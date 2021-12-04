FIA, pilotların 23. ve 25. virajlar arasında yavaşlamasını yasakladı

Bu hamle, Suudi Arabistan GP öncesinde cuma günkü antrenmanlarında yaşanan bir dizi olayın ve tehlikeli anın ardından geldi.

Antrenman turlarında sürücülerin özellikle son sektördeki hızlı bölümde, önlerini açmak adına yavaş gittikleri görülüyordu. O esnada pistin dış kısımlarında olsalar da, düzlük bölümünün çoğu dönüşlü olduğu için, arkadan gelen pilotların onları fark etmeleri oldukça zordu. Bu yüzden de kaza ihtimali çok yüksekti.

Bu konu, cuma günkü seanslarda konuşuldu ve akşam yapılan sürücü brifinginde de masaya yatırıldı.

Seans kaza yapmaktan son anda kurtulan Lewis Hamilton, "Durum kesinlikle gittiğimiz pek çok yerden çok daha kötü ve Monakovari. Diğer araçlarla aradaki hız farkı, biraz tehlikeli bir bölge oluşmasına yol açıyor." demişti.

Brifingde, ana risk alanlarının nereler olduğuna odaklandı ve bunun için, turun sonundaki hızlı bölüm seçildi.

FIA yarış direktörü Michael Masi, yapılan görüşmelerin ardından, Cumartesi sabahı sürücülerin 23. virajdan 25. viraja kadar olan bölümde yavaşlamalarını yasakladı.

Masi, daha önce Sochi ve Bakü gibi yerlerde sürücülerin çok yavaş gitmemesi gerektiğini belirtmiş, bu konudaki kuralları sıkılaştırmıştı.

Michael Masi'nin notlarında bu konuyla alakalı, "Temiz bir tur atmak için önünde bir boşluk yaratmayı düşünen herhangi bir sürücü, bunu 23. viraj ile 25. viraj arasında yapmaya çalışmamalıdır. Bunu yapanlar, Sportif Yönetmelikleri'nin 27.4. Maddesini ihlal ettikleri için hakemlere bildirilecektir."

Takımlar, sürücülerin lastiklerini doğru aralığa getirmek için birden fazla tur atma ihtiyacı hissettiğini, bu yüzden sıralama turlarında trafik sorunlarının daha da kötüleşebileceğini düşünüyorlardı.

Cumartesi günü için yapılan diğer değişiklikler arasında, pit çıkışındaki beyaz çizginin, dışarı çıkan araçların piste dahil olmalarını daha güvenli hale getirmek için genişletilmesi oldu

Ayrıca Pirelli, ön ve arka lastiklerin zorunlu basıncını 1 psi artırdı.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Esteban Ocon, Alpine A521 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images