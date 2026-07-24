Croft: "Sainz’ın Williams’a gittiği için pişman olduğunu düşünmüyorum"

Williams'ın 2026 sezonunun ilk yarısında yaşadığı kilonun üzerindeki şasi problemleri ve puan almakta zorlanması, padokta Carlos Sainz'ın Audi yerine Williams'ı seçtiği için pişman olduğu yönünde spekülasyonlara yol açmıştı. Sky Sports F1 yayıncısı David Croft, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Takımlar şampiyonasında 11 puanla sekizinci sırada yer alan Williams için sezona performans anlamında zorlu bir başlangıç olsa da Croft, Sainz'ın kararının arkasında olduğunu vurguladı.

Sainz'ın güncel ruh haline dair gelen soruları Sky Sports F1 Show yayınında yanıtlayan Croft, Audi takımın da sorunsuz bir sezon geçirmediğini ifade etti: "Sainz’ın Williams’a gittiği için pişmanlık duyduğunu düşünmüyorum.”

Carlos Sainz, Williams Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Dışarıdan bakıldığında Audi’de işler daha iyiymiş gibi görülebilir ancak Spa yarışında yarışta sanal güvenlik aracının zamanlaması Gabriel Bortoleto'ya çok büyük yardım sağladı. Williams, aracın ağırlığını Bakü yarışına kadar hafifletmeyi hedefliyor ve ancak o zaman üst sıralara meydan okuyabilecekler.”

“Williams'ın sezonunu da gerçekten değerlendirebileceğimiz nokta tam olarak orası olacak."

Takım patronu James Vowles önderliğinde Grove fabrikasında büyük bir dönüşüm yaşandığını belirten tecrübeli spiker, Audi'nin de yeni motor üreticisi olarak zorluklar çektiğini hatırlattı: "Şu anki tablo onlar adına cesaret kırıcı görünse de takıma hâlâ çok kaliteli insanları katmayı başarıyorlar.”

“James Vowles'un Jost Capito ve Dorilton dönemi öncesindeki eski alışkanlıkları geride bırakıp Williams’ta başlattığı dönüşüm devasa boyutta.”

Carlos Sainz, Williams, James Vowles, Williams Fotoğraf: Clive Mason / Getty Images

“Takımın çalışma biçiminde kuralları tamamen yırtıp atması ve sıfırdan başlaması gerekiyordu. Vowles önderliğinde öyle de oldu. Bu yüzden geleceğin, şu andan çok daha parlak göründüğünü söyleyebilirim.”

“Audi ise yeni bir güç ünitesi üreticisi olmanın getirdiği tüm sorunları yaşıyor ve şasi departmanıyla entegre olmaya çalışıyorlar.”

“Onlar da Racing Bulls veya Alpine kadar puan toplayabilmiş değil. Bu yüzden Sainz'ın şu an endişelenmesini gerektirecek bir durum yok."