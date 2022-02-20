Ferrari, lansman öncesinde rakiplerinden bir parça kopyalamış

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Ferrari, yeni sezonda mücadele edeceği F1-75 aracının örtüsünü perşembe günü gerçekleştirdiği lansmanla birlikte tanıtmıştı.

Bu yıl tamamen yeni tasarımlar olduğu için, takımların birbirlerinin çözümlerini kopyalaması zaten beklenen bir şeydi.

Takımlar lansmanlar başladıktan kısa bir süre sonra bu tasarımları incelemeye ve bunlar arasında, kendilerine uygulayabilecekleri bir çözüm olup olmayacağına bakıyorlar. Sonrasında bunları kopyalama süreci başlıyor.

Görünüşe bakılırsa Ferrari, Aston Martin aracının tabanının ön kısmında yer alan bir çözümü kopyalamış durumda.

Takım patronu Mattia Binotto, net bir şey söylemekten kaçınsa da, lansman aracında başka bir araçta gördükleri "teknik bir çözüm" olduğunu doğruladı.

Binotto, kendisine yönetilen "Geçen yıl, 2022 araçları arasında büyük farklar beklemediğinizi söylemiştiniz. Ancak ilk lansmanlarda büyük farklılıklar görüyoruz. Özellikle sizi şaşırtan ve ilgi odağı olacak bir şey var mı?" sorusu üzerine şöyle yanıt verdi: "Er ya da geç şekilde ve performans anlamında aynı noktaya geleceğimizi düşünüyorum çünkü bu düzenleme bu sonuca ulaşmak amacıyla tasarlandı."

"Bu ilk lansmanlarda, ön ve arkadan ziyade, orta kısımda daha farklı araçlar gördüğümüz doğru. Ayrıca evet, buna biraz şaşırdım çünkü bu kadar çok farklılık görmeyi beklemiyordum."

"Diğerlerine göre farklı seçimler yaptık. Geleneksel davranmadık ve bu yeni düzenlemeleri daha önce yaptığımız şeyleri yanımıza almak yerine, tamamen yalın şekilde yorumlamak istedik."

"Kopyalayacağımız ilginç fikirler olup olmadığını göreceğiz. SF-75'te önceki günlerde sunulan bir araçtan alınan bir kısım zaten var. Bu, Formula 1'de çok sık olan bir şey ve özellikle sezonun bu ilk aşamasında hepimiz birbirimizi çok dikkatli izliyor olacağız."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Ferrari