bull'un koltuğunun tehdit altında olmadığında ısrar etmesine rağmen Red Bull kadrosundaki konumu birçok kez sorgulandı.

Ancak Perez'in sözleşmesinin F1 2024'ten sonra sona ermesiyle birlikte Red Bull, seçeneklerini değerlendirdiklerini inkar etmedi ve Norris'in adaylar arasında olduğu söylentilerini de yalanlamadı.

Hem Norris hem de Verstappen, Red Bull'da takım arkadaşı olma ihtimali hakkında yorumlarda bulundular; bu fikir her iki pilotun da ilgisini çekiyor ancak Herbert, Norris'in kendisine gelen herhangi bir teklifi kabul etmemesi gerektiğine inanıyor.

Norris ve McLaren, 2023'te üst sıralara tırmanarak çığır açan bir sezon geçirdi ve Norris yedi podyum elde etti.

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, in Parc Ferme

Herbert, Norris'in Red Bull'da Verstappen'e katılma 'riskini' almak yerine bu projeye ve şampiyonluk zaferi arayışına bağlı kalması gerektiğine inanıyor.

Herbert, Genting Casino ile birlikte Express Sport 'a verdiği demeçte, "Sürücünün bakış açısıyla düşünürsek, her zaman size neyin fayda sağlayacağını bulmaya çalışırsınız."

"Şimdi, içinde bulunduğu durumda Red Bull'a gitme riski buna değer mi? McLaren [gerçekten] çok iyi gidiyor ve araç düzgün çalıştığında çok iyi iş çıkarıyor."

"Bu riske değer mi? Şahsen hayır, ben değeceğini düşünmüyorum."

"Norris hâlâ genç ve daha iyi olacak, daha da gelişecek. Şu anda McLaren kendini gelecek yıl için daha güçlü bir konuma getirmek için çok iyi bir yörüngede."

"Açıkçası bekleyip göreceğiz, ancak şu anda sahip olduğu çok iyi bir konumdayken neden hayatını biraz daha zorlaştırmak istediğini anlamıyorum." dedi.