Haas, Uralkali'nin sponsorluk ücretini geri ödemeyi reddetti

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Haas, Mart ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından, şirket sahibi Dmitry Mazepin'in ülke başkanı Vladimir Putin ile olan bağlantıları yüzünden Uralkali ile sponsorluk anlaşmasını sona erdirdi.

Takım ayrıca sürücü Nikita Mazepin'le de yollarını ayırdı ve yerine Kevin Magnussen'i getirdi.

Uralkali o sırada, sezonun öncesinde ödenen sponsorluk parasını geri almak için yasal bir süreç başlatacağını söylemişti.

Şirketin geçen ay yaptığı açıklamada şunlar yer aldı: "2022 sezonu için sponsorluk parasının büyük bir kısmı Haas'a çoktan transfer edildi ve takımın 2022 sezonunun ilk yarışından önce sponsorluk anlaşmasını sona erdirdiğini göz önünde bulundurursak, Haas bu yıl için Uralkali'ye karşı yükümlülüklerini yerine getirmekte başarısız oldu."

"Uralkali, Haas'ın aldığı ücretin derhal geri ödemesini talep edecek."

Uralkali, bunun akabinde Haas'a, takımın sözleşmeyi feshetme haklarına itiraz etmek ve önceden ödenmiş olan 12 milyon euronun (13 milyon dolar) geri ödenmesini talep etmek için mektup gönderdi.

Fakat Haas'ın, Uralkali'nin mektubuna resmi bir cevap verdiği ve şirketin iddialarının tümünü reddettiği anlaşıldı.

Haas takımından, Rus şirkete gönderilen ve bir kopyası Motorsport.com tarafından görülen mektupta, Amerikan takımın anlaşmayı feshetme hakkı olduğu çünkü sponsorluk anlaşmasında, Uralkali'nin "Haas'ın olumlu imajını ve itibarını azaltmayacağı, alay konusu yapmayacağı, tartışmaya sokmayacağı ve zedelemeyeceği" maddesinin yer aldığı belirtildi.

Haas removed all Uralkali branding on its 2022 car in Barcelona testing, before terminating the contract of Nikita Mazepin Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Haas, Mazepin'in Kremlin ile olan bağlantılarının, Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına ters düştüğünü ve itibarsızlaştırma maddesini tetiklediğini öne sürdü. Fakat anlaşma sona erdiğinde, Avrupa Birliği veya diğer taraflardan herhangi bir yaptırım uygulanmamıştı.

Haas, mektupta Uralkali sponsorluk ücretinin neden geri ödenmemesi gerektiğine inandıklarına dair argümanlarını sundu.

"Hukukçular ve dava hukukuna göre, diğer tarafın ihlali nedeniyle sözleşmeyi fesheden taraf, sözleşme kapsamında almış olduğu ücreti iade etmekle yükümlü değildir.”

“Bu nedenle, Uralkali'nin 12.000.000 euro tutarındaki ön ödemesinin geri ödenmesi talebi asılsızdır ve reddedilmiştir.”

Haas, ödenmiş ücretlerin dışında, takımın ayrıca Uralkali anlaşması devam etseydi elde edecekleri kârın kaybı nedeniyle tazminat alma hakkı olduğunu da ekledi.

Daha sonra bunun karşılığı olarak 8 milyon euro ödeme talep etti ve birkaç gün içerisinde transfer edilmesini istedi.

Haas ayrıca, 8 milyon euroluk ödemeyi alana kadar, orijinal anlaşmada yer alan "Uralkali'ye Mazepin'in 2021 araçlarından birinin verilmesi" maddesini yerine getirmeyeceğini de açıkça belirtti.

Mektup şöyle devam etti: "Bahsedilen miktar Haas'a ödenene kadar ve ödenmediği sürece, Haas'ın F1 aracını teslim etme yükümlülüğü yoktur ve teslim yapılmayacaktır."

Durum hakkında bilgi sahibi olan bir kaynağa göre Haas ayrıca, Mazepin'e anlaşma iptal edilmeden önce bu sezon çalıştığı süre için maaşını ödemeyi de reddetti.

Anlaşılana göre Haas'ın duruşu Uralkali'yi şaşkına uğrattı ve kaynaklar, paraya el konulmasına, 2021 aracının verilmemesine ve ekstra ücret ödenmesi talebine "inanamadıklarını" söylüyorlar.

Bir kaynak, durum hakkında şunları ekledi: "Herkes dünyanın zor bir durumda olduğunu anlıyor ancak Haas'ın anlaşılan hizmetlerin hiçbirini yerine getirmeden tek taraflı bitirilen bir sözleşmenin parasını elinde tutma hakkı olduğunu tartışması açıkça gülünç bir şey."

"Rus parasını harcamayı ve hatta daha fazlasını istemeyi sorun etmiyor gibiler ama etraflarında hiçbir Rus istemiyorlar."

"Geçtiğimiz sezon takımın kaynaklara çok fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde destek olan ve herkes için daha iyi sonuçlar elde etmek adına, takım personeline ek ikramiyeler vermek için sözleşme miktarlarının fazlasıyla üstüne çıkmayı teklif eden bir isim sponsoruna karşı gerçekten şok edici bir davranış."

Uralkali'nin temsilcileri ve Nikita Mazepin bu mesele hakkında yorum yapmayı reddetti ve bunun yerine şirketin internet sitesinde yer alan önceki bir açıklamaya atıfta bulundular.

Haas takımına da yorumda bulunması için yaklaşıldı ancak henüz cevap alınmadı.

Haas parayla ilgili yaklaşımını son dakikada değiştirmediği sürece, mesele kesinlikle mahkemeye gidecek gibi duruyor.