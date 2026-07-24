Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Macaristan GP

Aston Martin, Macaristan GP’de çalışma yasağı kurallarını ihlal etti

Aston Martin, araç üzerindeki işlemleri yetiştirmek için Macaristan Grand Prix'si öncesinde perşembe gecesi uygulanan çalışma saatlerinin kısıtlanma kuralını ihlal etti.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Aston Martin technical detail

Aston Martin technical detail

Fotoğraf: Filip Cleeren

FIA Formula 1 Teknik Delegesi, Macaristan Grand Prix'si cuma günkü ilk serbest antrenman seansı öncesinde Aston Martin ekibinin çalışma saatleri sınırını (curfew) ihlal ettiğini bildirdi.

Resmî rapora göre, araç operasyonlarından sorumlu Aston Martin personelleri, 23 Temmuz Perşembe akşamı saat 19.30'da başlayan ve 24 Temmuz Cuma sabahı saat 09.30'da sona eren 14 saatlik ‘çalışma yasağı’ süresi içinde pist alanında çalışmalar yürüttü.

FIA kuralları gereği Formula 1 takımlarının gece mesailerini sınırlandırmak ve personel sağlığını korumak amacıyla uygulanan bu kısıtlamada takımlara sezon boyunca 5 esneklik hakkı tanınıyor.

Aston Martin AMR26

Aston Martin AMR26

Fotoğraf: AG Galli

Teknik Delege raporunda, yaşanan durumun Aston Martin takımı için mevcut sezondaki 5 bireysel istisna hakkından ilki olduğu ve bu nedenle herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağı belirtildi.

Geceden sabaha kadar süren bu çalışmaların, lojistik aksaklıklar sebebiyle piste geç ulaşan Aston Martin aracının optimizasyon işlemlerine yönelik olduğu düşünülüyor.

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Red Bull'un “Macarena” kanadı görüntülendi: “Umarım bu kez düzgün kapanır”

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Ferrari’nin geliştirilmiş "Macarena" kanadı Macaristan’da görüntülendi

Formula 1
Formula 1
Macaristan GP
Ferrari’nin geliştirilmiş "Macarena" kanadı Macaristan’da görüntülendi

Red Bull'un “Macarena” kanadı görüntülendi: “Umarım bu kez düzgün kapanır”

Formula 1
Formula 1
Macaristan GP
Red Bull'un “Macarena” kanadı görüntülendi: “Umarım bu kez düzgün kapanır”

Ben Sulayem, 2026 kuralları hakkında: “Hatalar yapıyoruz”

Formula 1
Formula 1
Macaristan GP
Ben Sulayem, 2026 kuralları hakkında: “Hatalar yapıyoruz”

Son Haberler

Ferrari’nin geliştirilmiş "Macarena" kanadı Macaristan’da görüntülendi

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
Ferrari’nin geliştirilmiş "Macarena" kanadı Macaristan’da görüntülendi

Aston Martin, Macaristan GP’de çalışma yasağı kurallarını ihlal etti

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
Aston Martin, Macaristan GP’de çalışma yasağı kurallarını ihlal etti

Red Bull'un “Macarena” kanadı görüntülendi: “Umarım bu kez düzgün kapanır”

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
Red Bull'un “Macarena” kanadı görüntülendi: “Umarım bu kez düzgün kapanır”

Ben Sulayem, 2026 kuralları hakkında: “Hatalar yapıyoruz”

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
Ben Sulayem, 2026 kuralları hakkında: “Hatalar yapıyoruz”

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle