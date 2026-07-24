Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Macaristan GP

Antonelli: "En az hata yapan takım olduk"

Şampiyona lideri Mercedes pilotu Kimi Antonelli, Macaristan GP öncesindeki açıklamalarında sezonun ilk yarısını en az hata yapan takım olarak lider kapattıklarını vurguladı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

F1'de yeni kurallar döneminin şampiyona lideri olarak yaz arasına girmeye hazırlanan Mercedes yıldızı Kimi Antonelli, perşembe günkü basın toplantısında sezonun ilk yarısını ve kariyerinde babasının oynadığı kilit rolü değerlendirdi.

Sezonun ilk bölümünde en iyi pilot olup olmadığı sorusuna mütevazı bir yanıt veren Antonelli, başarının anahtarının istikrar olduğunu söyledi: "Gridin en iyi pilotu olduğumu söyleyemem ama geriye dönüp baktığımda en az hatayı yapan takımın biz olduğumuzu söyleyebilirim.” 

“Bizi buraya getiren ve bu harika sonuçları almamızı sağlayan şey de bu oldu.”

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Tabii ki çok güçlü bir aracımız var ancak takım olarak yarış hafta sonlarını yönetme konusunda inanılmaz bir iş çıkardık.” 

“Geçen yıla kıyasla bir insan ve bir pilot olarak olgunlaşmamda takımın ve ailemin desteği büyük fark yarattı.”

“Yaz arası öncesinde katettiğimiz bu mesafeden çok memnunum. Tabii ki 8 aydır durmaksızın çalışıyoruz ve bu araya zihnen ve bedenen şarj olmak için ihtiyacımız var.” 

“Ancak 3-4 gün sonra sıkılıp piste koşacağımdan eminim."

Kariyerinin başından bu yana yanında olan babasının kendisi için bir "kaya" olduğunu belirten İtalyan pilot, Spa'daki pist sınırları ihlalleri nedeniyle babasından aldığı eğlenceli ama net uyarıyı aktardı: "Babam her zaman en büyük destekçim oldu. Seanslardan sonra onun bakış açısını dinlemeyi her zaman severim. Karting günlerimden beri bu bir gelenek oldu.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

“Spa yarışından sonra beni tebrik etti fakat hemen ardından bir 'ama' ekledi. Bana, 'Eğer bir daha hiç yoktan pist sınırını ihlal ettiğini görürsem, tavuk gibi boynunu sıkarım' dedi.”

“Bazen pisti biraz fazla geniş kullanmayı sevdiğimi biliyorsunuz. Miami, Barselona ve Spa'da yaptığım ihlaller gerçekten aptalcaydı.” 

“Yarış içinde buna gerçekten ihtiyacım olacak anlar için ihlal haklarımı korumam gerekiyor.”

“Babam haklı, bu konuda kendimi geliştirmeliyim."

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Mercedes 30. yılını kutluyor: Macaristan GP’sinde güvenlik aracına özel tasarım

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Mercedes 30. yılını kutluyor: Macaristan GP’sinde güvenlik aracına özel tasarım

Formula 1
Formula 1
Macaristan GP
Mercedes 30. yılını kutluyor: Macaristan GP’sinde güvenlik aracına özel tasarım

Bortoleto: "Audi'deki geleceğim çoktan netleşti"

Formula 1
Formula 1
Macaristan GP
Bortoleto: "Audi'deki geleceğim çoktan netleşti"

Verstappen: "Fernando en kötü halinde ilk 5'te olmayı hak ediyor"

Formula 1
Formula 1
Macaristan GP
Verstappen: "Fernando en kötü halinde ilk 5'te olmayı hak ediyor"

Son Haberler

Antonelli: "En az hata yapan takım olduk"

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
Antonelli: "En az hata yapan takım olduk"

Mercedes 30. yılını kutluyor: Macaristan GP’sinde güvenlik aracına özel tasarım

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
Mercedes 30. yılını kutluyor: Macaristan GP’sinde güvenlik aracına özel tasarım

F1 yorumcusu Chandhok, McLaren’in 2027’ye odaklanması gerektiğini söyledi

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
F1 yorumcusu Chandhok, McLaren’in 2027’ye odaklanması gerektiğini söyledi

Bortoleto: "Audi'deki geleceğim çoktan netleşti"

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
Bortoleto: "Audi'deki geleceğim çoktan netleşti"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle