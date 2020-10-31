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Formula 1 / Emilia-Romagna GP / Antrenman raporu

Emilia Romagna GP Antrenman: Hamilton lider

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Emilia Romagna GP Antrenman: Hamilton lider
Ekleyen:
, Editör

Emilia Romagna Grand Prix'sinin yapılan tek antrenman seansında lider, Mercedes-AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton oldu.

En son 2006'da Formula 1'e ev sahipliği yapan Imola pisti, koronavirüsün etkilediği 2020 sezonunda geri dönüş yaptı ve Formula 1 yönetimi, yarış hafta sonunun iki günlük yapılması kararını aldı. Bu kararın üstüne programda sadece bir tane antrenman seansı bulunuyordu.

Bu sebeple takımlar, programlarını önce uzun yarış simülasyonu ve daha sonrasında sıralama turları atmaya göre ayarladılar.

Pek çok sürücünün tur zamanı, Portekiz GP'si hafta sonunda olduğu gibi, antrenman seansı boyunca pist sınırlarını aşmaları sebebiyle silindi. 

1.20'li turlarla başlayan seansta en hızlı tur, Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın attığı 1.14.726 oldu. Hamilton'ın 0.2 saniye arkasında Red Bull pilotu Max Verstappen bulunurken, Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas ise Hamilton'ın 0.4 saniye arkasında üçüncü sırada yer aldı. 

 

Senna dizaynı kaskıyla Imola hafta sonunda yarışan AlphaTauri pilotu Pierre Gasly seansı dördüncü sırada tamamlarken, aracın hissiyatından memnun olmayan Ferrari pilotu Charles Leclerc ise seansın sonunda attığı turla beşinci sırada yer aldı. 

Altıncı ve yedinci sırada iki Renault pilotu Daniel Ricciardo ve Esteban Ocon yer alırken, AlphaTauri'den Daniil Kvyat sekizinci, Red Bull'dan Alexander Albon dokuzuncu ve Racing Point'ten Lance Stroll 10. sırada yer aldı. 

Seansta en çok tur atan takımlar ise Mercedes ve AlphaTauri oldular. Bottas ve Kvyat, 90 dakikalık seansta 47 tur tamamlarken, Gasly ve Hamilton ise 46 tur attılar.

Seansın büyük çoğunluğunu son sırada geçiren Ferrari pilotu Sebastian Vettel ise, son turlarda 1.16.167'yi yakalayarak antrenman seansını 12. sırada tamamlamayı başardı. 

Kalan sıralamada ise bulundukları yer itibariyle şaşırtan isimler McLaren pilotları Carlos Sainz Jr ve Lando Norris oldu. Ancak Norris'in attığı en hızlı turlarından biri, pist sınırlarının dışına çıkması sebebiyle silindi. 

2021'de de Alfa Romeo takımında yarışacakları açıklanan Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen, seansı 15. ve 17. sırada tamamladılar. 

Günün en az tur atan ve seansı son sırada tamamlayan ismi olan Williams pilotu Nicholas Latifi ise seansın büyük çoğunluğunu frenlerinde yaşadığı sorun nedeniyle garajda geçirmek zorunda kaldı. 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Lewis Hamilton 46 1'14.726     238.904
2 Netherlands Max Verstappen 39 1'15.023 0.297 0.297 237.959
3 Finland Valtteri Bottas 47 1'15.218 0.492 0.195 237.342
4 France Pierre Gasly 46 1'15.633 0.907 0.415 236.039
5 Monaco Charles Leclerc 41 1'15.688 0.962 0.055 235.868
6 Australia Daniel Ricciardo 32 1'15.839 1.113 0.151 235.398
7 France Esteban Ocon 44 1'15.945 1.219 0.106 235.070
8 Russian Federation Daniil Kvyat 47 1'15.966 1.240 0.021 235.005
9 Thailand Alexander Albon 41 1'16.061 1.335 0.095 234.711
10 Canada Lance Stroll 42 1'16.082 1.356 0.021 234.646
11 Mexico Sergio Perez 42 1'16.109 1.383 0.027 234.563
12 Germany Sebastian Vettel 40 1'16.167 1.441 0.058 234.384
13 France Romain Grosjean 42 1'16.550 1.824 0.383 233.212
14 Spain Carlos Sainz Jr. 42 1'16.560 1.834 0.010 233.181
15 Italy Antonio Giovinazzi 33 1'16.564 1.838 0.004 233.169
16 United Kingdom Lando Norris 45 1'16.671 1.945 0.107 232.844
17 Finland Kimi Raikkonen 43 1'16.684 1.958 0.013 232.804
18 United Kingdom George Russell 43 1'16.780 2.054 0.096 232.513
19 Denmark Kevin Magnussen 45 1'17.060 2.334 0.280 231.668
20 Canada Nicholas Latifi 29 1'17.779 3.053 0.719 229.527
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia-Romagna GP
Alt-etkinlik FP1
Editör Efe Kahya

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