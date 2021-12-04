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Haas, Mazepin'in teşvik teklifini nasıl uygulayacağını inceliyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Haas Formula 1 ekibinin patronu Gunther Steiner, takımın Dmitry Mazepin'in takım personeli için sunduğu teşvik teklifinin işe yarayıp yaramayacağını değerlendirdiğini söyledi.

Haas, Mazepin'in teşvik teklifini nasıl uygulayacağını inceliyor

Haas takımının isim sponsoru olan Uralkali şirketinin sahibi Dmityry Mazepin, takım personelini gelecek yıl için takımda kalmaya ikna edebilmek adına, bir teşvik planı ortaya atmış ve bunun finansmanını karşılamayı teklif etmişti.

Mazepin, takımın bütçesini artırmaya yardımcı olmak adına, sponsorluk anlaşmasının şartlarını değiştirmek yerine, takım personelinin motive olmasını sağlamak için doğrudan personele gidecek ekstra bir fon sağlamayı istiyor.

Nikita Mazepin, babasının Haas personeli için bir teşvik planı oluşturma teklifinin, Formula 1 personelinin karşılaştığı baskılarla ilgili "gerçek endişelerden" kaynaklandığını söylemişti.

Mazepin, Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Babama, insanların takımdan ayrılmasından, iyi insanların takıma veda etmesin konusunda gerçek endişelerim olduğunu söyledim."

“İnsanların kafalarında farklı düşünceler olduğunu biliyorum, ancak bazıları finansal konular nedeniyle endişeliydi ve buna kulak verdiği için çok şanslıyım."

“Şirketlerinde 45.000'in üzerinde çalışanı var ve onlara ihtiyaç duyduğu şeyi verme konusunda inanılmaz bir geçmişi var ve bu konuda profesyonel olan o, ben değilim."

"Kulağa ne kadar kötü bir şey gibi gelse de, bu fikri insanlara para savurmak için değil, insanları motive etmek ve onlara belirli şeyleri başarma ve bunun için ödüllendirilme fırsatı vermek adına tamamen gönüllü olarak ortaya attı." demişti.

Nikita Mazepin, Haas F1, on the grid with his father Dmitry Mazepin

Nikita Mazepin, Haas F1, on the grid with his father Dmitry Mazepin

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Motorsport.com bu konuyu Haas takım patronu Gunther Steiner'a sordu ve Steiner, takımın mevcut personelini kaybetmek gibi bir endişesi olmadığını fakat konuyu değerlendireceklerini dile getirdi.

Steiner, özellikle böyle bir finansmanın bütçe sınırına olan etkisini görüştüklerini söyledi.

Steiner şöyle dedi: “Bizden kaçan insanlar yok."

"Başından beri bizimle olan yaklaşık 60 kişi var. Bazen insanlar kariyerlerinde bir sonraki adımı atmak istedikleri için sezon sonunda ayrılıyorlar. Tüm yarışlara gitmek istemiyorlar ama bu, beklenmedik bir şey değil."

"Dmitry'den gelen teklife gelecek olursak, bunu bütçe sınırına nasıl dahil edebileceğimize ve bunun gibi şeylere bakıyoruz. Sonrasında ona geri döneceğiz."

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