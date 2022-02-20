Hamilton, Latifi'ye gelen tehditlerin ardından sosyal medya platformlarına çağrıda bulundu

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Latifi, Abu Dhabi Grand Prix'sinde kaza yaparak güvenlik aracına sebep olmasının ve bunun sonucunda yarışın son turda yeniden başlatılmasının ardından, sosyal medya platformlarında hakaretlere maruz kaldı.

Williams sürücüsü, Aralık ayında ölüm tehditlerine maruz kaldığını söylemişti ve yakın zamanda, bu endişeler nedeniyle Noel zamanı Londra'da koruma tuttuğunu açıkladı.

Hamilton, kış arasında Latifi ile iletişime geçtiğini ve sosyal medya şirketlerinin, hakaret ve düşmanlık için yeterince harekete geçmediklerini söyledi.

Hamilton, "Büyür bir değişiklik olduğunu ya da sosyal medya platformları tarafından yeterince çalışma yapıldığını düşünmüyorum."

"Değişiklik olması için hâlâ baskı yapmamız gerekiyor. Mental sağlık gerçek bir mesele ve sosyal medya platformlarında insanlar hakaretlere maruz kalıyorlar. Kimse bunu hak etmiyor ve bu asla tolere edilmemeli."

"Onlar bu değişiklikleri yapabilirler. Ancak yeterince hızlı bir şekilde yapmıyorlar. Bu nedenle baskı yapmaya devam etmemiz gerek."

"Nicholas ile iletişime geçtim. Tamamen arkasındayım. Bu tür durumların ne kadar zor olabileceğini biliyorum. Etrafındaki insanların ona destek olduğunu bilmesi önemli." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Mercedes AMG

Hamilton daha önce, Silverstone'da Max Verstappen ile yaptığı kazanın ardından, sosyal medyada ırkçı hakaretlerle karşı karşıya kalmıştı ve Mercedes, F1 ve FIA açıklamada bulunmuştu.

George Russell, yeni sezonda Mercedes'te Hamilton'ın takım arkadaşı olacak ancak son iki yıldır Latifi ile takım arkadaşıydı.

Russell, Latifi için "çok kötü" hissettiğini ve Kanadalı pilotun "harika bir insan" olduğunu söyleyerek, Hamilton'ın sosyal medya şirketlerine olan çağrısını yineledi.

Russell, "Sporcular ve göz önündeki kişiler için daha fazlası yapılması gerekiyor çünkü klavye başındakiler, kendileri için kariyer oluşturmaya çalışan insanlara karşı her şeyi söyleme hakkına sahip olduklarını düşünüyorlar."

"Herkesin bir insan olduğu neredeyse unutuluyor. Ben yapabildiğim kadarını yapmaya çalışıyorum. Aynı şekilde genç bir sürücü olduğumu ve bu konuda kendimi eğitmem ve öğrenmem gerektiğini biliyorum."

"Ancak bir şey yapılması gerekiyor." dedi.