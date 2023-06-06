Önceki / Red Bull: "Perez psikolojik olarak zor bir dönemden geçiyor" Sonraki / Marko: "Takımı dinlemiyor diye Verstappen'e kızamayız"
Formula 1 / İspanya GP Haberler

Hamilton: "Norris biraz daha sabırlı olmalıydı"

Lewis Hamilton, Lando Norris'in açılış turunda daha sabırlı olması gerektiğini ancak vatandaşının 'yaşayıp öğreneceğini' düşünüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, lifts his trophy

İspanya GP sıralama turlarının ardından Norris, yarışa Hamilton'ın önünde üçüncü sırada başladı. Ancak Mercedes pilotu daha iyi bir start alarak ilk virajda üçüncülüğü aldı.

Norris, 2. virajda pozisyonunu geri almaya çalıştı ancak Hamilton ile temas etti ve aracının ön kanadı hasar gördü.

Yeni bir ön kanat için pite giren Norris gridin en arkasına düştü ve sadece birkaç sıra ilerleyerek yarışı 17. bitirebildi. Hamilton ise 2. olarak podyuma çıkmayı başardı.

Yedi kez Dünya Şampiyonu olan pilot, Norris'in açılış turunda daha sabırlı olması gerektiğini düşünüyor.

"Max [Verstappen] ve Carlos [Sainz] ilk viraja oldukça derinden girdiler ve sonra ben arkada kaldım, bu yüzden sabırlı olmalıydım ancak arkadan bir darbe aldım." 

"Lando için üzücü olduğunu düşünüyorum çünkü sıralama turlarında harika bir iş çıkardı."

Lando Norris, McLaren, in the post Qualifying Press Conference

Lando Norris, McLaren, in the post Qualifying Press Conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"McLaren'i ikinci sırada görmek harikaydı, ama bence viraja benden önde girse bile onu geçebilirdim çünkü yarış temposu açısından daha iyiydik."

"Harika bir sonuç elde edemedi ama biraz daha sabırlı olsaydı muhtemelen daha iyi bir yerde olabilirdi; ama yaşayıp öğreniyoruz."

Norris bu teması 'sadece bir yarış kazası' olarak nitelendirirken, temasa sebep olan olayları açıkladı.

Norris, "İlk virajda Max'in pist dışına çıktığını gördüm, viraja derinden girmişti ve bu yüzden 2. virajda kerbün üzerinden sekmek zorunda kaldı, bunu gören herkes biraz yavaşladı." 

"Ama ben Lewis'e, fren yapamayacak kadar yakındım. Yani sadece şanssız bir andı."

Britanyalı pilot temasın Hamilton'a yardımcı olmuş olabileceği esprisini yaptı.

"Lewis iyiydi, o yanlış bir şey yapmadı. Bu olay sadece şanssızlıktı, bundan daha fazlası değildi."

"Açıkçası ona hiçbir şey olmadı. Belki de bu temas onu bugün daha hızlı yaptı!"

paylaşım
yorumlar

Red Bull: "Perez psikolojik olarak zor bir dönemden geçiyor"

Marko: "Takımı dinlemiyor diye Verstappen'e kızamayız"
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Bradley, Russell-Hamilton teması hakkında: "Lewis'in orada olduğunu biliyordu"

Bradley, Russell-Hamilton teması hakkında: "Lewis'in orada olduğunu biliyordu"

Formula 1
İspanya GP

Bradley, Russell-Hamilton teması hakkında: "Lewis'in orada olduğunu biliyordu" Bradley, Russell-Hamilton teması hakkında: "Lewis'in orada olduğunu biliyordu"

Williams tabanı, Red Bull geliştirmesi için Newey'in gözüne çarpmış

Williams tabanı, Red Bull geliştirmesi için Newey'in gözüne çarpmış

Formula 1

Williams tabanı, Red Bull geliştirmesi için Newey'in gözüne çarpmış Williams tabanı, Red Bull geliştirmesi için Newey'in gözüne çarpmış

Power: "F1 pilotları adına üzülüyorum"

Power: "F1 pilotları adına üzülüyorum"

Formula 1

Power: "F1 pilotları adına üzülüyorum" Power: "F1 pilotları adına üzülüyorum"

Son Haberler

Le Mans 24 Saat: İlk sıralama seansı tamamlandı, Racing Team Turkey Hyperpole'e kalmayı başardı!

Le Mans 24 Saat: İlk sıralama seansı tamamlandı, Racing Team Turkey Hyperpole'e kalmayı başardı!

LM24 Le Mans
Le Mans 24 Saat

Le Mans 24 Saat: İlk sıralama seansı tamamlandı, Racing Team Turkey Hyperpole'e kalmayı başardı! Le Mans 24 Saat: İlk sıralama seansı tamamlandı, Racing Team Turkey Hyperpole'e kalmayı başardı!

Horner: "Mercedes yaptığı güncellemelere rağmen farkı kapatamıyor"

Horner: "Mercedes yaptığı güncellemelere rağmen farkı kapatamıyor"

F1 Formula 1
İspanya GP

Horner: "Mercedes yaptığı güncellemelere rağmen farkı kapatamıyor" Horner: "Mercedes yaptığı güncellemelere rağmen farkı kapatamıyor"

Goodyear Le Mans’da pilot ve lastik mühendisi ortaklığını üst seviyeye taşıyor

Goodyear Le Mans’da pilot ve lastik mühendisi ortaklığını üst seviyeye taşıyor

WEC WEC
Monza

Goodyear Le Mans’da pilot ve lastik mühendisi ortaklığını üst seviyeye taşıyor Goodyear Le Mans’da pilot ve lastik mühendisi ortaklığını üst seviyeye taşıyor

Le Mans 24 Saat 1. antrenman: İlk seansta Toyota 1-2, Racing Team Turkey kendi sınıfında 8.

Le Mans 24 Saat 1. antrenman: İlk seansta Toyota 1-2, Racing Team Turkey kendi sınıfında 8.

LM24 Le Mans

Le Mans 24 Saat 1. antrenman: İlk seansta Toyota 1-2, Racing Team Turkey kendi sınıfında 8. Le Mans 24 Saat 1. antrenman: İlk seansta Toyota 1-2, Racing Team Turkey kendi sınıfında 8.

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.