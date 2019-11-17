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Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

Sainz, "maksimum saldırı" modunda olacak

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Sainz, "maksimum saldırı" modunda olacak
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
17 Kas 2019 14:15

Brezilya GP sıralamalarında motor kaynaklı bir sorun yaşayan ve bugünkü yarışa son sıradan başlayacak olan McLaren sürücüsü Carlos Sainz, yarışta maksimum sonuç için zorlayacağını söyledi.

Sainz, motor sorunu nedeniyle sıralamaların 1. seansında hızlı tur atamadı ve 20. sırada seansı noktalamış oldu. Renault sorunun kaynağını buldu ancak şu ana kadar Sainz'ın yeni bir motora geçip geçmeyeceğine dair bilgi verilmedi.

Sainz'ın cuma günü kullandığı motor zaten yüksek mesafe kat etmiş motordu. Sainz yeni bir motora geçerse ekstra kayıp yaşamayacak çünkü zaten son sırada yer alıyor.

McLaren ayrıca, Sainz'ın daha kolay geçiş yapabilmesini sağlayacak ayar değişiklikleri yapabilir. Bu, en geriden değil pit alanından yarışa başlayacağı manasına geliyor.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, "Şu anda her şey açık. Ne yapmak istediğimize ve sonuçlarının neler olacağına karar vermemiz lazım. Ayrıca ilk olarak ateşleme sistemindeki kablolarda neden sorun çıktığını, bunun neden Carlos'un güç kaybetmesine neden olduğunu ve çözüm bulamadığımızı analiz etmemiz lazım." dedi.

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Sainz, "Maksimum saldırı modunda olacağım. Açıkçası maksimum saldırı modu her zaman Pirelli lastikleriyle mümkün olmayabiliyor. Bu yüzden lastikleri idare etme ile maksimum atak arasında denge bulmamız gerekecek. Bunu yapmak zor bir şey ancak bir şekilde yolumuzu bulmak zorundayız." dedi.

11. sırada kalan ancak Charles Leclerc'in cezasıyla 10. sıraya yükselecek olan Lando Norris, "Bu sene belli tip virajların olduğu pistlerde çok güçlü olamadık. Burada o tarz virajlardan çok var. Bu yüzden ortalama performansımız pistten piste değişebiliyor. Ancak bu puan için zorlamayacağımız manasına gelmiyor."

"Sadece muhtemelen daha zor olacak. Mesela Avusturya'dan daha zor olacak. Ancak bu, başaramayacağımız manasına gelmiyor. Sadece daha iyi iş çıkarmak zorundayız." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP
Pilotlar Carlos Sainz Jr. Şimdi al , Lando Norris
Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Adam Cooper

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