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Formula 1 / Brezilya GP / İstatistikler

Brezilya GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

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Brezilya GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
Ekleyen:
, Editör
17 Kas 2019 14:44

FIA, Brezilya GP'si öncesinde en iyi sektör zamanları ve en yüksek süratleri açıkladı.

Charles Leclerc sıralama turlarında 17.417 ile birinci sektörün en hızlı ismi olurken, ikinci sektörde Max Verstappen 34.195'le en hızlı isim oldu. Son sektörde ise 15.804 yapan Leclerc en hızlı isim oldu.

Sektör zamanları:

Sürücü 1. Sektör 2. Sektör 3. Sektör
Max Verstappen 17.425 (2) 34.195 (1) 15.827 (5)
Sebastian Vettel 17.462 (3) 34.346 (5) 15.823 (4)
Lewis Hamilton 17.532 (4) 34.248 (2) 15.819 (3)
Valtteri Bottas 17.621 (5) 34.330 (4) 15.817 (2)
Alexander Albon 17.631 (6) 34.384 (6) 15.897 (6)
Pierre Gasly 17.773 (12) 34.955 (9) 15.915 (7)
Romain Grosjean 17.786 (13) 34.830 (7) 16.089 (15)
Kimi Raikkonen 17.731 (9) 35.122 (14) 15.973 (9)
Kevin Magnussen 17.756 (11) 34.932 (8) 16.065 (14)
Lando Norris 17.717 (7) 35.052 (11) 15.987 (11)
Daniel Ricciardo 17.799 (14) 35.052 (11) 15.982 (10)
Antonio Giovinazzi 17.754 (10) 35.205 (15) 15.960 (8)
Nico Hulkenberg 17.857 (16) 34.973 (10) 16.024 (12)
Charles Leclerc 17.417 (1) 34.265 (3) 15.804 (1)
Sergio Perez 17.822 (15) 35.094 (13) 16.028 (13)
Daniil Kvyat 17.899 (17) 35.227 (16) 16.093 (16)
Lance Stroll 17.926 (18) 35.393 (17) 16.203 (17)
George Russell 18.093 (19) 35.669 (19) 16.229 (18)
Robert Kubica 18.199 (20) 36.119 (20) 16.266 (19)
Carlos Sainz Jnr 17.728 (8) 35.553 (18) 18.929 (20)
Charles Leclerc, Ferrari SF90

Charles Leclerc, Ferrari SF90

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Charles Lecerc hız ölçüm noktasında 330.6 km/s ile en hızlı isim olurken, onu 0.2 km/s geriden Daniel Ricciardo ve Pierre Gasly takip etti.

Hız ölçüm noktası:

Poz. Sürücü Araç Motor Hız (kph/mph) Fark
1 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 330.6 (205.4)  
2 Daniel Ricciardo Renault Renault 330.4 (205.3) -0.2
3 Pierre Gasly Toro Rosso Honda 330.4 (205.3) -0.2
4 Max Verstappen Red Bull Honda 330.2 (205.2) -0.4
5 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 330.0 (205.1) -0.6
6 Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 329.7 (204.9) -0.9
7 Lance Stroll Racing Point Mercedes 329.6 (204.8) -1.0
8 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 329.5 (204.7) -1.1
9 Sergio Perez Racing Point Mercedes 327.7 (203.6) -2.9
10 Lando Norris McLaren Renault 327.6 (203.6) -3.0
11 Romain Grosjean Haas Ferrari 327.5 (203.5) -3.1
12 Alexander Albon Red Bull Honda 327.3 (203.4) -3.3
13 George Russell Williams Mercedes 327.2 (203.3) -3.4
14 Carlos Sainz Jnr McLaren Renault 327.1 (203.3) -3.5
15 Daniil Kvyat Toro Rosso Honda 327.1 (203.3) -3.5
16 Kevin Magnussen Haas Ferrari 326.9 (203.1) -3.7
17 Nico Hulkenberg Renault Renault 326.0 (202.6) -4.6
18 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 325.3 (202.1) -5.3
19 Robert Kubica Williams Mercedes 324.9 (201.9) -5.7
20 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 324.7 (201.8) -5.9
Charles Leclerc, Ferrari SF90

Charles Leclerc, Ferrari SF90

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

En yüksek süratlerde tüm sektörlerin en hızlısı Charles Leclerc oldu.

En yüksek süratler:

 
1. Bölüm 2. Bölüm                     Start/Finiş    
Poz. Sürücü KM/S Sürücü KM/S Sürücü KM/S  
1 C. Leclerc 331.3 C. Leclerc 273.0 C. Leclerc 331.2  
2 K. Raikkonen 331.0 K. Raikkonen 270.6 A. Giovinazzi 329.8  
3 A. Giovinazzi 329.0 P. Gasly 270.1 V. Bottas 329.0  
4 S. Vettel 328.9 M. Verstappen 270.0 K. Raikkonen 329.0  
5 P. Gasly 328.2 S. Vettel 269.7 K. Magnussen 328.7  
6 M. Verstappen 328.0 A. Albon 269.5 S. Vettel 327.5  
7 A. Albon 327.2 A. Giovinazzi 269.4 P. Gasly 326.8  
8 D. Ricciardo 327.0 K. Magnussen 269.3 R. Grosjean 326.5  
9 R. Grosjean 326.9 D. Kvyat 269.1 L. Hamilton 326.2  
10 K. Magnussen 326.4 L. Hamilton 268.9 M. Verstappen 325.7  
11 C. Sainz 326.2 R. Grosjean 268.9 L. Stroll 325.6  
12 S. Perez 326.0 L. Norris 268.6 A. Albon 325.3  
13 L. Norris 325.8 C. Sainz 268.5 D. Ricciardo 325.3  
14 D. Kvyat 325.8 S. Perez 268.4 S. Perez 324.8  
15 L. Hamilton 325.0 D. Ricciardo 267.8 G. Russell 324.6  
16 L. Stroll 324.8 L. Stroll 267.3 L. Norris 323.7  
17 N. Hulkenberg 324.5 V. Bottas 266.9 D. Kvyat 323.6  
18 V. Bottas 324.4 N. Hulkenberg 266.3 C. Sainz 323.2  
19 G. Russell 323.6 G. Russell 264.9 N. Hulkenberg 322.3  
20 R. Kubica 322.3 R. Kubica 264.7 R. Kubica 321.5  
 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP
Editör Kemal Şengül

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