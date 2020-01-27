Giovinazzi: "2020'de orta grup çok yakın olacak"

Geçen yıl orta gruptaki mücadele oldukça keyifliydi ve McLaren, Renault, Toro Rosso, Alfa Romeo ve Racing Point yıl boyunca orta grubun en iyisi olmak için çabaladılar.

Geçen yıl bu yakın orta grupta istediği puanları almakta zorlanan Antonio Giovinazzi, çaylak sezonunda tecrübeli takım arkadaşı Kimi Raikkonen'in gerisinde kalmıştı.

Bir pilot olarak geliştiğini düşünen Giovinazzi, hem kendisinin hem de takımı Alfa Romeo'nun gelecek yıl daha iyisini yapması gerektiğini düşünüyor. İtalyan sürücü orta grubun çok yakın olacağından da emin.

"Bir pilot olarak gerçekten çok büyük bir ilerleme kaydettim. Geçen yıl her yarış daha iyi oluyordum. İki yıl aradan sonra döndüm ve kolay değildi ama asıl hedefim her geçen yarış gelişmekti. Sezonun ilk kısmı bu anlamda zordu. İkinci bölümde çok fazla şey öğrendim ve bir pilot olarak geliştim. Ana hedeflerimden birisi buydu."

"Monza sonrası motivasyonum da arttı. Sezonun ikinci yarısından sonra performansımdan oldukça memnun kaldım. Brezilya ise en iyi sonuçtu. Singapur ve Monza iyiydi. Ayrıca Spa'da kaza yapana kadar iyiydim. Her şeyi bir araya getirdiğimiz tek yarış ise Brezilya'ydı. Biraz daha şanslıydık. Öndekiler yolda kaldı ve pozisyon kazandık. Genel olarak en iyi yarış oydu."

"Elbette gelişmem gereken yönler var. İlk yılımda çok şey öğrendim, ancak ikinci sezonumda geçen yıl Melbourne'de olandan daha hazır olacağıma eminim."

"Yeni sezonun ve araçların -geçen yılla- oldukça benzer olacağını düşünüyorum. Özellikle orta grubun merkezi çok yakın olacak."

“Bu yüzden zor bir sezon olacak, ama çok çalışacağız ve aracımızdan en iyi şekilde yararlanmaya çalışacağız.”

Çeviri: İnci Beğen

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