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İtalyan hükümeti, yarışın ertelenmesini istiyor!

İtalyan hükümeti, sel felaketinin ciddiyetini arttırmasının ardından Emilia Romagna GP'sinin ertelenmesini talep etmekte.

Altay Gök
Ekleyen:
Imola track overview

İtalya'nın bu hafta sonu Formula 1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanan Emilia Romagna bölgesi, dün sabahtan bu yana ciddi bir sel felaketiyle karşı karşıya.

Bu durum Imola pistini de etkiledi, an itibariyle F2 ve F3 padoğu su altında kalmış vaziyette; dahası, televizyon yayınlarının gerçekleştiği tesis de selden etkilendi!

Sel felaketi nedeniyle halkın bölgeden tahliyesi sürmekte, takımlar da dün öğleden sonra pisten çıkartıldılar ve bugün de ikinci bir açıklamaya kadar piste giremeyecekler.

Sabahtan beri toplantı halinde olan F1 yönetimi, organizatörler ve yerel yönetim birçok seçeneği değerlendirmekte, birçok kişi yarışın iptal olacağı görüşünde olsa da F1 yönetiminin hafta sonunun devamı için en ideal seçeneğe varacağı düşünülüyor.

Ancak artık bir aktör daha işin içinde: İtalyan hükümeti!

Çarşamba sabahı ilk olarak Ulaştırma Bakanlığı tarafından yarışın ertelenmesi çağrısında bulunulurken, sonrasında bizzat Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini de bu çağrıyı yineledi.

Sky İtalya'nın haberine göre bakanlıklar, kurumlar ve derneklerle doğrudan temas kuran Salvini, hükümetin tahliye çalışmalarına destek vermesini istiyor.

Resmi açıklamanın bugün öğleden sonra yapılması bekleniyor, masada yarışın seyircisiz yapılması gibi bir seçenek de mevcut.

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