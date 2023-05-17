Imola pistindeki hava koşulları nedeniyle takımlar Çarşamba gününü boş geçecek!

Çarşamba günü normalde takımların hazırlıklarını sürdürmesi gerekiyordu, ancak Emilia Romagna bölgesindeki çok kötü hava koşulları nedeniyle takımların piste girişi ikinci bir açıklamaya kadar yasaklandı.

Birden fazla kaynak, yetkililer tarafından durum değerlendirmesi devam ederken, Imola pistine seyahat etmemelerinin istendiğini açıkladı.

Yoğun sağanak yağışlar sel baskınlarını tetikledi ve Emilia Romagna bölgesi en azından Çarşamba akşamına kadar kırmızı alarm vermeye devam edecek.

Imola pistinin yanındaki nehrin su seviyesi Salı gecesi geç saatlerde kırmızı sel seviyesi sınırını aştıktan sonra azalmaya başlamış olsa da, pistte hala sorunlar devam ediyor.

F1 televizyon yerleşkesi de dahil olmak üzere pistin çeşitli alanları su altında kaldı. Pist ve F1 padoğunda bir sıkıntı yok, ancak sosyal medyada dolaşan görüntülere göre F2 ve F3 padoğu sular altında kalmış vaziyette!

Salı gecesi sosyal medyada Alpine takımının sel nedeniyle Imola'daki otelini terk etmek zorunda kaldığı yönünde iddialar ortaya atıldı ancak bu iddialar takım tarafından reddedildi.

Bir sözcü şunları söyledi: "Kurulum ekibimizden birkaç kişi olumsuz hava koşulları nedeniyle Imola'daki otellerini değiştirmek zorunda kaldı. Ana ekip (mekanikerler, mühendisler) yakınlardaki bir kasabada farklı bir otelde kalıyor ve bu durumdan etkilenmiyor."

Bu sabah itibariyle F1, pist yönetimi ve yerel yetkililer krizin nasıl çözülebileceğini ve yarışın devam edip etmeyeceğini tartışmak için bir araya geldiler.

Çarşamba gününün ilerleyen saatlerinde bir güncelleme yapılması bekleniyor.

A view of the wet track Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Perşembe gününden itibaren koşulların düzelecek olmasıyla birlikte, pist faaliyetlerinin çok az aksaklıkla devam etme olasılığı yüksek.

Ancak en büyük sorun pistin etrafındaki altyapı problemleri, nitekim birçok yolun kapalı olması beklenmekte.

Sezonun ilk Avrupa yarışı için beklenen kalabalık, muhtemelen yakınlardaki tesislerin kapasite aşımı yaşamasına sebep olacak ve organizatörleri de epey zorlayacak.

F1 ekipleri Salı günü pisti terk etmeleri söylendiğinde zaten yarım gün kaybetmişlerdi ve Çarşamba gününün kaybı onları daha da geride bırakacak.