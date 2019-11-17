Brezilya GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
paylaşım
yorumlar
FIA, Brezilya GP'si öncesinde en iyi sektör zamanları ve en yüksek süratleri açıkladı.
Charles Leclerc sıralama turlarında 17.417 ile birinci sektörün en hızlı ismi olurken, ikinci sektörde Max Verstappen 34.195'le en hızlı isim oldu. Son sektörde ise 15.804 yapan Leclerc en hızlı isim oldu.
Sektör zamanları:
|Sürücü
|1. Sektör
|2. Sektör
|3. Sektör
|Max Verstappen
|17.425 (2)
|34.195 (1)
|15.827 (5)
|Sebastian Vettel
|17.462 (3)
|34.346 (5)
|15.823 (4)
|Lewis Hamilton
|17.532 (4)
|34.248 (2)
|15.819 (3)
|Valtteri Bottas
|17.621 (5)
|34.330 (4)
|15.817 (2)
|Alexander Albon
|17.631 (6)
|34.384 (6)
|15.897 (6)
|Pierre Gasly
|17.773 (12)
|34.955 (9)
|15.915 (7)
|Romain Grosjean
|17.786 (13)
|34.830 (7)
|16.089 (15)
|Kimi Raikkonen
|17.731 (9)
|35.122 (14)
|15.973 (9)
|Kevin Magnussen
|17.756 (11)
|34.932 (8)
|16.065 (14)
|Lando Norris
|17.717 (7)
|35.052 (11)
|15.987 (11)
|Daniel Ricciardo
|17.799 (14)
|35.052 (11)
|15.982 (10)
|Antonio Giovinazzi
|17.754 (10)
|35.205 (15)
|15.960 (8)
|Nico Hulkenberg
|17.857 (16)
|34.973 (10)
|16.024 (12)
|Charles Leclerc
|17.417 (1)
|34.265 (3)
|15.804 (1)
|Sergio Perez
|17.822 (15)
|35.094 (13)
|16.028 (13)
|Daniil Kvyat
|17.899 (17)
|35.227 (16)
|16.093 (16)
|Lance Stroll
|17.926 (18)
|35.393 (17)
|16.203 (17)
|George Russell
|18.093 (19)
|35.669 (19)
|16.229 (18)
|Robert Kubica
|18.199 (20)
|36.119 (20)
|16.266 (19)
|Carlos Sainz Jnr
|17.728 (8)
|35.553 (18)
|18.929 (20)
Charles Leclerc, Ferrari SF90
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Charles Lecerc hız ölçüm noktasında 330.6 km/s ile en hızlı isim olurken, onu 0.2 km/s geriden Daniel Ricciardo ve Pierre Gasly takip etti.
Hız ölçüm noktası:
|Poz.
|Sürücü
|Araç
|Motor
|Hız (kph/mph)
|Fark
|1
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|330.6 (205.4)
|2
|Daniel Ricciardo
|Renault
|Renault
|330.4 (205.3)
|-0.2
|3
|Pierre Gasly
|Toro Rosso
|Honda
|330.4 (205.3)
|-0.2
|4
|Max Verstappen
|Red Bull
|Honda
|330.2 (205.2)
|-0.4
|5
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|Ferrari
|330.0 (205.1)
|-0.6
|6
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|Ferrari
|329.7 (204.9)
|-0.9
|7
|Lance Stroll
|Racing Point
|Mercedes
|329.6 (204.8)
|-1.0
|8
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|Ferrari
|329.5 (204.7)
|-1.1
|9
|Sergio Perez
|Racing Point
|Mercedes
|327.7 (203.6)
|-2.9
|10
|Lando Norris
|McLaren
|Renault
|327.6 (203.6)
|-3.0
|11
|Romain Grosjean
|Haas
|Ferrari
|327.5 (203.5)
|-3.1
|12
|Alexander Albon
|Red Bull
|Honda
|327.3 (203.4)
|-3.3
|13
|George Russell
|Williams
|Mercedes
|327.2 (203.3)
|-3.4
|14
|Carlos Sainz Jnr
|McLaren
|Renault
|327.1 (203.3)
|-3.5
|15
|Daniil Kvyat
|Toro Rosso
|Honda
|327.1 (203.3)
|-3.5
|16
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|326.9 (203.1)
|-3.7
|17
|Nico Hulkenberg
|Renault
|Renault
|326.0 (202.6)
|-4.6
|18
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|325.3 (202.1)
|-5.3
|19
|Robert Kubica
|Williams
|Mercedes
|324.9 (201.9)
|-5.7
|20
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|Mercedes
|324.7 (201.8)
|-5.9
Charles Leclerc, Ferrari SF90
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
En yüksek süratlerde tüm sektörlerin en hızlısı Charles Leclerc oldu.
