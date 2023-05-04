2023 Miami GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bakü yarışı ile birlikte 6 haftada 5 yarış gerçekleştirilecek olan yoğun bir takvime giren Formula 1, sezonun 5. yarışı için 2023'ün ilk ABD durağına geliyor: Miami!

F1 araçları, 4 haftalık aranın ardından sonunda geçtiğimiz hafta sonu Bakü'de pistlere geri döndüler. Sezonun ilk Sprint yarışının gerçekleştirildiği Bakü hafta sonunun ardından F1 padoğu ara vermeden Miami'ye geldi ve bu sezonki 3 ABD yarışından ilki bu hafta sonu Miami'de gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıl Miami'deki ilk yarış gerçekleştirilmişti. Miami Pisti; giderek büyüyen Amerikalı taraftar kitlesinin oluşturduğu festival havası, ünlü misafirleri ve akıcı pist yapısı ile kısa bir sürede pilotların favorilerinden biri hâline geldi.

Peki sezonun 5. yarışı öncesinde şampiyonada durum nasıl?

İlk 4 yarışta ikişer galibiyet alan Red Bull pilotları, şampiyonada ilk iki sıradalar. Son şampiyon Max Verstappen 93 puanla şampiyona lideri konumunda. Bakü'de zafere ulaşan Sergio Perez ise takım arkadaşının 6 puan gerisinde ikinci.

Aston Martin pilotu Fernando Alonso ilk 4 yarışın ardından 60 puan topladı ve üçüncü sırada. Mercedes'te Lewis Hamilton 48 puanla dördüncü, 34 puana sahip olan Carlos Sainz ise ilk 5'i tamamlıyor.

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Miami GP hafta sonunda heyecan cuma günü gerçekleştirilecek 1. antrenman seansıyla başlayacak. Bu seans, Cuma günü 21.00'da başlayacak ve bir saat sürecek. Bir saatlik seans, TV'de canlı yayınlanmasa da S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak.

2. antrenman seansı ise ilk seansın startından 3 saat sonra, 00.00'da başlayacak ve yine S Sport Plus uygulaması üzerinden yayınlanacak.

Cumartesi günkü 3. antrenman seansı 19.30'da gerçekleştirilecek ve yine bir saat sürecek. Sıralama turları da aynı gün 23.00'te yapılacak.

Pazar günkü Grand Prix ise 22.30'da başlayacak. Yarış, S Sport'tan ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

S Sport Plus, S Sport ve S Sport 2'ye ek olarak, tüm seanslar F1 TV üzerinden de naklen yayınlanacak. F1 TV'de dereceleri anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralarıyla izleyebilirsiniz ancak F1TV'de Türkçe anlatım olmadığını hatırlatmakta fayda var.

Bu hafta sonu ayrıca Formula ve WSBK serileri de yarışıyor olacaklar. Bu hafta sonu yarışacak tüm serilerin yarış programına buradan ve aşağıdan ulaşabilirsiniz.

WSBK İspanya ayağında mücadele edecek olan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'na başarılar diliyoruz.

Miami GP hafta sonu programı:

5 Mayıs Cuma

1. Antrenman: 21.00 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)

2. Antrenman: 00.30 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)

6 Mayıs Cumartesi

3. Antrenman: 19.30 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)

Sıralama turları: 23.00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)

7 Mayıs Pazar

Yarış: 22.30 - F1 TV / S Sport / S Sport Plus (Türkçe)