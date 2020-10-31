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Formula 1 / Son dakika

Renault, rakip takımların Alonso'nun testini engellemesinden mutsuz

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Renault, rakip takımların Alonso'nun testini engellemesinden mutsuz
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Renault Formula 1 takım patronu Cyril Abiteboul, rakip takımların Fernando Alonso'nun Abu Dhabi'deki genç sürücü testlerine katılmasını engellemeleri nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Bu seneki Abu Dhabi testlerinde normalde 18 inç lastiklerin test edilmesi planlanıyordu ancak yeni kuralların 2022'ye ertelenmesinin ardından bu test çaylak testine çevrildi ve kurallar ona göre ayarlandı.

Bu testlere katılacak isimlerin ikiden fazla F1 yarışına katılmamış olması gerekiyor.

Renault, Alonso'nun testlere katılması için talepte bulunsa da Pazartesi günkü F1 Komisyonu toplantısında takımlar buna karşı çıktılar. McLaren, Ferrari ve Racing Point takımlarının karşı çıkanlardan olduğu düşünülüyor. 

Abiteboul, bu konuda izin alma umudunu yitirmediklerini söyledi.

Abiteboul, "Her zamanki gibi küçük oyunlar oynanmaya çalışıldı. Ancak çoğu takım pragmatist yaklaştı. FIA'nın da öyle olmasını umuyoruz. Renault, genç pilotları için zaten çok şey yapıyor." dedi.

Alonso'nun sınırsız bir şekilde 2018 aracıyla test yapmasına izin veriliyor ve bu kapsamda gelecek hafta Bahreyn'de 2 gün test yapacak.

 

McLaren takım patronu Andreas Seidl, toplantıda konuşulanları açığa çıkarmadı ancak Alonso'nun genç sürücü testlerine katılmasına karşı olduklarını söyledi.

Seidl, "F1 Komisyonu'nda neler konuşulduğunu söyleyemem. Çünkü o belgenin altında büyük harflerle her şeyin gizli olduğu yazılı."

"Sadece Abu Dhabi'deki genç sürücü testlerini nasıl gördüğümüz hakkında konuşabilirim. Pandemi başladığında hepimiz testlerle alakalı kural değişikliği için oy verdik. Yani bu testlerin sadece genç sürücülerin test edilmesi için kullanılabileceği sportif kurallarda açıklandı."

"Kurallarda iki ve daha fazla Grand Prix'ye katılan pilotların bu testlere katılamayacağı belirtiliyor. FIA, bu durumda kendi takdirine dayanarak istisnalar sağlayabilir."

"Ancak yine de bu testin genel amacında bir değişiklik yok. Bu bir genç sürücü testi. Bu yüzden gerçekten çok fazla konuşulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum."

"Fernando harika bir F1 pilotu ve büyük başarılar elde etmiş bir isim. Bu genç sürücü testlerine nasıl uyuyor gerçekten anlayamıyorum."

"Diğer taraftan, o genç bir sürücü olarak tanımlanırsa, dürüst olmak gerekirse bu hepimiz için harika bir mesaj olur çünkü ben de kendimi genç bir takım üyesi olarak görebilirim ve böylece iyi hissetmiş olurum! Ancak aynı zamanda bu testin bu şekilde olacağı manasına gelmez." dedi.

McLaren ve Racing Point takımları, kullanabilecekleri genç pilotları olmadığı için bu testlere katılmayı planlamıyorlar.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Fernando Alonso
Takımlar Renault F1 Team
Editör Adam Cooper

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