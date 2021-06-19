Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Mercedes: ''Lastik basınçları konusunda eşit şartlar altında yarışmıyoruz'' Sonraki / Aston Martin: ''Vettel'in geri bildirimleri sayesinde uzun toplantılar yapıyoruz''
Formula 1 / Fransa GP Antrenman raporu

Fransa GP 3. antrenman: Verstappen 0.7 saniye farkla lider!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 sezonunun yedinci yarışı olan Fransa Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

Fransa GP 3. antrenman: Verstappen 0.7 saniye farkla lider!

Paul Ricard'da gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansı, dünkü seanslara kıyasla nispeten daha sakin geçti. Hava sıcaklığı dünle benzer olsa da, pist sıcaklığı 36 derece civarında oldu.

Seans içerisindeki tek olay Haas pilotu Nikita Mazepin'in seans başladıktan kısa bir süre sonra spin atmasıydı. Ancak bir yere çarpmadan yola devam etti.

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda'nın da içinde bulunduğu birkaç isim pistin çeşitli yerlerinde pist dışına çıktılar ancak sorunsuz şekilde piste devam ettiler.

Zaman tablosuna bakıldığında, liderlik savaşı genel olarak Mercedes pilotu Valtteri Bottas ve Red Bull pilotu Max Verstappen arasında geçti.

Sürücüler ilk 10 dakikayı garajda geçirdiler ve gerçek anlamda ilk zaman turu Bottas'tan geldi. Fin pilot 1:32.346'lık turuyla zaman tablosunda zirveye yerleşti. Saniyeler sonra Verstappen bu dereceyi 0.009 saniye ile geçerek liderliği aldı.

Bottas bu tura 1:32.309'la yanıt verirken, Verstappen 1:32.024 yaptı. Ancak altıncı virajda pist dışına taştığı için Hollandalı pilotun zaman turu silindi.

Son anlarda sürücüler bir başka zaman turu daha kaydetmek için piste çıktılar ve Bottas 1:32.047 ile en hızlı turu daha da geliştirdi. Ancak Verstappen ikinci ve üçüncü sektörde en iyi zamanı yaparak 1:31.300'le seansı zirvede tamamladı.

Mercedes'in cuma günkü temposu göz önüne alındığında Verstappen'in 0.747 saniyelik bir avantaj yakalaması herkesi şaşırttı.

Hollandalı pilotun en yakın takipçisi, bu hafta sonu şimdiye kadar araçta çok daha rahat görünen Bottas oldu. Fin pilot buna rağmen 1:32'nin altına inemedi ve Verstappen'in 0.747 saniye ardında ikinci sırada yer aldı.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Ferrari pilotu Carlos Sainz, sürpriz şekilde üçüncü antrenman seansının en iyi üçüncü zamanını yaptı. İspanyol pilot, dün gerilerde kalmasına rağmen bugün 1:32.195 yaptı ve lider Verstappen'in 0.895 saniye gerisinde üçüncü sırada yer aldı.

Red Bull pilotu Sergio Perez, düne kıyasla aracında daha mutlu görünse de, seansı takım arkadaşı Max Verstappen'in 0.938 saniye ardında dördüncü sırada tamamladı.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, aracın dengesinden memnun olmayan isimlerden biriydi ve genel olarak tüm sektörlerde Bottas'ın ardında kaldı. İngiliz pilot seansı 1:32.266'lık turuyla Verstappen'in 0.966 saniye gerisinde beşinci sırada bitirdi.

McLaren, zorlu cuma gününün ardından cumartesi günü ilk ona geri döndü. Lando Norris 1:32.336'lık turuyla, Hamilton'ın sadece 0.070 saniye ardında altıncı oldu.

Alpine sürücüleri, bir kez daha ilk ona girdiler. Fernando Alonso, düne kıyasla üç sıra geride kaldı ve 1:32.681'lik turuyla 1.324 saniye geride yedinci oldu. Onu, sadece 0.057 saniye geriden takım arkadaşı Esteban Ocon takip etti.

İlk onu, bir kez daha ilk onda kendisine yer bulan Pierre Gasly ve McLaren pilotu Daniel Ricciardo takip etti. Ricciardo, Norris'ten 0.4 saniye yavaş kaldı.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, temiz bir tur atmakta zorlanan isimlerden biriydi. Monakolu pilot, tüm sektörleri bir araya getirmekte zorlandı ve Sainz'ın 0.625 saniye ardında kalarak 11. oldu.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Alfa Romeo'da hem Antonio Giovinazzi hem de Kimi Raikkonen ilk ona giremedi. Giovinazzi 1.717 saniye geride 12. olurken, Raikkonen 2 saniye geride 15. sırada yer aldı.

Aston Martin sürücüleri, dünle benzer bir tempoda göründüler. Lance Stroll 1:33.051'lik turuyla, Giovinazzi'nin 0.034 saniye gerisinde 13. olurken, Sebastian Vettel de kendisini 0.149 saniye geriden takip etti.

George Russell, 1:33.364'lük turuyla, AlphaTauri sürücüsü Yuki Tsunoda'nın hemen önünde 16. oldu.

Son son üç sırada ise alışıldığı üzere Nicholas Latifi, Mick Schumacher ve Nikita Mazepin yer aldı.

Tüm sürücüler, en hızlı turlarını kırmızı logolu yumuşak lastikle kaydettiler.

