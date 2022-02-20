Haas'ın test programı belli oldu

Haberi dinle

Haas, 2022 Formula 1 sezonunda yarışacağı renk düzenini tanıtsa da, gerçek aracını henüz ortaya koymadı ve 21 Şubat'ta Barselona'da bir çekim günü düzenlemeleri planlanıyor.

Amerikalı takım, bu çekim gününde, 100 kilometrelik bir test yapacak ve yeni aracı ilk kez pist üstünde test etmiş olacak.

23-25 Şubat tarihleri arasında ise Barselona'daki sezon öncesi testleri gerçekleştirilecek.

Takım, bugün yaptığı paylaşımla, teste katılacağı sürücüleri açıklayan ikinci ekip oldu. Yapılan açıklamaya göre test programı yine sabah ve öğleden sonra şeklinde ikiye bölündü.

Çarşamba ve Cuma günleri günü direksiyona, sabah Nikita Mazepin ve öğleden sonra ise Mick Schumacher geçecek.

Perşembe günü ise sabah Schumacher, öğleden sonra Mazepin sürüş yapacak.

Geçtiğimiz günlerde Aston Martin de test programını açıklamıştı.