Aston Martin: ''Vettel'in geri bildirimleri sayesinde uzun toplantılar yapıyoruz''

Vettel, Ferrari'de geçirdiği birkaç sezondan sonra Aston Martin'e katıldı ve takımın yüksek eğimli araç konseptine alışması gerekti.

Ancak, Alman pilot ilk birkaç yarışta zorlansa da, geçtiğimiz iki yarışta iyi ilerlemeler kaydetti ve Azerbaycan Grand Prix'sini ikinci sırada tamamlayarak podyuma çıktı.

Takım patronu Otmar Szafnauer, Vettel'in gelmesinden beri geçirdikleri değişimlerden birinin, takımın araç analizi konusunda daha kapsamlı olması olduğunu açıkladı.

Toplantılardaki değişiklikler hakkında konuşan Szafnauer şu ifadeleri kullandı: ''Eskiden olduklarına göre çok daha detaylılar ve kesinlikle daha uzunlar. Ancak, öncelikle birinci derecede önemli, sonrasında da ikinci derecede önemli şeylere odaklandığımızdan emin olmalıyız.''

''Sebastian'ın, tek tur hakkında yaptığı yorumlar inanılmaz. Her küçük virajın, her küçük detayını hatırlıyor. Bu yorumlar, muhtemelen herhangi bir sürücüden duyduğum en detaylı yorumlar.''

''Bu açıdan, Seb'den, geçmişte başka sürücülerden aldığımıza kıyasla biraz daha detaylı yorumlar alıyoruz. Aynı zamanda aracın her küçük noktasını, güç ünitesini, ergonomik taraflarını düzeltmeye çalışıyoruz.''

Szafnauer, Bakü'de Vettel'in aldığı güçlü sonucun sadece bir nedene bağlı olmadığını ve bir sürü küçük şeyin birleşimi olduğunu da ekledi.

''Hiçbir zaman tek bir şeye bağlı değildir. O, araca ve takıma daha çok alışıyor. Bu pist, muhtemelen bizim iyi performans gösterebileceğimiz bir pistti, yarış koşulları da yardım etti.''

''Ancak tempo kesinlikle oradaydı. Pist üzerinde, pole pozisyonuna sahip olan kişiyi geçebildik. Bakü gibi, özellikle bu karakteristik özelliklere sahip olan pistlerde araçtan biraz daha hız çıkarabiliyoruz.''

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Vettel ve takım arkadaşı Lance Stroll öğleden sonraki seansta 15. ve 16. sırayı almasıyla, Aston Martin, Fransa Grand Prix hafta sonunun ilk gününde biraz zorlu bir gün geçirdi.

Szafnauer, aracın dengesindeki değişikliğin, tur zamanında bir düşüş yaşamaya yettiğini açıkladı.

''Burada normalde başlayabileceğimiz kadar iyi başlamadık ve doğru dengeyi bulamadık. Hiçbir sürücünün dengesi yok ve turları biraz dağınıktı.''

''Denge olmadığı zaman, dağınık turlar çıkarıyorsunuz. Dengeyi bir kere yakaladığınız zaman, sürücü daha özgüvenli hissediyor, daha iyi sürüş yapıyor ve iyi bir tur çıkarıyor.''