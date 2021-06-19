Mercedes: ''Lastik basınçları konusunda eşit şartlar altında yarışmıyoruz''

Aston Martin ve Red Bull'un, Azerbaycan Grand Prix'sinde lastikleri patlamıştı. Pirelli yaptığı analizler sonucunda iki takımın, İtalyan şirketin belirlediği lastik basınçlarına uymadığını açıkladı.

Sonuç olarak, FIA lastik kontrol prosedürlerini düzenledi ve bu hafta sonu yapılacak Fransa Grand Prix'sinden itibaren, takımların yeterince yüksek seviyede lastik basıncına sahip olduğundan emin olmak için lastikler kontrol edilecek.

Wolff da, bu konuda daha önce eşit şartlar altında yarışmadıklarını belirtti.

Fransa Grand Prix'sinden önce konuşan Wolff, şu ifadeleri kullandı: ''Biz sadece eşit şartlar altında yarışmak istiyoruz.''

''Lastik basınçlarının daha fazla veya daha az olması asıl nokta değil. Ancak eğer bir takım lastik sayesinde iki-üç kilo daha hafif yarışabiliyorsa, açıkça görüldüğü üzere eşit şartlarda yarışmıyoruzdur.''

Mercedes, daha önce kendi lastik basınçlarıyla oynamadıkları ve her zaman Pirelli'nin yönergelerine uydukları konusunda çok ısrarcıydı.

Wolff, ''Her zaman Pirelli'nin bize belirlediği sınırlar içerisinde davrandık. Eğer talimatlarla bakarsak, gidebileceğimiz tek yön olur ve bu da daha fazla lastik basıncıdır.''

''Eğer bakmazsak ise basınçları düşürebiliriz. Biz bu yasal sorunun her zaman doğru tarafındaydık.'' dedi.

Red Bull takım patronu Christian Horner ise hâlâ durumla ilgili belirsizliklerin kaldığını belirtti.

''Nasıl uygulama yapacağımızı çok değiştirmediler ve bu herkes için aynı.''

''Bu daha çok idari bir olay. Her zaman Pirelli'nin rehberliğine ve FIA'nın kurallarına uyduğumuzu düşünüyorum. Bunu yapmaya devam edeceğiz.''

''Bence, FIA'nın bunu ciddiye almasına sevindim. Güvenliği sağlamak onların sorumluluğu. Bu yönergeler de bir nedenden dolayı mevcutlar.''

''Ancak bunlarla ilgili zorluk şu: ıslak zemin ve kuru zemin yarışlarda, bu senaryolarla nasıl baş edilecek?''