En yüksek süratler:
|1. Bölüm
|2. Bölüm
|Start/Finiş
|Poz.
|Sürücü
|KM/S
|Sürücü
|KM/S
|Sürücü
|KM/S
|1
|C. Leclerc
|331.3
|C. Leclerc
|273.0
|C. Leclerc
|331.2
|2
|K. Raikkonen
|331.0
|K. Raikkonen
|270.6
|A. Giovinazzi
|329.8
|3
|A. Giovinazzi
|329.0
|P. Gasly
|270.1
|V. Bottas
|329.0
|4
|S. Vettel
|328.9
|M. Verstappen
|270.0
|K. Raikkonen
|329.0
|5
|P. Gasly
|328.2
|S. Vettel
|269.7
|K. Magnussen
|328.7
|6
|M. Verstappen
|328.0
|A. Albon
|269.5
|S. Vettel
|327.5
|7
|A. Albon
|327.2
|A. Giovinazzi
|269.4
|P. Gasly
|326.8
|8
|D. Ricciardo
|327.0
|K. Magnussen
|269.3
|R. Grosjean
|326.5
|9
|R. Grosjean
|326.9
|D. Kvyat
|269.1
|L. Hamilton
|326.2
|10
|K. Magnussen
|326.4
|L. Hamilton
|268.9
|M. Verstappen
|325.7
|11
|C. Sainz
|326.2
|R. Grosjean
|268.9
|L. Stroll
|325.6
|12
|S. Perez
|326.0
|L. Norris
|268.6
|A. Albon
|325.3
|13
|L. Norris
|325.8
|C. Sainz
|268.5
|D. Ricciardo
|325.3
|14
|D. Kvyat
|325.8
|S. Perez
|268.4
|S. Perez
|324.8
|15
|L. Hamilton
|325.0
|D. Ricciardo
|267.8
|G. Russell
|324.6
|16
|L. Stroll
|324.8
|L. Stroll
|267.3
|L. Norris
|323.7
|17
|N. Hulkenberg
|324.5
|V. Bottas
|266.9
|D. Kvyat
|323.6
|18
|V. Bottas
|324.4
|N. Hulkenberg
|266.3
|C. Sainz
|323.2
|19
|G. Russell
|323.6
|G. Russell
|264.9
|N. Hulkenberg
|322.3
|20
|R. Kubica
|322.3
|R. Kubica
|264.7
|R. Kubica
|321.5
Sonraki haber
Önceki haber
Ferrari, motorda hiçbir şeyi değiştirmediği konusunda ısrarcı
Sonraki haber
Geçen yıla kıyasla Brezilya'da iki takım derecesini geliştirdi
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Brezilya GP
|Editör
|Kemal Şengül
Brezilya GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
paylaşım
yorumlar
Yarış merkezi
28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
01:00
13:00
|
|FP2
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
05:00
17:00
|
|FP3
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
02:00
14:00
|
|Q1
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
05:00
17:00
|
|Yarış
|
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
|
05:10
17:10
|
Çok Okunanlar
4
Program
Formula 1
Biletler
Sağlayan
Sağlayan
Slayt Şov