Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / McLaren, gece çalışma yasağını sensör sorunu nedeniyle ihlal etmiş Sonraki / Fransa GP 3. antrenman: Verstappen 0.7 saniye farkla lider!
Formula 1 / Fransa GP Haberler

Mercedes: ''Lastik basınçları konusunda eşit şartlar altında yarışmıyoruz''

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Mercedes takım patronu Toto Wolff, FIA'nın lastik basınçları üzerinde yapacağı sıkı kontrolleri destekledi ve daha öncesinde Formula 1'de bu konuda eşit şartlar altında yarışmadıklarını söyledi.

Mercedes: ''Lastik basınçları konusunda eşit şartlar altında yarışmıyoruz''

Aston Martin ve Red Bull'un, Azerbaycan Grand Prix'sinde lastikleri patlamıştı. Pirelli yaptığı analizler sonucunda iki takımın, İtalyan şirketin belirlediği lastik basınçlarına uymadığını açıkladı.

Sonuç olarak, FIA lastik kontrol prosedürlerini düzenledi ve bu hafta sonu yapılacak Fransa Grand Prix'sinden itibaren, takımların yeterince yüksek seviyede lastik basıncına sahip olduğundan emin olmak için lastikler kontrol edilecek.

Wolff da, bu konuda daha önce eşit şartlar altında yarışmadıklarını belirtti.

Fransa Grand Prix'sinden önce konuşan Wolff, şu ifadeleri kullandı: ''Biz sadece eşit şartlar altında yarışmak istiyoruz.''

''Lastik basınçlarının daha fazla veya daha az olması asıl nokta değil. Ancak eğer bir takım lastik sayesinde iki-üç kilo daha hafif yarışabiliyorsa, açıkça görüldüğü üzere eşit şartlarda yarışmıyoruzdur.''

Mercedes, daha önce kendi lastik basınçlarıyla oynamadıkları ve her zaman Pirelli'nin yönergelerine uydukları konusunda çok ısrarcıydı.

Wolff, ''Her zaman Pirelli'nin bize belirlediği sınırlar içerisinde davrandık. Eğer talimatlarla bakarsak, gidebileceğimiz tek yön olur ve bu da daha fazla lastik basıncıdır.''

''Eğer bakmazsak ise basınçları düşürebiliriz. Biz bu yasal sorunun her zaman doğru tarafındaydık.'' dedi.

Red Bull takım patronu Christian Horner ise hâlâ durumla ilgili belirsizliklerin kaldığını belirtti.

''Nasıl uygulama yapacağımızı çok değiştirmediler ve bu herkes için aynı.''

''Bu daha çok idari bir olay. Her zaman Pirelli'nin rehberliğine ve FIA'nın kurallarına uyduğumuzu düşünüyorum. Bunu yapmaya devam edeceğiz.''

''Bence, FIA'nın bunu ciddiye almasına sevindim. Güvenliği sağlamak onların sorumluluğu. Bu yönergeler de bir nedenden dolayı mevcutlar.''

''Ancak bunlarla ilgili zorluk şu: ıslak zemin ve kuru zemin yarışlarda, bu senaryolarla nasıl baş edilecek?''

paylaşım
yorumlar
McLaren, gece çalışma yasağını sensör sorunu nedeniyle ihlal etmiş

Önceki haber

McLaren, gece çalışma yasağını sensör sorunu nedeniyle ihlal etmiş

Sonraki haber

Fransa GP 3. antrenman: Verstappen 0.7 saniye farkla lider!

Fransa GP 3. antrenman: Verstappen 0.7 saniye farkla lider!
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes: ''Lastik basınçları konusunda eşit şartlar altında yarışmıyoruz''

21 dk
2
Formula 1

Leclerc: "İlk seansa göre büyük bir adım attık"

4s
3
Formula 1

Sainz: "Fransa'da gerçeğe geri döndük"

15s
4
Formula 1

Paul Ricard'daki kerbler, takımların itirazlarına rağmen kaldırılmadı

1s
5
Formula 1

McLaren, gece çalışma yasağını sensör sorunu nedeniyle ihlal etmiş

34 dk
Son Haberler
Fransa GP 3. antrenman: Verstappen 0.7 saniye farkla lider!
F1

Fransa GP 3. antrenman: Verstappen 0.7 saniye farkla lider!

