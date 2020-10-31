Horner: "AlphaTauri'de kalma sebepleri Gasly'e açıkça söylendi"

Horner, Alex Albon’un takımdan ayrılması halinde Fransız pilota neden koltuğun adaylarından olmadığını “açıkça söylediklerini” belirtti.

AlphaTauri geçtiğimiz gün Gasly’nin 2021 için takımda kalacağını duyurdu. İtalya GP’si galibiyeti ve sezon boyunca Daniil Kvyat’tan yüksek performanslar göstermesi bunun sebeplerinden.

Birkaç gün öncesine kadar birçok gözlemci RBR’nin Albon’u düşürmesi durumunda 2019’un ilk yarısında takım için yarışan Gasly’nin onun yerine yeniden düşünülmek için yeterince başarı gösterdiğini düşünüyorlardı.

Fakat Gasly’nin AlphaTauri’de kalacağı duyurulmadan önce de Red Bull yönetimi koltuğa kendi yetenek havuzlarının dışından Nico Hülkenberg ve Sergio Perez gibi pilotları düşüneceğini duyurmuştu.

Cuma günü Pierre Gasly, Red Bull'a yükseltilmemesi konusunda şunları söylemişti:

“Hayal kırıklığına uğramış değilim, sadece şaşkın olduğumu söyleyebilirim. 14 yıl içinde sadece Seb (Vettel) Toro Rosso’dayken yarış kazandı, bir de ben. Seb, Red Bull’a yükseltildi ve takımla 4 şampiyonluk kazandı. O yüzden neden düşünülmediğim konusunda şaşkınım.”

Geçmişe dönük bir sebep olup olmadığı konusunda Gasly: “Bilmiyorum.” demekle yetindi.

Gasly’nin şaşkın olduğu konusunda sorulduğunda Horner, pilotun takımdaki fikirlerden haberinin olduğunu söyledi.

Horner, “Ona her şeyin açıkça söylendiğini düşünüyorum. Yani kendisi, AlphaTauri takımının temel bir parçası. AlphaTauri’nin Toro Rosso’dan farklı hedefleri var. Sadece bir alt takım değil, önceden söylediğim gibi, bir kardeş takım.”

“Ve Pierre için çok mutluyuz, o ortamda çok iyi bir iş çıkarıyor ve orada mutlu. Takım da kendisiyle çok mutlu. Neden bunu bozalım? Bunu kendisine açıkça belirttik.”

“Kendisi Red Bull’la önümüzdeki birçok sene için çok yıllık bir sözleşme altında, o yüzden Pierre hakkında ihtiyacımız olan tüm bilgilere sahibiz ve dediğim gibi geleceğinin her zaman AlphaTauri’de olduğu konusunda yaptığımız görüşmeler boyunca bilgilendirildi." dedi.

Horner, Albon’un 2021 için “A Planları” olduğunu ama yerini korumanın kendi elinde olduğunu tekrarladı.

“Tamamen A Planına odaklanmış durumdayız, Plan A’nın gerçekleşmesini sağlamak için. O yüzden şu anda dikkatimizi oraya yönlendireceğiz. Ve Plan B’ye ihtiyaç duyulduğunda, eminim ilk duyacak sizler olacaksınız.”

“Orası Alex’in koltuğu. Araçta onun kalçası oturuyor ve herkes de onun koltuğu elinde tutmasını görmek istiyor. Bence dışarıdaki sese kulak asmamalı, kafasını indirmeli ve iyi bir hafta sonu geçirmeli.”