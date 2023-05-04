F1'deki en iyilerin arkasındaki taban gelişim mücadelesi

İlk 4'ün arkasında yer alan takımlar McLaren ve Alpine gibi görünüyorlar. Bu takımlardan araç gelişimi konusunda daha çok zorlayan, öndeki grubu takip edecek gibi.

Her iki takım, son yarış Azerbaycan'a benzer seviyede güncellemeler getirdiler ve her ikisi de arkasındaki diğer takımlara kıyasla gelişmiş gibi göründüler.

Her iki takımın güncelleme paketinde taban güncellemeleri yer alıyordu. Tünellerden geçen hava akımını iyileştirmeye yardımcı olmak ve difüzör performansını maksimuma çıkarmak için zeminin alt tarafında önemli miktarda iş yapılıyor.

Aracın bu bölümü her ne kadar gizli olsa da, yine de görünen bölümlere bakarak değişiklilerin ne seviyede olduğunu ve nasıl etki gösterebileceklerini tahmin edebiliriz.

McLaren MCL60 floor comparison Photo by: Uncredited

McLaren tarafında yapılan değişiklikler ilk başta zemin kenarına ve kenar kanadıyla sınırlıymış gibi görünebilir ancak zeminin tüm yüzeyinde değişiklikler olduğunu söyleyebiliriz.

Bu, tünelin şekli ve altındaki kaplamalar üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olan zeminin ön bölümündeki kabarcığının (kırmızı ok) yüksekliğini içeriyor.

Bu arada, zeminin alt yan kaza direğini çevreleyen bölümü de, zeminin kaportasını sıkılaştırmak için düzenlenmiş. Bu kapsamda yeşil ok ile gösterilen bölümdeki güvenlik yapısının etrafı hilal şeklinde bir kabarcıkla sarılmış.

Zeminin arka tarafında, sidepod ile mor renk ile gösterilen tabandaki yükselti arasında üstte yapılan değişiklikler dahilinde bir etkileşim olacağı görülüyor.

Uzatılmış kenar kanadı da, mavi ok ile gösterilen daha kısa bir varyant lehine kaldırıldı. Daha önce burada kullanılmış olan üç parçalı kanatçık dizisi korunmuş ancak hava akışının geçişini daha iyi yönetmek için şekli değiştirilmiş.

Arka lastiğin önündeki taban oyuğu korunmuş ancak beyaz ok ile göreceğiniz üzere o bölüme bir çıkıntı eklenmiş. Bu, son kurallar döneminde hava akışının arka lastiğe ulaşmasından önce iyileştirilmesini sağlayan ve birçok takımda bulunan bir tasarım özelliğidir.

Sonuç olarak, zeminin arka kısmının da önünde oluşturulan yeni akış yapılarını daha iyi kullanmak için değiştirildiğini söyleyebiliriz.

Alpine A523 floor comparison Photo by: Uncredited

Alpine tarafından yapılan değişiklikler McLaren'daki kadar kapsamlı değildi ancak eski spesifikasyonda zaten mevcut olan tasarım dilinin optimize edildiği düşünülürse, performans açısından bir o kadar tatmin edici olabilir.

Tabanın her iki tarafındaki iki oyuk tarafından oluşturulan orta bölüm kanadının ön kısmı artık yere doğru bakarken, o parçanın geometrisinde de değişiklik yapıldı.

O bölümden sonra zemin, önündeki değişikliklerden (yeşil ok) yararlanmak için daha farklı bir şekilde şekillendirilmiş ve tabandaki kesik, yatay bıçak kanatçığı gibi bölümlerde de değişiklik yapılmış.

Red Bull Racing RB19 side pods comparison, Azerbaijan GP Photo by: Giorgio Piola

Red Bull da Azerbaycan'da sidepodda yaptığı değişikliklerden maksimumu alabilmek için tabanda güncelleme yaptı.

Sidepodun yeniden tasarlanması, öndeki hava girişinin boyutuyla alakalıydı. Hava girişinin karoseri, hem soğutma verimliliğini artırmak hem de bunu yaparken aerodinamik avantaj sağlamak için genişletilirken yüksekliği azaltıldı.

Tabanda, sarı ile işaretlenen taban çitinin şekli değiştirildi. Bu kapsamda üst köşe yeniden yapılandırılırken arkasındaki kesik bölgenin yüksekliği arttırıldı.

Bu arada, kırmızı ok ile gösterilen bölümde zeminin kenarındaki kıvrımın derinliği artırıldı, bunun sonucunda destek braketlerinin konumu da (mavi ok) değiştirildi.

Tasarımcıların ulaşmaya çalıştığı aerodinamik etkiyi daha iyi desteklemeye yardımcı olmak için zemin kenarı kanadının genişliği de artırıldı.

Red Bull RB19 Floor fence and floor edge comparison Photo by: Uncredited