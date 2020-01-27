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Formula 1 / Son dakika

Gasly, “saçma” iddiaların aksini kanıtlamak zorunda olduğunu hissetmiş

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Gasly, “saçma” iddiaların aksini kanıtlamak zorunda olduğunu hissetmiş
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Oleg Karpov
Çeviren: Cem Özel, Editör
27 Oca 2020 11:58

Pierre Gasly, geçen sene araç kullanmayı unuttuğu yönündeki “saçma” iddiaların aksini kanıtlamak için, Formula 1'e girmesine yardımcı olan savaşçı ruhunu kullanmak zorunda kaldığını söyledi.

Fransız sürücü, 2019’a Red Bull’la zorlu bir başlangıç yapmış ve takım arkadaşı Max Verstappen’in hızına ayak uydurmakta zorlanmıştı. Sezon ortasında ise Alex Albon’la yer değiştirerek Toro Rosso’ya geri gönderilmişti.

Bazı kesimler bu hamlenin Gasly’nin kariyerinin sonu olacağını düşünse de, Toro Rosso’da iyi bir performans gösteren genç sürücü Brezilya’da podyuma çıkmayı da başardı.

Red Bull koltuğunu kaybettikten sonra nasıl güçlü kaldığı sorulduğunda Gasly, F1’e giden yolda öğrendiği derslerin kendisini iyi bir hale getirdiğini söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Gasly, “Bu biraz eğitilme ve büyütülme şeklimle ilgili, hayatta istediğim her şey için savaşmak durumundaydım.”

“Kimse bunu direkt olarak bana vermedi ve hiçbir şeye kesin gözüyle bakmadım. Çünkü her zaman, bir sonraki sene de devam edip etmeyeceğim kesin değildi. İyi performans gösterdiğim günler dışında, gelecekte koltuk bulup bulamayacağım kesin değildi. Aksi takdirde hiçbir şey olmazdı. Her zaman bu zihniyete sahiptim.”

“Bu yüzden sadece kendime odaklanmalıydım, çünkü bu şeylerin gerçekleşmesini sağlayan kişi benim.”

“Geçen sezonun ortasında bu takım değişikliği oldu ve bunun adil ve doğru şekilde olmadığını kanıtlamak bana kalmıştı.”

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“Geçen sezonun son dokuz yarışının, temel olarak sahip olduğum hızı ve yeteneği kanıtlamak için önemli olduğunu düşündüm.”

“Elbette tek koltuklu araçları sürmeye başladığım ilk zamanlardan beri hep rekabetçiydim ve bu altı ayda herkes yeteneğimi ve hızımı sorguladı. Sürüş yapmayı, frenlemeyi unutup unutmadığımı sorguladılar.”

“Ancak bu, iki-üç haftada unutabileceğiniz bir şey değil. Bu bana göre önemliydi ve insanlar herhangi bir bilgiye sahip olmadan saçma şekilde konuşuyorlardı.”

“Bu yüzden %100’ümü vermem, bu dokuz yarışta en iyi performansımı göstermem ve saçma iddiaları durdurmam gerçekten önemliydi.” ifadelerini kullandı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Pierre Gasly
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

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