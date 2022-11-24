Steiner: "Hulkenberg'i deneyimden dolayı seçtik"

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Haas, 2022 sonunda Mick Schumacher ile yollarını ayırdı ve yerine 35 yaşındaki Nico Hulkenberg ile anlaştı.

F1'deki son tam sezona 2019'da Renault ile çıkan Nico Hulkenberg, o günden bu yana sadece birkaç yarışta yer aldı ve bunlarda da nispeten iyi bir iş yaptı.

Haas, 2020 sonunda Romain Grosjean ve Kevin Magnussen ile yollarını ayırırken çaylak sürücülerle anlaşmaktan memnun görünüyordu ancak artık deneyimin daha önemli olduğunu düşünüyorlar ve Hulkenberg'le anlaşmalarının sebebi de bu gibi görünüyor.

Haas patronu Gunther Steiner, takımın deneyimli isme sahip olmanın takıma çok fazla yardımcı olacağı görüşünde.

Steiner, "Mick iyi bir pilot olma potansiyeline sahip. Aslına bakarsak o zaten iyi bir sürücü ama daha da iyi olabilir. Fakat bu ne kadar sürecek? Takımla birlikte büyüyor fakat takımın büyümesine yardımcı olamıyor. Biz de kendimize 'Bu konuda ne yapabiliriz?' diye sorduk."

"Pilot piyasayı değerlendirdik ve Nico'nun uygun olduğunu gördük. Onun bizim için yarışma ihtimalini zaten birkaç yıl önce görüşmüştü ancak o zaman bir anlaşmaya varamamıştık. Yine de aramızda saygı olduğunu biliyorduk. Pilot piyasasındaydı ancak üç sezonu kaçırmıştı, bu yüzden neler yapabileceğine dair soru işaretleri vardı."

"Nico bu yıl Aston Martin ile iki yarışa katıldı ve oldukça başarılı oldu. Takım için en iyi seçeneğin ne olduğunu değerlendiriyorduk ve deneyimli bir sürücünün takımın daha hızlı ilerlemesine yardımcı olacağı sonucuna vardık."

"Formula 1'de durum basittir; hızlı hareket etmeniz gerekir, aksi takdirde momentumu kaybedersiniz ve geride kalırsınız." dedi.