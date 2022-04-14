Villeneuve: "Stroll, F1'in saat markası yönetmek gibi olmadığını anladı"

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Stroll, 2018 yılında kendinden üstün takımlarla mücadele etmesiyle tanınan Force India'yı satın aldı. Fakat takım, pazar günü gerçekleştirilen Avustralya Grand Prix'sinin ardından, 2009'dan bu yana ilk kez beş yarıştır puan alamıyor.

1997 Formula 1 dünya şampiyonu Villeneuve ise bunun Lawrence Stroll'den kaynaklandığını söyledi.

Villeneuve, Formule1.nl'e, "Bir takımı yönetmek, paradan daha fazlasını gerektirir. Lawrence Stroll de şu anda Aston Martin'de bunu fark etti."

"Bu bir giyim zinciri veya saat markası değil çünkü bu çok daha karmaşık. Özellikle oğlun için bir takım yönetiyorsan, çözüm bulmak çok daha zor olur." dedi.

Melbourne'de hem Lance Stroll hem de Sebastian Vettel kötü bir hafta sonu geçirdiler ve iki sürücü de üçüncü antrenmanda kaza yaptı. Stroll daha sonra sıralamada ikinci bir kaza daha yaşadı.

Vettel ise ikinci kazasını, takım arkadaşının düzlükte zikzak çizdiği için ceza aldığı yarışta yaptı.

Villeneuve, "Hafta sonunda Vettel ve Stroll'ün sürekli başını derde soktuklarını gördük."

"Stroll'ün Latifi ile yaşadığı kazası utanç vericiydi. Daha önce de yaptığı bir kaza için pisti suçlamıştı. Sanırım bu, bir kaza için yapılabilecek en garip açıklama."

"Yarışta ise Stroll'ün zikzaklarına bakılınca, aslında aynalarını kullandığını gördük." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Alex Albon, Williams FW44 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Villeneuve, Stroll'ün takım arkadaşı Vettel'in ise evde oturmayı tercih edeceğini söyledi.

"Takım arkadaşı Vettel iyi vakit geçirmiyor ve bence evde oturmayı tercih ederdi."

"Ferrari'de de hatalar yapmıştı ama bu hafta sonu aracı kendisine uymuyordu."

Avustralya Grand Prix'si, dört kaza ile birlikte Aston Martin'e pahalıya mal oldu. Takım şu anda şampiyona da 10. sırada yer alıyor ve henüz puan alamadı.

Villeneuve, "Büyük bir kaza yoktu, şasi kaybedilmedi ancak bunlar teknik açıdan olumlu."

"Sponsorlar bunu sevmiyor. Hasarın dışında da pahalıya mal oluyor çünkü puan alınmıyor."

"Şimdiki soru, büyük patron Lawrence Stroll ne yapıyor? Eğer sürücülerine, işine yaklaştığı gibi davranıyorsa, bunlar iyi konuşmalar değildir."

"Fabrikadaki atmosfer de görülmeli, şu anda orada kesinlikle bir gülücükle karşılanmıyorsunuzdur."

"Kolay çözülebilecek bir sorun değil. Williams veya Haas ile rekabet edebilecek bir araç yapmaları gerekiyor. Bu takımlar daha az bütçeyle bunu yapabildiler." dedi.