Ferrari, Mekies'i erken bırakmak için Red Bull'dan adım bekliyor

AlphaTauri, Azerbaycan GP öncesinde Mekies'in sene sonunda takım patronluğunu bırakacak olan Franz Tost'un yerine geçeceğini duyurmuştu.

Buna karşı Mekies'in Ferrari ile uzun vadeli anlaşması bulunduğu için e zaman takıma katılacağına dair bilgi verilmedi.

Tost, Mekies'in takıma katılmasının tam kararının Ferrari ve Red Bull arasında yapılacak görüşmelere bağlı olduğunu işaret etti.

Tost, "Öncelikle bu konu Laurent ve Fred arasında. Ardından Red Bull bu konuda önemli role sahip olacak. (Red Bull CEO'su) Oliver Mintzlaff, Ferrari CEO'su ile konuşup bir çözüm bulacaktır." dedi.

Ferrari, bu geçişi tamamen engellemek istemese de, takım patronu Vasseur, AlphaTauri'nin açıklamasının zamanlamasından rahatsız olduğunu dile getirdi.

Azerbaycan'da konuşan Vasseur, AlphaTauri'nin Mekies açıklamasını yapış şeklinin çok agresif olduğunu belirtti.

Ancak Motorsport.com, taraflar arasında görüşmelerin başlayacağını ve bir çözüm bulunmasının beklendiğini öğrendi.

Laurent Mekies, Racing Director, Scuderia Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Alınan bilgilere göre Ferrari, Red Bull gibi birçok takımdan aerodinamik uzmanları gibi bazı çalışanlarla anlaştı.

Ancak ilgili çalışanlar bekleme sürecinde olmaları nedeniyle takıma katılamıyor.

Alınan bilgilere göre Ferrari, Red Bull tarafından gelecek personelin geçişine erken izin verilirse, bu durumda Mekies'in erken geçişine izin vermeye hazır.

Ferrari konu hakkında yorum yapmazken, Vasseur'ün yakın arkadaşı Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, Fransız patronun bu konudaki anlaşmalarında agresif olmaya hazır olduğunu öne sürdü.

Mekies'in durumu hakkında konuşan Wolff, "Fred'in kendi takımını kurması ve doğru kararlar alması gerekiyor."

"Bir gezgini durduramazsınız. Bu her zaman benim felsefemdi. Biri gitmek isteyip başka bir fırsatı değerlendirmek istiyorsa, onun gitmesine izin verin ve ona en iyisini dileyin."

"Fred tam anlamıyla bir yarışçı ve tam olarak ne istediğini biliyor. Bence durumla ilgili bir sorunu yok ancak açık bir şekilde, durumun iletilme şekli biraz ani oldu. Bu yüzden Fred, Ferrari için en iyisini yapacak. Ve bu takas anlamına geliyorsa, o zaman bu iyi." dedi.