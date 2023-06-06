Hamilton: "Norris biraz daha sabırlı olmalıydı"
Lewis Hamilton, Lando Norris'in açılış turunda daha sabırlı olması gerektiğini ancak vatandaşının 'yaşayıp öğreneceğini' düşünüyor.
İspanya GP sıralama turlarının ardından Norris, yarışa Hamilton'ın önünde üçüncü sırada başladı. Ancak Mercedes pilotu daha iyi bir start alarak ilk virajda üçüncülüğü aldı.
Norris, 2. virajda pozisyonunu geri almaya çalıştı ancak Hamilton ile temas etti ve aracının ön kanadı hasar gördü.
Yeni bir ön kanat için pite giren Norris gridin en arkasına düştü ve sadece birkaç sıra ilerleyerek yarışı 17. bitirebildi. Hamilton ise 2. olarak podyuma çıkmayı başardı.
Yedi kez Dünya Şampiyonu olan pilot, Norris'in açılış turunda daha sabırlı olması gerektiğini düşünüyor.
"Max [Verstappen] ve Carlos [Sainz] ilk viraja oldukça derinden girdiler ve sonra ben arkada kaldım, bu yüzden sabırlı olmalıydım ancak arkadan bir darbe aldım."
"Lando için üzücü olduğunu düşünüyorum çünkü sıralama turlarında harika bir iş çıkardı."
Lando Norris, McLaren, in the post Qualifying Press Conference
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"McLaren'i ikinci sırada görmek harikaydı, ama bence viraja benden önde girse bile onu geçebilirdim çünkü yarış temposu açısından daha iyiydik."
"Harika bir sonuç elde edemedi ama biraz daha sabırlı olsaydı muhtemelen daha iyi bir yerde olabilirdi; ama yaşayıp öğreniyoruz."
Norris bu teması 'sadece bir yarış kazası' olarak nitelendirirken, temasa sebep olan olayları açıkladı.
Norris, "İlk virajda Max'in pist dışına çıktığını gördüm, viraja derinden girmişti ve bu yüzden 2. virajda kerbün üzerinden sekmek zorunda kaldı, bunu gören herkes biraz yavaşladı."
"Ama ben Lewis'e, fren yapamayacak kadar yakındım. Yani sadece şanssız bir andı."
Britanyalı pilot temasın Hamilton'a yardımcı olmuş olabileceği esprisini yaptı.
"Lewis iyiydi, o yanlış bir şey yapmadı. Bu olay sadece şanssızlıktı, bundan daha fazlası değildi."
"Açıkçası ona hiçbir şey olmadı. Belki de bu temas onu bugün daha hızlı yaptı!"
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