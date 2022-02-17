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Formula 1 Haberler

Aston Martin, Barselona test programını açıkladı

Aston Martin, bugün yaptığı açıklama ile Barselona testi için sürücü programını açıklayan ilk takım oldu.

Aston Martin, Barselona test programını açıkladı
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Formula 1'de, 2022'nin ilk sezon öncesi testi 23-25 Şubat tarihleri arasında Barselona'da yapılacak.

Takımlar, teste yaklaşık bir hafta kala, sürücü kadrolarını açıklamaya başlamış durumdalar. İlk açıklamayı Aston Martin yaptı.

İngiliz ekip üç günü de sabah/öğleden sonra şeklinde bölmeyi tercih etti.

Testin 1. ve 3. günlerinde sabah Sebastian Vettel, öğleden sonra ise Lance Stroll sürüş yapacak. Testin 2. gününde ise sabah Stroll, öğleden sonra Vettel sürüş yapacak.

Önümüzdeki günlerde diğer takımların da sürücü kadrolarını paylaşması bekleniyor.

Barcelona F1 testi için Aston Martin sürücü kadrosu

Gün sürücü
1. Gün Vettel (Sabah) / Stroll (Ö. Sonra)
2. Gün Stroll (Sabah) / Vettel (Ö. Sonra)
3. Gün Vettel (Sabah) / Stroll (Ö. Sonra)
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