Önceki / 2023 Miami GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sonraki / F1'deki en iyilerin arkasındaki taban gelişim mücadelesi
Formula 1 Haberler

Ferrari, Mekies'i erken bırakmak için Red Bull'dan adım bekliyor

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Ferrari'nin Formula 1 yarış direktörü Laurent Mekies'i AlphaTauri'ye bırakması süreci, Red Bull'un Ferrari'ye geçecek bazı personelinin erkenden geçişine izin vermesiyle hızlanabilir.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Laurent Mekies, Racing Director, Scuderia Ferrari

AlphaTauri, Azerbaycan GP öncesinde Mekies'in sene sonunda takım patronluğunu bırakacak olan Franz Tost'un yerine geçeceğini duyurmuştu.

Buna karşı Mekies'in Ferrari ile uzun vadeli anlaşması bulunduğu için e zaman takıma katılacağına dair bilgi verilmedi.

Tost, Mekies'in takıma katılmasının tam kararının Ferrari ve Red Bull arasında yapılacak görüşmelere bağlı olduğunu işaret etti.

Tost, "Öncelikle bu konu Laurent ve Fred arasında. Ardından Red Bull bu konuda önemli role sahip olacak. (Red Bull CEO'su) Oliver Mintzlaff, Ferrari CEO'su ile konuşup bir çözüm bulacaktır." dedi.

Ferrari, bu geçişi tamamen engellemek istemese de, takım patronu Vasseur, AlphaTauri'nin açıklamasının zamanlamasından rahatsız olduğunu dile getirdi.

Azerbaycan'da konuşan Vasseur, AlphaTauri'nin Mekies açıklamasını yapış şeklinin çok agresif olduğunu belirtti.

Ancak Motorsport.com, taraflar arasında görüşmelerin başlayacağını ve bir çözüm bulunmasının beklendiğini öğrendi.

Laurent Mekies, Racing Director, Scuderia Ferrari

Laurent Mekies, Racing Director, Scuderia Ferrari

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Alınan bilgilere göre Ferrari, Red Bull gibi birçok takımdan aerodinamik uzmanları gibi bazı çalışanlarla anlaştı.

Ancak ilgili çalışanlar bekleme sürecinde olmaları nedeniyle takıma katılamıyor.

Alınan bilgilere göre Ferrari, Red Bull tarafından gelecek personelin geçişine erken izin verilirse, bu durumda Mekies'in erken geçişine izin vermeye hazır.

Ferrari konu hakkında yorum yapmazken, Vasseur'ün yakın arkadaşı Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, Fransız patronun bu konudaki anlaşmalarında agresif olmaya hazır olduğunu öne sürdü.

Mekies'in durumu hakkında konuşan Wolff, "Fred'in kendi takımını kurması ve doğru kararlar alması gerekiyor."

"Bir gezgini durduramazsınız. Bu her zaman benim felsefemdi. Biri gitmek isteyip başka bir fırsatı değerlendirmek istiyorsa, onun gitmesine izin verin ve ona en iyisini dileyin."

"Fred tam anlamıyla bir yarışçı ve tam olarak ne istediğini biliyor. Bence durumla ilgili bir sorunu yok ancak açık bir şekilde, durumun iletilme şekli biraz ani oldu. Bu yüzden Fred, Ferrari için en iyisini yapacak. Ve bu takas anlamına geliyorsa, o zaman bu iyi." dedi.

paylaşım
yorumlar

2023 Miami GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

F1'deki en iyilerin arkasındaki taban gelişim mücadelesi
Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Perez: "Red Bull'da yaşadığım 'kilit problemi' bu yıl çözdük"

Perez: "Red Bull'da yaşadığım 'kilit problemi' bu yıl çözdük"

Formula 1
Miami GP

Perez: "Red Bull'da yaşadığım 'kilit problemi' bu yıl çözdük" Perez: "Red Bull'da yaşadığım 'kilit problemi' bu yıl çözdük"

AlphaTauri, Tsunoda'nın yaşadığı soruna dair 'cevaplar aldı'

AlphaTauri, Tsunoda'nın yaşadığı soruna dair 'cevaplar aldı'

Formula 1
Azerbaycan GP

AlphaTauri, Tsunoda'nın yaşadığı soruna dair 'cevaplar aldı' AlphaTauri, Tsunoda'nın yaşadığı soruna dair 'cevaplar aldı'

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Ferrari Daha fazlası
Ferrari
Leclerc: "Ferrari'nin Miami güncellemeleri, doğru yönde olmalı"

Leclerc: "Ferrari'nin Miami güncellemeleri, doğru yönde olmalı"

Formula 1
Miami GP

Leclerc: "Ferrari'nin Miami güncellemeleri, doğru yönde olmalı" Leclerc: "Ferrari'nin Miami güncellemeleri, doğru yönde olmalı"

Vasseur: "İnsanlar son turlardaki performanstan ötürü umutlanmamalı"

Vasseur: "İnsanlar son turlardaki performanstan ötürü umutlanmamalı"

Formula 1
Azerbaycan GP

Vasseur: "İnsanlar son turlardaki performanstan ötürü umutlanmamalı" Vasseur: "İnsanlar son turlardaki performanstan ötürü umutlanmamalı"

Ferrari, 2023'teki ilk güncellemesini Miami'ye getirecek

Ferrari, 2023'teki ilk güncellemesini Miami'ye getirecek

Formula 1
Miami GP

Ferrari, 2023'teki ilk güncellemesini Miami'ye getirecek Ferrari, 2023'teki ilk güncellemesini Miami'ye getirecek

Son Haberler

Liberty Media, 2024 yılında sprint yarışı sayısını 10'a çıkarmaya hazırlanıyor!

Liberty Media, 2024 yılında sprint yarışı sayısını 10'a çıkarmaya hazırlanıyor!

F1 Formula 1
Miami GP

Liberty Media, 2024 yılında sprint yarışı sayısını 10'a çıkarmaya hazırlanıyor! Liberty Media, 2024 yılında sprint yarışı sayısını 10'a çıkarmaya hazırlanıyor!

Perez: "Red Bull'da yaşadığım 'kilit problemi' bu yıl çözdük"

Perez: "Red Bull'da yaşadığım 'kilit problemi' bu yıl çözdük"

F1 Formula 1
Miami GP

Perez: "Red Bull'da yaşadığım 'kilit problemi' bu yıl çözdük" Perez: "Red Bull'da yaşadığım 'kilit problemi' bu yıl çözdük"

WSBK devir limitlerini düzenledi: Ducati 250 devir kaybetti, Kawasaki 250 devir kazandı!

WSBK devir limitlerini düzenledi: Ducati 250 devir kaybetti, Kawasaki 250 devir kazandı!

SBK World Superbike
Barselona

WSBK devir limitlerini düzenledi: Ducati 250 devir kaybetti, Kawasaki 250 devir kazandı! WSBK devir limitlerini düzenledi: Ducati 250 devir kaybetti, Kawasaki 250 devir kazandı!

AlphaTauri, Tsunoda'nın yaşadığı soruna dair 'cevaplar aldı'

AlphaTauri, Tsunoda'nın yaşadığı soruna dair 'cevaplar aldı'

F1 Formula 1
Azerbaycan GP

AlphaTauri, Tsunoda'nın yaşadığı soruna dair 'cevaplar aldı' AlphaTauri, Tsunoda'nın yaşadığı soruna dair 'cevaplar aldı'

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.