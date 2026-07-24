Antonelli: "En az hata yapan takım olduk"

F1'de yeni kurallar döneminin şampiyona lideri olarak yaz arasına girmeye hazırlanan Mercedes yıldızı Kimi Antonelli, perşembe günkü basın toplantısında sezonun ilk yarısını ve kariyerinde babasının oynadığı kilit rolü değerlendirdi.

Sezonun ilk bölümünde en iyi pilot olup olmadığı sorusuna mütevazı bir yanıt veren Antonelli, başarının anahtarının istikrar olduğunu söyledi: "Gridin en iyi pilotu olduğumu söyleyemem ama geriye dönüp baktığımda en az hatayı yapan takımın biz olduğumuzu söyleyebilirim.”

“Bizi buraya getiren ve bu harika sonuçları almamızı sağlayan şey de bu oldu.”

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Tabii ki çok güçlü bir aracımız var ancak takım olarak yarış hafta sonlarını yönetme konusunda inanılmaz bir iş çıkardık.”

“Geçen yıla kıyasla bir insan ve bir pilot olarak olgunlaşmamda takımın ve ailemin desteği büyük fark yarattı.”

“Yaz arası öncesinde katettiğimiz bu mesafeden çok memnunum. Tabii ki 8 aydır durmaksızın çalışıyoruz ve bu araya zihnen ve bedenen şarj olmak için ihtiyacımız var.”

“Ancak 3-4 gün sonra sıkılıp piste koşacağımdan eminim."

Kariyerinin başından bu yana yanında olan babasının kendisi için bir "kaya" olduğunu belirten İtalyan pilot, Spa'daki pist sınırları ihlalleri nedeniyle babasından aldığı eğlenceli ama net uyarıyı aktardı: "Babam her zaman en büyük destekçim oldu. Seanslardan sonra onun bakış açısını dinlemeyi her zaman severim. Karting günlerimden beri bu bir gelenek oldu.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Fotoğraf: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

“Spa yarışından sonra beni tebrik etti fakat hemen ardından bir 'ama' ekledi. Bana, 'Eğer bir daha hiç yoktan pist sınırını ihlal ettiğini görürsem, tavuk gibi boynunu sıkarım' dedi.”

“Bazen pisti biraz fazla geniş kullanmayı sevdiğimi biliyorsunuz. Miami, Barselona ve Spa'da yaptığım ihlaller gerçekten aptalcaydı.”

“Yarış içinde buna gerçekten ihtiyacım olacak anlar için ihlal haklarımı korumam gerekiyor.”

“Babam haklı, bu konuda kendimi geliştirmeliyim."