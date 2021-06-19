Fransa GP 3. antrenman: Verstappen 0.7 saniye farkla lider!

Paul Ricard'da gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansı, dünkü seanslara kıyasla nispeten daha sakin geçti. Hava sıcaklığı dünle benzer olsa da, pist sıcaklığı 36 derece civarında oldu.

Seans içerisindeki tek olay Haas pilotu Nikita Mazepin'in seans başladıktan kısa bir süre sonra spin atmasıydı. Ancak bir yere çarpmadan yola devam etti.

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda'nın da içinde bulunduğu birkaç isim pistin çeşitli yerlerinde pist dışına çıktılar ancak sorunsuz şekilde piste devam ettiler.

Zaman tablosuna bakıldığında, liderlik savaşı genel olarak Mercedes pilotu Valtteri Bottas ve Red Bull pilotu Max Verstappen arasında geçti.

Sürücüler ilk 10 dakikayı garajda geçirdiler ve gerçek anlamda ilk zaman turu Bottas'tan geldi. Fin pilot 1:32.346'lık turuyla zaman tablosunda zirveye yerleşti. Saniyeler sonra Verstappen bu dereceyi 0.009 saniye ile geçerek liderliği aldı.

Bottas bu tura 1:32.309'la yanıt verirken, Verstappen 1:32.024 yaptı. Ancak altıncı virajda pist dışına taştığı için Hollandalı pilotun zaman turu silindi.

Son anlarda sürücüler bir başka zaman turu daha kaydetmek için piste çıktılar ve Bottas 1:32.047 ile en hızlı turu daha da geliştirdi. Ancak Verstappen ikinci ve üçüncü sektörde en iyi zamanı yaparak 1:31.300'le seansı zirvede tamamladı.

Mercedes'in cuma günkü temposu göz önüne alındığında Verstappen'in 0.747 saniyelik bir avantaj yakalaması herkesi şaşırttı.

Hollandalı pilotun en yakın takipçisi, bu hafta sonu şimdiye kadar araçta çok daha rahat görünen Bottas oldu. Fin pilot buna rağmen 1:32'nin altına inemedi ve Verstappen'in 0.747 saniye ardında ikinci sırada yer aldı.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Ferrari pilotu Carlos Sainz, sürpriz şekilde üçüncü antrenman seansının en iyi üçüncü zamanını yaptı. İspanyol pilot, dün gerilerde kalmasına rağmen bugün 1:32.195 yaptı ve lider Verstappen'in 0.895 saniye gerisinde üçüncü sırada yer aldı.

Red Bull pilotu Sergio Perez, düne kıyasla aracında daha mutlu görünse de, seansı takım arkadaşı Max Verstappen'in 0.938 saniye ardında dördüncü sırada tamamladı.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, aracın dengesinden memnun olmayan isimlerden biriydi ve genel olarak tüm sektörlerde Bottas'ın ardında kaldı. İngiliz pilot seansı 1:32.266'lık turuyla Verstappen'in 0.966 saniye gerisinde beşinci sırada bitirdi.

McLaren, zorlu cuma gününün ardından cumartesi günü ilk ona geri döndü. Lando Norris 1:32.336'lık turuyla, Hamilton'ın sadece 0.070 saniye ardında altıncı oldu.

Alpine sürücüleri, bir kez daha ilk ona girdiler. Fernando Alonso, düne kıyasla üç sıra geride kaldı ve 1:32.681'lik turuyla 1.324 saniye geride yedinci oldu. Onu, sadece 0.057 saniye geriden takım arkadaşı Esteban Ocon takip etti.

İlk onu, bir kez daha ilk onda kendisine yer bulan Pierre Gasly ve McLaren pilotu Daniel Ricciardo takip etti. Ricciardo, Norris'ten 0.4 saniye yavaş kaldı.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, temiz bir tur atmakta zorlanan isimlerden biriydi. Monakolu pilot, tüm sektörleri bir araya getirmekte zorlandı ve Sainz'ın 0.625 saniye ardında kalarak 11. oldu.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Alfa Romeo'da hem Antonio Giovinazzi hem de Kimi Raikkonen ilk ona giremedi. Giovinazzi 1.717 saniye geride 12. olurken, Raikkonen 2 saniye geride 15. sırada yer aldı.

Aston Martin sürücüleri, dünle benzer bir tempoda göründüler. Lance Stroll 1:33.051'lik turuyla, Giovinazzi'nin 0.034 saniye gerisinde 13. olurken, Sebastian Vettel de kendisini 0.149 saniye geriden takip etti.

George Russell, 1:33.364'lük turuyla, AlphaTauri sürücüsü Yuki Tsunoda'nın hemen önünde 16. oldu.

Son son üç sırada ise alışıldığı üzere Nicholas Latifi, Mick Schumacher ve Nikita Mazepin yer aldı.

Tüm sürücüler, en hızlı turlarını kırmızı logolu yumuşak lastikle kaydettiler.

Sıralama turları TSi 16:00'da yapılacak ve S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

Seans sonucu: