Suudi Arabistan GP 3. antrenman: Verstappen, Hamilton'ın önünde en hızlısı!

Cidde Cadde Pisti'nde, sıralama turları öncesinde gerçekleştirilen son antrenman seansında hava 29, pist sıcaklığı ise yaklaşık 33 dereceydi.

Şartlar, hafta sonunun kalanı için temsili değildi çünkü hem sıralama turları hem de yarış, akşam saatlerinde yapılacak. Yine de sürücüler, piste çıkıp hem aracı daha iyi anlamaya çalıştılar hem de piste adapte olmaya odaklandılar.

Seans içerisinde bazı ilginç anlar vardı. Lewis Hamilton, seansın ilk bölümünde ilk virajda lastiklerini kilitledi ve ilk virajda kaçış alanına girdi. Sonrasında aracını geri döndürerek seansa devam etti.

İngiliz pilot, seansın son bölümünde iki tehlikeli an yaşadı. İlk viraja gelirken yavaş giden Hamilton ve zaman turuna başlamak isteyen Pierre Gasly arasında tehlikeli bir an vardı. İki pilot da pist dışına çıktı ancak herhangi bir temas yaşanmadı.

Saniyeler sonra Hamilton, bu kez zaman turuna başlayan Nikita Mazepin'le tehlikeli bir an yaşadı. Virajlı bölümde ardından gelen Mazepin'i görmeyen Hamilton, yoldan çekilmedi. Rus pilot da Hamilton'ı son anda gördü ve virajın içinden giderek olası bir kazayı önledi.

Sürücüler seansın ilk bölümünde farklı hamurlar denediler ve Lewis Hamilton'ın özellikle sert lastikle attığı turlar çok iyiydi.

İngiliz pilot ilk 15 dakika geride kalırken 1:29.605'le liderdi. Daha sonra bu turu 1:29.197'ye ve ardından da 1:28.314'e çekti.

Son yarım saate girerken Max Verstappen, yumuşak lastikle 1:28.212 yaptı ve ilk sıranın yeni sahibi oldu. Son 15 dakikaya girerken bunu önce 1:28.105'e birkaç dakika sonra ise 1:28.100'e çekti.

Seansın kalan bölümünde herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve Verstappen seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Hollandalı pilot, seans boyunca tıpkı Sergio Perez gibi sadece yumuşak lastiği kullandı.

İkinci sırada Hamilton yer aldı. İlk bölümde sert lastiklerle peş peşe hızlı turlar atan Hamilton, yumuşak lastiğe geçmesinin ardından temiz bir tur atamadı ve derecesini geliştiremedi. Sonuç olarak İngiliz pilot seansı 0.214 saniye geride ikinci bitirdi.

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