F1 takımları, 2022'nin son yarışlarında teknik odaklarını nasıl daralttılar?

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Piste gelen performans odaklı parçalardaki bu yavaşlamanın sonucu, kaçınılmaz olarak ekiplerin odak noktalarını daha da daraltmasına neden olur. Bunun sonucunda takım arkadaşları, antrenman seansları sırasında genellikle farklı ayarlar ve aerodinamik konfigürasyonlar kullanırlar ve bir turun tamamı boyunca gereken dengeyi ararlar.

Sıralamalar yaklaştıkça, garajın iki tarafı arasındaki fark genelde kapanır ancak yine de, bu yazıda inceleyeceğimiz üzere her zaman öyle olmaz.

Geçen hafta sonu gerçekleştirilen Abu Dhabi GP'de Mercedes pilotları, Cuma günkü antrenmanlara orta - yüksek yere basma gücü karışımı bir arka kanatla başladılar. Ancak bu pilotlar özellikle orta sektörde daha fazla performans aradıkça, daha düşük yere basma gücü üreten kanada geçiş yaptılar.

Ancak Mercedes pilotları, düşük yere basma gücü üreten arka kanat ile ilk ve üçüncü sektörde telafisi zor kayıplar yaşadıkları için, sıralamalar öncesinde yeniden değişiklik yaptılar.

George Russell, arka kanadın üst kısmında Lewis Hamilton'ın aracında bulunmayan Gurney kanatçığını kullanarak daha ileriye gitti. Ancak Russell, Brezilya GP hafta sonunda kenar plakasının üst kısmında kesik kullanırken, Abu Dhabi'de tam boy kanada dönüş yaptı.

Ferrari F1-75 rear wing comparison Red Bull RB18 rear wing comparison

Red Bull ve Ferrari ayrıca antrenmanlar sırasında farklı arka kanat konfigürasyonları ile sürüşler yaptılar. Her ikisi de daha düşük yere basma gücüne sahip muadillerini seçmeden önce daha yüksek yere basma gücü üreten seçeneği (alttaki resimler) denedi.

CFD ve rüzgar tünelindeki bulgularını doğrulamak için gerçek dünya verilerine ihtiyaç duyan Ferrari, 2023 için revize ettiği bir taban tasarımını test etti.

Bu tasarım, tabanın arka lastiğin hemen önündeki bölümünde yapılan değişikliklere odaklanıyor. Yukarı doğru kıvrılan bu kenar, hava akışının yönünü değiştirecek ve lastiğin yüzüyle buluştuğunda davranış değişikliğine neden olacaktır.

Ferrari F1-75 floor comparison Photo by: Giorgio Piola

Bu değişiklik nispeten küçük bir değişiklik olsa da, hava akışı lastikten yanal olarak difüzörün yoluna doğru itildiğinde difüzörün tutarlılığını ve gücünü bozan bir olgu olan lastik fışkırmasının ortaya çıkardığı sorunlarla mücadele etmede yardımcı olacaktır.

2023 için yeni bir geliştirme yolunun onayını arayan McLaren de, sezonun son yarışında da test öğelerine sahipti.

Ferrari'den farklı olarak McLaren'ın araştırmaları, kenar kanadı da dahil olmak üzere zeminin kenarının daha kapsamlı bir şekilde elden geçirilmesiyle sonuçlandı. Bu test öğesi, Red Bull'un sahip olduğu ve daha sonra gridde çoğu tarafından kopyalanan tasarıma daha benzerdi.

McLaren MCL36 Photo by: Giorgio Piola McLaren MCL36 floor detail Photo by: Giorgio Piola

Zeminin altında olduğu için görülmeyen kısımda McLaren, 'Buz Pateni' adlı çözümü kullanmanın ilk adımlarını attı. Bu çözüm ilk olarak bu sezon Red Bull'da görüldü ve daha sonra Ferrari F1-75, Alpine A522 ve Aston Martin AMR22 gibi diğer araçlarda da görüldü.

Bahsedilen diğer tasarımlardaki eğilim göz önüne alındığında, tahmin edeceğiniz gibi, patene bağlı, yan tarafından dışarı doğru çıkıntı yapan ve arka zemin oyuğu tarafından oluşturulan çerçevede görülebilen küçük bir tırnak da bulunuyor. Bu, etrafındaki zeminden ziyade patenin yüksekliğine göre hava akışına etki edecek ve lastik fışkırmasının neden olduğu bazı sorunlarla mücadele etmeye yardımcı olacaktır.

Patenin çeşitli işlevleri vardır çünkü bu bölüm yalnızca araç yere bastıkça pist yüzeyine fiziksel bir sınırlama sağlamakla kalmaz, aynı zamanda hava akışının yolunu arkaya doğru değiştirdiği için aerodinamik faydalara da sahiptir.

McLaren, bunun gerçek dünya koşullarında ne kadar güçlü olabileceğini görmek için açıkça istekliydi ve hatta etkinlikten önceki röportajlarda bunu açıkça belirtti:

"Bu taban kenarının, aracın sürüş yüksekliği davranışı üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçlıyoruz."

Bu veriler şimdi, gelecek sezon öncesinde 2023 araçları yapılandırılırken analiz edilecek.