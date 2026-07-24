Ben Sulayem, 2026 kuralları hakkında: “Hatalar yapıyoruz”
FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Formula 1'e V8 motorların geri dönüşüyle ilgili sürece dair yeni güncellemeler paylaştı.
FIA President Mohammed Ben Sulayem
Fotoğraf: EYE4images / NurPhoto via Getty Images
2026 sezonuyla birlikte yürürlüğe giren yeni güç ünitesi kurallarının; elektrik bağımlılığı ve enerji yönetimi konularında pilotlardan ve takımlardan yoğun eleştriler alması, federasyonu yeni arayışlara itti. Takımların büyük desteğini alan V8 motor planının, en geç 2031 yılına kadar spora dâhil edilmesi hedefleniyor.
Aşırı karmaşıklaşan motor teknolojilerinin ardından FIA’nın hatalarından ders çıkardığını belirten Ben Sulayem, Viaplay’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hatalar yapıyoruz, bizim de tıpkı takımlar gibi yanlışlarımız oluyor.”
“Ancak her zaman yapacağımız tek şey; bu hataları fark ettiğimiz anda harekete geçip verimli çözümler üretmektir.”
Mohammed ben Sulayem, FIA Başkanı
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
“FIA gelen tüm bilgileri, verileri ve şikayetleri detaylıca inceliyor. Günün sonunda sporun rekabetçi ve adil kalmasını sağlamak için üreticiler, motor tedarikçileri ve takımlarla birlikte çalışıyoruz."
Yeni nesil motor konseptinin spora ve taraftarlara kaybettiklerini geri kazandırmasını amaçladıklarını vurgulayan FIA Başkanı, sözlerini şöyle tamamladı: "V8'e geri dönme konusuna gelirsek; hedeflerimizin ne olduğunu ve bunu neden istediğimizi sorgulamalıyız.”
“Şahsen ben tüm beklentileri karşılayan, sıfırdan tasarlanmış yeni bir motor konseptine ihtiyaç olduğunu hissediyorum.”
“Bizim için en önemli unsurlar; taraftarların seyir keyfi, basitlik, uygulanabilirlik ve maliyetler.”
FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Red Bull pilotu Max Verstappen ile konuşuyor
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
“Maliyetleri yüzde 100 sürdürülebilir yakıtlarla azaltmayı planlıyoruz. Şu anda takımlarla, motor üreticileriyle ve en önemlisi pilotlarla iletişim halindeyiz.
“Bu süreçte pilotların fikirlerini olabildiğince dinliyoruz çünkü günün sonunda bu araçlarda yarışanlar onlar."
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