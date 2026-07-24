Aston Martin, Macaristan GP’de çalışma yasağı kurallarını ihlal etti

FIA Formula 1 Teknik Delegesi, Macaristan Grand Prix'si cuma günkü ilk serbest antrenman seansı öncesinde Aston Martin ekibinin çalışma saatleri sınırını (curfew) ihlal ettiğini bildirdi.

Resmî rapora göre, araç operasyonlarından sorumlu Aston Martin personelleri, 23 Temmuz Perşembe akşamı saat 19.30'da başlayan ve 24 Temmuz Cuma sabahı saat 09.30'da sona eren 14 saatlik ‘çalışma yasağı’ süresi içinde pist alanında çalışmalar yürüttü.

FIA kuralları gereği Formula 1 takımlarının gece mesailerini sınırlandırmak ve personel sağlığını korumak amacıyla uygulanan bu kısıtlamada takımlara sezon boyunca 5 esneklik hakkı tanınıyor.

Aston Martin AMR26 Fotoğraf: AG Galli

Teknik Delege raporunda, yaşanan durumun Aston Martin takımı için mevcut sezondaki 5 bireysel istisna hakkından ilki olduğu ve bu nedenle herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağı belirtildi.

Geceden sabaha kadar süren bu çalışmaların, lojistik aksaklıklar sebebiyle piste geç ulaşan Aston Martin aracının optimizasyon işlemlerine yönelik olduğu düşünülüyor.