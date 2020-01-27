Magnussen: "Haas, Williams ve McLaren'ın girdiği olumsuz sarmaldan kaçınabilir"

Magnussen, Formula 1'deki ilk ve tek podyumunu 2014 Avustralya Grand Prix'sinde McLaren'la birlikte almıştı ancak bu podyumda hibrit motorlar döneminin ilk yılına damga vuran Mercedes motorunun etkisi büyüktü. İngiliz ekip, bir sonraki podyumunu almak için 2019 Brezilya Grand Prix'sine kadar bekledi.

McLaren şimdilerde yükselişe geçerken, 2014-16 yılları arası güçlü bir performans sergileyen Williams, son iki sezonda çok az puan alabildi ve sezonu son sırada noktaladı.

2019'un başında orta grubun en iyisi gibi görünen Haas, buna karşılık yaşadığı sorunlarla gridin gerisine düştü ve Alfa Romeo'nun gerisinde, Williams'ın ise önünde dokuzuncu sırada yer alabildi.

Magnussen, zor bir dönemden geçtiklerini kabul etmesine rağmen, 2016'da girdikleri Formula 1'de ilk kez geriye gittiklerini ve önceki başarıların unutulmaması gerektiğini dile getirdi.

Motorsport.com'a konuşan Magnussen, "İlk üç yıl ileriye doğru büyük adımlar attık."

"Belki o kadar büyük görünmüyor, ama aslında üç yıl içerisinde sekizinci sıradan beşinciliğe çıkmak oldukça iyi."

"Örneğin Toro Rosso'ya bakarsanız hiç ilk beşte bitiremediler. Bunu asla yapamadılar. Sadece bir yarış kazandılar ve birkaç kez podyuma çıktılar. Ama hiç ilk beşte bitiremediler. Haas üçüncü yılında ilk beşe girdi, bu çok etkileyici ve kimse bunu fark etmiyor gibi görünüyor..."

"Genellikle düşüşte olan bir takıma gitmek yerine, yükselişte olan bir takıma gitmek daha zevklidir. Çok daha olumlu bir deneyim oluyor, büyümek, büyümeyi ve gelişimi hissetmek... Bu gerçekten çok heyecanlı."

"Bu yıl geri adım attık ve siz de aynı duyguyu yaşamaya başlıyorsunuz, insanlar kendilerinden şüphe etmeye başlıyorlar. Ama bence bunun için hiçbir neden yok."

"Sürekli olarak ileriye gitmeyi beklemek zor. Büyük bir negatif sarmalın içerisine girmediğiniz sürece, ki bunu McLaren ve Williams gibi takımlar geçmişte yaşadılar, -tamamen kayboldular ve geriye dönüş için uzun yıllar gerekiyor- ve bu durumun burada olacağını düşünmüyorum."

"Bu da bu kadar küçük ve genç bir ekip olmanın iyi yönlerinden biri. Durumu çabucak değiştirebileceğimizi ve tekrar doğru yola girebileceğimizi düşünüyoruz. Bunu yapabileceğimiz konusunda son derece olumluyum."

Magnussen, Haas'a 2017 yılında Renault'dan katıldı ve önümüzdeki sezon yine Romain Grosjean ile birlikte takımda kalacak.

Takım arkadaşı gibi Grosjean da, Haas'ın zayıf olduğu alanlarda dürüst olması halinde ileriye doğru gidebileceğinden emin.

"Hepimiz kendimize karşı dürüst olmalıyız ve 'Bak, neyi daha iyi yapabiliriz? Nerede gelişebiliriz? Sürücüler, mühendisler, yönetim ve iletişim gibi şeylerde en iyi olduğumuz alan neresi?' gibi sorular sormalıyız. Takımdaki herkesin dürüst olması ve neyi daha iyi yapabileceğimizi görmesi gerekiyor."

"Eğer hepimiz bunu yapabilirsek gelişebiliriz. Bu yıl çok şey öğrendik, çok daha fazla veriye sahibiz. Duruma böyle bakmalıyız ve bence bu olumlu olacak."