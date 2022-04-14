Marko: "Ricciardo'yu değersiz görmek hata olur"

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Daniel Ricciardo, Red Bull'un genç sürücü programında yetişen isimlerden birisi ve 2014 yılında Avusturyalı ekibin ana F1 takımına katıldı.

İlk yılında Sebastian Vettel'i geride bırakan Ricciardo, Max Verstappen'le takım arkadaşı olmasının ardından takımın odağının Hollandalı sürücüye kaydığını düşündü ve sonunda taraflar yollarını ayırdılar.

Ricciardo 2019 ve 2020 yıllarını Renault'da geçirirken, 2021 yılında McLaren'a katıldı ve bu yıl da İngiliz ekiple devam ediyor.

Ricciardo'nun McLaren'daki ilk yılı beklentilerin altında kalırken, eleştiri okların hedefi oldu.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, bu yılki ilk puanlarını Avustralya'da alan Ricciardo'ya destek verdi.

Marko, Sport1'e şöyle dedi: "Daniel McLaren'da hâlâ zor zamanlardan geçiyor gibi görünüyor. Fakat onun işinin bittiğini düşünmek hata olur."

"Neler yapabileceğini biliyoruz ve bu, sadece 2014'te Sebastian Vettel'e karşı güçlü görünmesinden kaynaklanmıyor."

"Red Bull'dan ondan başka kimse Max Verstappen ile aynı seviyede olmayı başaramadı ve bu, o kadar da uzun zaman önce değildi."

"Ona başarılar diliyorum fakat iki sürücümüzün arkasında üçüncü olması yeterli olur!"

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images