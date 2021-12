Haas, Mazepin'in teşvik teklifini nasıl uygulayacağını inceliyor

Haas takımının isim sponsoru olan Uralkali şirketinin sahibi Dmityry Mazepin, takım personelini gelecek yıl için takımda kalmaya ikna edebilmek adına, bir teşvik planı ortaya atmış ve bunun finansmanını karşılamayı teklif etmişti.

Mazepin, takımın bütçesini artırmaya yardımcı olmak adına, sponsorluk anlaşmasının şartlarını değiştirmek yerine, takım personelinin motive olmasını sağlamak için doğrudan personele gidecek ekstra bir fon sağlamayı istiyor.

Nikita Mazepin, babasının Haas personeli için bir teşvik planı oluşturma teklifinin, Formula 1 personelinin karşılaştığı baskılarla ilgili "gerçek endişelerden" kaynaklandığını söylemişti.

Mazepin, Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Babama, insanların takımdan ayrılmasından, iyi insanların takıma veda etmesin konusunda gerçek endişelerim olduğunu söyledim."

“İnsanların kafalarında farklı düşünceler olduğunu biliyorum, ancak bazıları finansal konular nedeniyle endişeliydi ve buna kulak verdiği için çok şanslıyım."

“Şirketlerinde 45.000'in üzerinde çalışanı var ve onlara ihtiyaç duyduğu şeyi verme konusunda inanılmaz bir geçmişi var ve bu konuda profesyonel olan o, ben değilim."

"Kulağa ne kadar kötü bir şey gibi gelse de, bu fikri insanlara para savurmak için değil, insanları motive etmek ve onlara belirli şeyleri başarma ve bunun için ödüllendirilme fırsatı vermek adına tamamen gönüllü olarak ortaya attı." demişti.

Nikita Mazepin, Haas F1, on the grid with his father Dmitry Mazepin

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images