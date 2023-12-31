Tost: "Gridde olmayı hak etmeyen 'iki pilot' var"

Sky F1 podcast'inin son bölümünde konuşan Croft, padokta F1 2023 gridindeki kaliteyi tartışırken Tost'la paylaştığı bir anı canlı yayında açıkladı - ancak dinleyicilere tüm ayrıntıları vermedi.

Croft, "Bir yarışta padokta onunla harika bir sohbetimiz oldu."

"Genel olarak konuşuyorduk, bazen Franz'ı beş ya da on dakikası olduğunda yakalayabilir ve Formula 1 hakkında konuşabilirdiniz."

"Dedi ki, 'Evet, bu padoktaki her bir pilot burada olmayı hak ediyor, iki kişi hariç."

"Ben de 'Gerçekten mi? İki kişi mi? Peki kim onlar? diye sordum. İsimlerini vermeyeceğim ama bu konuda söylediği tek bir kelimeye bile katılmadım."

"Ve daha sonra neden şu anda Formula 1'de olmamaları gerektiğini kesinlikle açıklamaya devam etti."

"Size kim olduklarını söylemeyeceğim çünkü bu o pilotlara haksızlık olur." dedi.

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri, Franz Tost, Team Principal, Scuderia AlphaTauri, David Croft, Sky TV

Croft, Tost hakkındaki düşüncelerini dile getirirken, Tost'un emekli olmadan önce nasıl bir takım patronu olduğuna dair çok şey anlatan bir başka padok anını da paylaştı.

"Franz Tost'u anlamanıza yardımcı olan şeylerden biri... Abu Dabi'deki yorumdan önce onu yayında gördüm, son yarışında pit duvarına oturdu ve not defterini çıkardı, bir sürü not almaya hazırdı!"

"Ben de 'Franz neden not alıyorsun, bu senin son yarışın, arkana yaslan ve tadını çıkar!' dedim. Ayrıca 'bu defterle ne yapacaksın?' diye de sordum. Tabii gelecek yıl için bir Guenther Steiner destanı [kitabı] hazırlamak istiyor da olabilir..."