Sıralama turları TSi 16:00'da yapılacak ve S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 11 1'31.300  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 14 1'32.047 0.747
3 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 17 1'32.195 0.895
4 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 15 1'32.238 0.938
5 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 15 1'32.266 0.966
6 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 14 1'32.336 1.036
7 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 15 1'32.624 1.324
8 France Esteban Ocon Alpine Renault 16 1'32.681 1.381
9 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 16 1'32.707 1.407
10 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 14 1'32.759 1.459
11 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 15 1'32.820 1.520
12 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 17 1'33.017 1.717
13 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 15 1'33.051 1.751
14 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 18 1'33.200 1.900
15 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 16 1'33.328 2.028
16 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 16 1'33.364 2.064
17 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 17 1'33.424 2.124
18 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 16 1'33.584 2.284
19 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 14 1'34.143 2.843
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 13 1'34.642 3.342
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Mercedes: ''Lastik basınçları konusunda eşit şartlar altında yarışmıyoruz''

Önceki haber

Mercedes: ''Lastik basınçları konusunda eşit şartlar altında yarışmıyoruz''

Sonraki haber

Aston Martin: ''Vettel'in geri bildirimleri sayesinde uzun toplantılar yapıyoruz''

Aston Martin: ''Vettel'in geri bildirimleri sayesinde uzun toplantılar yapıyoruz''
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Fransa GP 3. antrenman: Verstappen 0.7 saniye farkla lider!

2s
2
Formula 1

Leclerc: "İlk seansa göre büyük bir adım attık"

6s
3
Formula 1

Sainz: "Fransa'da gerçeğe geri döndük"

17s
4
Formula 1

Fransa GP 2. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.008 saniye önünde lider!

23s
5
Formula 1

Red Bull, sıralama turlarının son bölümüne orta lastikle kalmayı hedefliyor

41 dk
Son Haberler
Canlı anlatım: Fransa GP sıralama turları
F1

Canlı anlatım: Fransa GP sıralama turları

31dk
Red Bull, sıralama turlarının son bölümüne orta lastikle kalmayı hedefliyor
F1

Red Bull, sıralama turlarının son bölümüne orta lastikle kalmayı hedefliyor

41dk
Brown, Amerika'da COTA'da iki yarış olmasını istiyor
F1

Brown, Amerika'da COTA'da iki yarış olmasını istiyor

1s
Steiner: “Schumacher ve Mazepin arasındaki gerginlik, göründüğü kadar kötü değil”
F1

Steiner: “Schumacher ve Mazepin arasındaki gerginlik, göründüğü kadar kötü değil”

1s
Aston Martin: ''Vettel'in geri bildirimleri sayesinde uzun toplantılar yapıyoruz''
F1

Aston Martin: ''Vettel'in geri bildirimleri sayesinde uzun toplantılar yapıyoruz''

2s
Son Videolar
Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
7 Haz 2021

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
7 Haz 2021

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Canlı anlatım: Fransa GP sıralama turları Fransa GP
Formula 1

Canlı anlatım: Fransa GP sıralama turları

Red Bull, sıralama turlarının son bölümüne orta lastikle kalmayı hedefliyor Fransa GP
Formula 1

Red Bull, sıralama turlarının son bölümüne orta lastikle kalmayı hedefliyor

McLaren, gece çalışma yasağını sensör sorunu nedeniyle ihlal etmiş Fransa GP
Formula 1

McLaren, gece çalışma yasağını sensör sorunu nedeniyle ihlal etmiş

Çok Okunanlar Bugün

Fransa GP 3. antrenman: Verstappen 0.7 saniye farkla lider!
Formula 1 Formula 1

Fransa GP 3. antrenman: Verstappen 0.7 saniye farkla lider!

Leclerc: "İlk seansa göre büyük bir adım attık"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "İlk seansa göre büyük bir adım attık"

Sainz: "Fransa'da gerçeğe geri döndük"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Fransa'da gerçeğe geri döndük"

Fransa GP 2. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.008 saniye önünde lider!
Formula 1 Formula 1

Fransa GP 2. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.008 saniye önünde lider!

Red Bull, sıralama turlarının son bölümüne orta lastikle kalmayı hedefliyor
Formula 1 Formula 1

Red Bull, sıralama turlarının son bölümüne orta lastikle kalmayı hedefliyor

Aston Martin: ''Vettel'in geri bildirimleri sayesinde uzun toplantılar yapıyoruz''
Formula 1 Formula 1

Aston Martin: ''Vettel'in geri bildirimleri sayesinde uzun toplantılar yapıyoruz''

Formula 1'i tanıyalım: Bayraklar
Formula 1 Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Bayraklar

McLaren, gece çalışma yasağını sensör sorunu nedeniyle ihlal etmiş
Formula 1 Formula 1

McLaren, gece çalışma yasağını sensör sorunu nedeniyle ihlal etmiş

Son Haberler

Canlı anlatım: Fransa GP sıralama turları
Formula 1 Formula 1

Canlı anlatım: Fransa GP sıralama turları

Red Bull, sıralama turlarının son bölümüne orta lastikle kalmayı hedefliyor
Formula 1 Formula 1

Red Bull, sıralama turlarının son bölümüne orta lastikle kalmayı hedefliyor

Brown, Amerika'da COTA'da iki yarış olmasını istiyor
Formula 1 Formula 1

Brown, Amerika'da COTA'da iki yarış olmasını istiyor

Steiner: “Schumacher ve Mazepin arasındaki gerginlik, göründüğü kadar kötü değil”
Formula 1 Formula 1

Steiner: “Schumacher ve Mazepin arasındaki gerginlik, göründüğü kadar kötü değil”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.