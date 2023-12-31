Wolff: "Red Bull ile arayı kapatmak için muazzam bir çaba gerekiyor"
Toto Wolff, Mercedes'in 2024'te çok farklı bir W15 ile nasıl bir performans ortaya koyabileceğini görmek için sabırsızlanıyor.
Yer etkisi düzenlemelerinin ilk iki yılında Mercedes'in W13/W14 ile yanlış araç konseptini takip ettiği konusunda oldukça şeffaf olan ekip, yepyeni W15 ile 2024 için devrim niteliğinde bir felsefeye hazırlanıyor.
Mercedes, sezon boyunca W14'ten performans kazanımları elde etmiş olsa da, 14 Şubat'ta tanıtılacak olan araç 2023 için bir araya getirilen araçtan çok farklı olacak.
İki yıl boyunca 'zeropod' konseptiyle Red Bull ile aradaki farkı kapatmaya çalışan eski teknik direktör Mike Elliott, dizginleri takımın önceki kurallar altında elde ettiği başarıların baş mimarı olan James Allison'a devretti.
Wolff ise 2022 ve 2023 araçlarının tutarsız performans seviyeleriyle geçirdikleri süre boyunca pek çok ders çıkaran ekibinin 2024 için çok daha güçlü bir yerde olduğuna inanıyor.
Sky F1'e yaptığı açıklamada Wolff, "Liderlerle aramızda bir fark var."
"Ancak Brixworth ve Brackley'deki ekipler çok motive olmuş durumda. Sahip olduğumuz tüm öğrenmelerle, neyin bir araya geldiğini görmek için gerçekten iyi bir yerdeyiz."
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
"Şimdi şampiyonadaki ikincilikten aldığımız ivmeyi fabrikalara da taşımalıyız." dedi.
Mercedes 2024 için rotasını değiştirirken, Red Bull'un yeni aracı RB19'un evrim geçirmiş hali olacak.
Sonuç olarak Wolff, Red Bull'un gelişiminin çoktan durağanlaşmaya başladığını ve kendisininki gibi takipçi takımlara Milton Keynes merkezli ekiple mücadele etme fırsatı vereceğini umuyor.
Wolff, "Dürüst olalım, onlar [Red Bull] yeni düzenlemelerle iyi bir şekilde başa çıktıkları için bir boşluğa sahipler."
"Onlarla arayı kapatmak için muazzam bir çaba gerekiyor."
"Belli bir aşamada, umarım gelişim hızlarını dengeleyebilirler ve biz de onlara yetişebiliriz. Mesele sadece yere basma kuvveti eklemek değil, aracımızın temel bir sorunu vardı."
"Eğer bunu çözebilirsek, diğer takımların yaptığı gibi ileriye doğru bir adım atabileceğimizi düşünüyorum." dedi.
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