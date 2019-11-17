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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, motorda hiçbir şeyi değiştirmediği konusunda ısrarcı

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Ferrari, motorda hiçbir şeyi değiştirmediği konusunda ısrarcı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Kas 2019 14:34

Ferrari, son dönemde düzlüklerde yaşadığı kaybın FIA tarafından gönderilen teknik direktifler sonrası yaşandığı iddialarına rağmen, bu direktiflerin ardından hiçbir şeyi değiştirmediği konusunda ısrarcı olmaya devam ediyor.

FIA son iki haftada yakıt akış kuralları ve yanma odasındaki sıvıların kullanımıyla ilgili çeşitli teknik direktifler yolladı ve bazı taraflara göre Ferrari'nin son haftalarda, düzlüklerde yaşadığı kaybın sebebi tam olarak buydu.

Ancak  Ferrari takım patronu Mattia Binotto,düzlüklerde eskisi kadar hızlı olmamalarına rağmen performanstaki değişimin güç ünitesiyle ilgisi olmadığını söyledi.

Sky'a konuşan Binotto, "Hayır, hayır hiçbir şeyi değiştirmedik. Yaptığımız şey teknik direktifleri dikkatlice okumak oldu çünkü yeni bir teknik direktifin tam olarak ne anlama geldiğini öğrenmeniz ve anlamanız gerekiyor."

"Ama operasyonel anlamda veya motorların kullanımında hiçbir şeyi değiştirmedik. Bu sezonun başlangıcıyla aynı durumda." dedi.

Binotto, Ferrari'nin performansındaki değişimin virajlarda daha iyi bir hız elde etmeye çalışmalarından kaynaklandığını, çünkü yere basma gücünü arttırmaya başladıkarlında düzlük hızından ödün vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

"Bakarsanız düzlüklerde hâlâ avantajımız var. Sezon başından beri yere basma gücü konusunda eksik olduğumuzu biliyoruz ve aracımız düzlüklerde daha hızlı."

"Formula 1'in ilk döneminden bu yana eğer yere basma gücünü düşürürseniz, düzlüklerde daha hızlı olursunuz. Ama o zaman da virajlardaki hızınız düşer. Baktığınızda aracımız virajlarda yeteri kadar iyi değil."

"Macaristan ya da Austin gibi, hatta Meksika gibi maksimum yere basma gücü isteyen pistlerde, virajlarda kesinlikle kayıplar yaşıyorduk. Fakat düzlüklerde avantajımız vardı çünkü düşük yere basma gücü ayarımız var."

"Austin'de normalde diğerlerine oranla sahip olduğumuz avantaja kıyasla biraz daha fazla yere basma gücü ayarı yaptık. Bu yüzden düzlüklerde daha az avantajımız vardı, ama yine de avantajımız vardı. Bun ek olarak bazı virajlarda da daha fazlasını kazandık."

Ferrari hakkındaki spekülasyonlar, FIA'nın teknik direktifleriyle körüklense de, FIA'nın bunları birisi hile yaptığı için yayınlamadığı biliniyor.

Bunun yerine FIA, konuyu ele almak için normal prosedürleri takip ediyor.

Konu hakkında konuşan Nikolas Tombazis, Ferrari'nin hile yaptığına dair bir işaret olmadığını işaret etti ve sadece normal prosedürleri takip ettiklerini doğruladı.

"İnsanların davranışlarından memnunuz ve onları her zaman kontrol ediyoruz. Ama asla tamamen mutlu olamayız ve sürekli kontrol etmeye devam etmeliyiz. Her zaman her şeyin yolunda gittiğini söyleyemeyiz çünkü bunu yaparsak, çalışmayı bıraktığımız anlamına gelir. Bu yüzden tüm araçları sürekli kontrol ediyoruz ve olabildiğince ayrıntılı şekilde inceliyoruz. Herhangi bir şüphemiz varsa, takıma sorular soruyoruz. Eğer birisinin hile yaptığına dair kanıtımız varsa, bunu hakemlere bildiririz ve derhal diskalifiye ya da benzeri bir şey olur."

"Medyanın bu şeylerle ilgili sonuçlara varması çok kolay, çünkü pek çok söylenti var. Ama bence her şeyi bu perspektifte tutmamız gerekiyor. Sporu düzgün şekilde kontrol etmek ve ihtiyacımız olanı yapmak için FIA olarak çalışmamız gerekiyor."

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Editör Jonathan Noble

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