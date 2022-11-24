Stuck, Steiner'ı eleştirdi: "Duygularınızla değil, mantığınızla hareket etmelisiniz"

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Mick Schumacher'in Formula 1 kariyeri, 2022 sezonunun ardından sona erdi ve kısa vadede spora dönebilecek gibi görünmüyor.

Alman pilot, 2023'te gridde olmayacak ve bu süreci bir takımın yedek pilotu olarak geçirmesi çok muhtemel. Bu takım Ferrari olmayacak çünkü İtalyan üretici, yakında Mick ile yollarını ayıracak.

Sonrasında Mick'in Mercedes'in yolunu tutması ve Alman ekibin üçüncü pilotu olması bekleniyor.

Eski Formula 1 pilotu Hans-Joachim Stuck, Haas F1'in Mick Schumacher'le yollarını ayırma kararına şaşırdığını söyledi.

Stuck, "Mick'in iyi bir sezon geçirdiğini ve çok şey öğrendiğini düşünüyorum, bu yüzden bu ayrılığın nedenlerini anlayamıyorum."

"Takım çok sayıda kazadan bahsediyor ama genç bir sürücü için kaza yapmak normaldir."

"Yapabileceği şeylerin sınırını hissetmesi gerekiyor. Takım patronu Gunter Steiner'in olaylara verdiği tepkinin her zaman aşırı olduğunu düşünmüşümdür. Duygularınız değil, mantığınız size rehberlik etmelidir."

"Mick'in kariyeri artık yeni bir döneme giriyor ve bence daha da iyi olacak. Eminim istediğini alacaktır. Yetenekleri konusunda hiç şüphem yok fakat ne yazık ki yetenek şu anda yeterli değil."

"İyi bir takıma girmek için bağlantılara ve şansa ihtiyacınız var. Şu anda Formula 1'de yarışmaya başlamak, Sebastian Vettel'in kariyerine başladığı zamandan çok daha zor." dedi.