10dk
Mercedes: ''Lastik basınçları konusunda eşit şartlar altında yarışmıyoruz''
F1

Mercedes: ''Lastik basınçları konusunda eşit şartlar altında yarışmıyoruz''

21dk
McLaren, gece çalışma yasağını sensör sorunu nedeniyle ihlal etmiş
F1

McLaren, gece çalışma yasağını sensör sorunu nedeniyle ihlal etmiş

34dk
Paul Ricard'daki kerbler, takımların itirazlarına rağmen kaldırılmadı
F1

Paul Ricard'daki kerbler, takımların itirazlarına rağmen kaldırılmadı

1s
Canlı anlatım: Fransa GP 3. antrenman seansı
F1

Canlı anlatım: Fransa GP 3. antrenman seansı

1s
Son Videolar
Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
7 Haz 2021

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
7 Haz 2021

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Avrupa yarışlarında, Ferrari'lerde Mission Winnow logosu yer almayacak Fransa GP
Formula 1

Avrupa yarışlarında, Ferrari'lerde Mission Winnow logosu yer almayacak

Pirelli: "Red Bull ve Aston Martin, düşük basınçla yarışıyordu" Fransa GP
Formula 1

Pirelli: "Red Bull ve Aston Martin, düşük basınçla yarışıyordu"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Mercedes, Russell/Bottas kararını kışa kadar bekletebilir Fransa GP
Formula 1

Mercedes, Russell/Bottas kararını kışa kadar bekletebilir

Wolff: "Tempomuz genel anlamda iyiydi" Fransa GP
Formula 1

Wolff: "Tempomuz genel anlamda iyiydi"

Ufak değişiklikler, Mercedes'in sihirli düğmede sorun yaşamasını nasıl engelleyebilir?
Formula 1

Ufak değişiklikler, Mercedes'in sihirli düğmede sorun yaşamasını nasıl engelleyebilir?

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes: ''Lastik basınçları konusunda eşit şartlar altında yarışmıyoruz''
Formula 1 Formula 1

Mercedes: ''Lastik basınçları konusunda eşit şartlar altında yarışmıyoruz''

Leclerc: "İlk seansa göre büyük bir adım attık"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "İlk seansa göre büyük bir adım attık"

Sainz: "Fransa'da gerçeğe geri döndük"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Fransa'da gerçeğe geri döndük"

Paul Ricard'daki kerbler, takımların itirazlarına rağmen kaldırılmadı
Formula 1 Formula 1

Paul Ricard'daki kerbler, takımların itirazlarına rağmen kaldırılmadı

McLaren, gece çalışma yasağını sensör sorunu nedeniyle ihlal etmiş
Formula 1 Formula 1

McLaren, gece çalışma yasağını sensör sorunu nedeniyle ihlal etmiş

Marquez: "Rossi'nin durumunda olduğumu hayal edemiyorum"
MotoGP MotoGP

Marquez: "Rossi'nin durumunda olduğumu hayal edemiyorum"

Rossi: "Alonso henüz her zaman iyi turlar atabilecek kadar adapte olamadı"
Formula 1 Formula 1

Rossi: "Alonso henüz her zaman iyi turlar atabilecek kadar adapte olamadı"

Fransa GP 2. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.008 saniye önünde lider!
Formula 1 Formula 1

Fransa GP 2. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.008 saniye önünde lider!

Son Haberler

Fransa GP 3. antrenman: Verstappen 0.7 saniye farkla lider!
Formula 1 Formula 1

Fransa GP 3. antrenman: Verstappen 0.7 saniye farkla lider!

Mercedes: ''Lastik basınçları konusunda eşit şartlar altında yarışmıyoruz''
Formula 1 Formula 1

Mercedes: ''Lastik basınçları konusunda eşit şartlar altında yarışmıyoruz''

McLaren, gece çalışma yasağını sensör sorunu nedeniyle ihlal etmiş
Formula 1 Formula 1

McLaren, gece çalışma yasağını sensör sorunu nedeniyle ihlal etmiş

Paul Ricard'daki kerbler, takımların itirazlarına rağmen kaldırılmadı
Formula 1 Formula 1

Paul Ricard'daki kerbler, takımların itirazlarına rağmen kaldırılmadı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.