Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Ferrari, lansman öncesinde rakiplerinden bir parça kopyalamış
Formula 1 Haberler

Haas'ın test programı belli oldu

Haas, gelecek hafta başlayacak olan testlere katılacağı sürücüleri açıkladı.

Haas'ın test programı belli oldu
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Haberi dinle

Haas, 2022 Formula 1 sezonunda yarışacağı renk düzenini tanıtsa da, gerçek aracını henüz ortaya koymadı ve 21 Şubat'ta Barselona'da bir çekim günü düzenlemeleri planlanıyor.

Amerikalı takım, bu çekim gününde, 100 kilometrelik bir test yapacak ve yeni aracı ilk kez pist üstünde test etmiş olacak.

23-25 Şubat tarihleri arasında ise Barselona'daki sezon öncesi testleri gerçekleştirilecek.

Takım, bugün yaptığı paylaşımla, teste katılacağı sürücüleri açıklayan ikinci ekip oldu. Yapılan açıklamaya göre test programı yine sabah ve öğleden sonra şeklinde ikiye bölündü.

Çarşamba ve Cuma günleri günü direksiyona, sabah Nikita Mazepin ve öğleden sonra ise Mick Schumacher geçecek.

Perşembe günü ise sabah Schumacher, öğleden sonra Mazepin sürüş yapacak.

Geçtiğimiz günlerde Aston Martin de test programını açıklamıştı.

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Ferrari, lansman öncesinde rakiplerinden bir parça kopyalamış
Önceki haber

Ferrari, lansman öncesinde rakiplerinden bir parça kopyalamış
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Ferrari, lansman öncesinde rakiplerinden bir parça kopyalamış
Formula 1

Ferrari, lansman öncesinde rakiplerinden bir parça kopyalamış

Hamilton: "W13'le ilgili izlenimlerim çok iyi"
Formula 1

Hamilton: "W13'le ilgili izlenimlerim çok iyi"

Andretti, 200 milyon dolarlık F1 katılım ücretini ödemeye hazır
Formula 1

Andretti, 200 milyon dolarlık F1 katılım ücretini ödemeye hazır

Son Haberler

Haas'ın test programı belli oldu
Formula 1 Formula 1

Haas'ın test programı belli oldu

Ferrari, lansman öncesinde rakiplerinden bir parça kopyalamış
Formula 1 Formula 1

Ferrari, lansman öncesinde rakiplerinden bir parça kopyalamış

Verstappen, Porsche ile Aragon'da piste çıktı
Formula 1 Formula 1

Verstappen, Porsche ile Aragon'da piste çıktı

Özel: Bottas, Alfa Romeo hakkında merak edilenleri cevapladı
Formula 1 Formula 1

Özel: Bottas, Alfa Romeo hakkında merak edilenleri cevapladı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.