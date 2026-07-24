Aston Martin, Macaristan GP’de çalışma yasağı kurallarını ihlal etti
Aston Martin, araç üzerindeki işlemleri yetiştirmek için Macaristan Grand Prix'si öncesinde perşembe gecesi uygulanan çalışma saatlerinin kısıtlanma kuralını ihlal etti.
Aston Martin technical detail
Fotoğraf: Filip Cleeren
FIA Formula 1 Teknik Delegesi, Macaristan Grand Prix'si cuma günkü ilk serbest antrenman seansı öncesinde Aston Martin ekibinin çalışma saatleri sınırını (curfew) ihlal ettiğini bildirdi.
Resmî rapora göre, araç operasyonlarından sorumlu Aston Martin personelleri, 23 Temmuz Perşembe akşamı saat 19.30'da başlayan ve 24 Temmuz Cuma sabahı saat 09.30'da sona eren 14 saatlik ‘çalışma yasağı’ süresi içinde pist alanında çalışmalar yürüttü.
FIA kuralları gereği Formula 1 takımlarının gece mesailerini sınırlandırmak ve personel sağlığını korumak amacıyla uygulanan bu kısıtlamada takımlara sezon boyunca 5 esneklik hakkı tanınıyor.
Aston Martin AMR26
Fotoğraf: AG Galli
Teknik Delege raporunda, yaşanan durumun Aston Martin takımı için mevcut sezondaki 5 bireysel istisna hakkından ilki olduğu ve bu nedenle herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağı belirtildi.
Geceden sabaha kadar süren bu çalışmaların, lojistik aksaklıklar sebebiyle piste geç ulaşan Aston Martin aracının optimizasyon işlemlerine yönelik olduğu düşünülüyor.
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Ferrari’nin geliştirilmiş "Macarena" kanadı Macaristan’da görüntülendi
Aston Martin, Macaristan GP’de çalışma yasağı kurallarını ihlal etti
Red Bull'un “Macarena” kanadı görüntülendi: “Umarım bu kez düzgün kapanır”
Ben Sulayem, 2026 kuralları hakkında: “Hatalar yapıyoruz”
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar