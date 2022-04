Haas, Uralkali'nin sponsorluk ücretini geri ödemeyi reddetti

Haas, Mart ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından, şirket sahibi Dmitry Mazepin'in ülke başkanı Vladimir Putin ile olan bağlantıları yüzünden Uralkali ile sponsorluk anlaşmasını sona erdirdi.

Takım ayrıca sürücü Nikita Mazepin'le de yollarını ayırdı ve yerine Kevin Magnussen'i getirdi.

Uralkali o sırada, sezonun öncesinde ödenen sponsorluk parasını geri almak için yasal bir süreç başlatacağını söylemişti.

Şirketin geçen ay yaptığı açıklamada şunlar yer aldı: "2022 sezonu için sponsorluk parasının büyük bir kısmı Haas'a çoktan transfer edildi ve takımın 2022 sezonunun ilk yarışından önce sponsorluk anlaşmasını sona erdirdiğini göz önünde bulundurursak, Haas bu yıl için Uralkali'ye karşı yükümlülüklerini yerine getirmekte başarısız oldu."

"Uralkali, Haas'ın aldığı ücretin derhal geri ödemesini talep edecek."

Uralkali, bunun akabinde Haas'a, takımın sözleşmeyi feshetme haklarına itiraz etmek ve önceden ödenmiş olan 12 milyon euronun (13 milyon dolar) geri ödenmesini talep etmek için mektup gönderdi.

Fakat Haas'ın, Uralkali'nin mektubuna resmi bir cevap verdiği ve şirketin iddialarının tümünü reddettiği anlaşıldı.

Haas takımından, Rus şirkete gönderilen ve bir kopyası Motorsport.com tarafından görülen mektupta, Amerikan takımın anlaşmayı feshetme hakkı olduğu çünkü sponsorluk anlaşmasında, Uralkali'nin "Haas'ın olumlu imajını ve itibarını azaltmayacağı, alay konusu yapmayacağı, tartışmaya sokmayacağı ve zedelemeyeceği" maddesinin yer aldığı belirtildi.

Haas removed all Uralkali branding on its 2022 car in Barcelona testing, before terminating the contract of Nikita Mazepin

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images