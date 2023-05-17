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Ferrari, yeni süspansiyonunu İspanya GP'ye kadar erteleyecek

Ferrari, bu hafta sonu Imola'daki kötü hava şartları nedeniyle yeni arka süspansiyonunu İspanya GP'ye kadar erteleyecek gibi görünüyor.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Franco Nugnes
Charles Leclerc, Ferrari SF-23

İtalyan üretici, Red Bull ile farkı kapatma çalışmaları kapsamında Miami GP'den itibaren bazı güncellemeler planlıyordu. Bu kapsamda Miami GP'de yeni taban getirilirken, bu hafta sonu yeni arka süspansiyonun araca eklenecekti.

Ferrari aracı tek turda hızlı görünse de uzun sürüşlerde rakiplerinin gerisinde kalıyordu. Charles Leclerc ve Carlos Sainz, araçlarında güven eksikliği yaşadıklarını dile getirdiler.

Ferrari, yeni aerodinamik çözümleriyle daha iyi çalışması için bu hafta sonu yeni arka süspansiyonu araca takacaktı.

Ancak yoğun yağmur ve sel nedeniyle hafta sonunun devamı tehlike altına girdi. Bu yüzden, yarış sorunsuz bir şekilde gerçekleşse bile Ferrari'nin yeni parçayı riske atmamak için bekletmesi bekleniyor.

Sıradaki yarış Monako da kaza riskinin yüksek olması nedeniyle, radikal bir şekilde farklı olan yeni parçayı test etmek için ideal değil. Bu yüzden takımın yeni süspansiyonu İspanya'ya getirmesi bekleniyor.

Ferrari SF-23 diffuser

Ferrari SF-23 diffuser

Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari difüzör bölgesinde değişikliklere devam etse de, yeni arka süspansiyonla birlikte taban altında da kapsamlı bir değişiklik yapılacağı düşünülüyor.

Diğer taraftan Mercedes ve AlphaTauri gibi takımlar da Imola'ya büyük güncellemeler getirdiler.

Ancak bu hafta sonu sıralamalarda lastik kullanımı açısından değişik bir uygulama test edilecek. Bu yüzden Imola hafta sonu, yeni parçaları test etme açısından ideal görünmüyor.

Williams'tan Dave Robson, "Daha az lastik seti olacağı için, bu etkinliğe önemli yeni öğeler getirmemeyi seçtik ve bunun yerine yeni etkinlik formatına, yeni ıslak lastiklere ve Imola'daki en yumuşak hamurları kullanmanın zorluğuna odaklanacağız." dedi.

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