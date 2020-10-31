Emilia Romagna GP Antrenman: Hamilton lider

En son 2006'da Formula 1'e ev sahipliği yapan Imola pisti, koronavirüsün etkilediği 2020 sezonunda geri dönüş yaptı ve Formula 1 yönetimi, yarış hafta sonunun iki günlük yapılması kararını aldı. Bu kararın üstüne programda sadece bir tane antrenman seansı bulunuyordu.

Bu sebeple takımlar, programlarını önce uzun yarış simülasyonu ve daha sonrasında sıralama turları atmaya göre ayarladılar.

Pek çok sürücünün tur zamanı, Portekiz GP'si hafta sonunda olduğu gibi, antrenman seansı boyunca pist sınırlarını aşmaları sebebiyle silindi.

1.20'li turlarla başlayan seansta en hızlı tur, Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın attığı 1.14.726 oldu. Hamilton'ın 0.2 saniye arkasında Red Bull pilotu Max Verstappen bulunurken, Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas ise Hamilton'ın 0.4 saniye arkasında üçüncü sırada yer aldı.

Senna dizaynı kaskıyla Imola hafta sonunda yarışan AlphaTauri pilotu Pierre Gasly seansı dördüncü sırada tamamlarken, aracın hissiyatından memnun olmayan Ferrari pilotu Charles Leclerc ise seansın sonunda attığı turla beşinci sırada yer aldı.

Altıncı ve yedinci sırada iki Renault pilotu Daniel Ricciardo ve Esteban Ocon yer alırken, AlphaTauri'den Daniil Kvyat sekizinci, Red Bull'dan Alexander Albon dokuzuncu ve Racing Point'ten Lance Stroll 10. sırada yer aldı.

Seansta en çok tur atan takımlar ise Mercedes ve AlphaTauri oldular. Bottas ve Kvyat, 90 dakikalık seansta 47 tur tamamlarken, Gasly ve Hamilton ise 46 tur attılar.

Seansın büyük çoğunluğunu son sırada geçiren Ferrari pilotu Sebastian Vettel ise, son turlarda 1.16.167'yi yakalayarak antrenman seansını 12. sırada tamamlamayı başardı.

Kalan sıralamada ise bulundukları yer itibariyle şaşırtan isimler McLaren pilotları Carlos Sainz Jr ve Lando Norris oldu. Ancak Norris'in attığı en hızlı turlarından biri, pist sınırlarının dışına çıkması sebebiyle silindi.

2021'de de Alfa Romeo takımında yarışacakları açıklanan Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen, seansı 15. ve 17. sırada tamamladılar.

Günün en az tur atan ve seansı son sırada tamamlayan ismi olan Williams pilotu Nicholas Latifi ise seansın büyük çoğunluğunu frenlerinde yaşadığı sorun nedeniyle garajda geçirmek zorunda kaldı.