Emilia-Romagna GP 3. antrenman: Verstappen 0.4 saniye farkla lider!

Imola'da gerçekleştirilen 3. antrenman seansında hava, dünle benzerdi. Hava sıcaklığı 12 dereceyken, pist sıcaklığı 22 derece civarındaydı.

Seans içerisindeki en büyük olay, Williams pilotu Nicholas Latifi'nin aracının kontrolünü kaybedip bariyerlere çarpmasıydı. Bu olay gerçekleşir gerçekleşmez kırmızı bayraklar çıktı. Ancak Kanadalı pilot, geri geri gidip aracını bariyerlerden çıkarmayı başardı. Sonrasında kırık ön kanadıyla pite döndü ve seans kaldığı yerden devam etti.

Ayrıca Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi de seansın bitimine kısa bir süre kala spin attı ve bariyerlere çarpmadan geri dönmeyi başardı.

Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Nikita Mazepin ve Kimi Raikkonen, pistin çeşitli bölümlerinde araçlarının kontrollerini kaybedip pist dışına çıktılar. Ancak herhangi bir yere çarpmadan ya da spin atmadan geri döndüler.

Seansın ilk bölümünde favori isimler garajda kalmayı tercih ettiler ve seans ilerledikçe piste çıkıp zaman turu kaydettiler.

Neredeyse seansın her dakikasında derecesini geliştiren isimler vardı ve sürücüler, özellikle seansın ilk bölümünde orta ile yumuşak lastikler arasında bölünmüş durumdaydı.

Son dakikalara girilirken Lewis Hamilton 1:15.515 yapıp liderliği almayı başardı, bundan kısa bir süre sonra da McLaren pilotu Lando Norris 1:15.414 yapıp İngiliz sürücüyü geride bıraktı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Ancak son sözü söyleyen isim 1:14.958 yapan Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Dün yaşadığı sorun nedeniyle ikinci seansın neredeyse tamamını kaybeden Hollandalı pilot, 1:15'in altına inen tek isim oldu ve seansı zirvede noktaladı.

McLaren pilotları dün, özellikle tek turda pek umut vermiyorlardı ancak Lando Norris, bugünkü üçüncü antrenman seansında tempo yükseltti ve 1:15.414'lük zaman turuyla, Verstappen'in 0.456 saniye ardında ikinci oldu.

Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas, oldukça dağınık bir seans geçirdiler. En hızlı turları birkaç kez silinen ikili, aynı zamanda turu bir araya getirmekte de zorlandılar. Bahreyn GP galibi Hamilton, son bölümde en hızlı tur denemesi yapmayı 0.557 saniye geride üçüncü olurken, Valtteri Bottas en hızlı zamanının birkaç kez silinmesiyle 0.950 saniye geride sekizinci oldu.

Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez, Bahreyn'e kıyasla daha temiz bir seans geçirse de, takım arkadaşı Verstappen'den 0.593 saniye yavaş kaldı ve seansı dördüncü en iyi isim olarak tamamladı. Yine de Perez'in orta lastikle attığı turlar oldukça iyiydi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Ferrari pilotları tıpkı dün olduğu gibi bugün de iyi turlar çıkarmayı aşardılar. Ancak bu kez zirvenin uzağında göründüler. Dünkü ikinci seansta kaza yapan Charles Leclerc, lider Verstappen'in 0.780 saniye ardında beşinci olurken, Carlos Sainz 0.950 saniye geride kaldı ve yedinci en iyi zamanı yaptı.

Dün, tempo olarak oldukça iyi görünen AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ise, bugünkü seansta iki Ferrari pilotunun arasında altıncı oldu. Fransız pilot, liderin 0.932 saniye ardında kalsa da, en hızlı turunu orta lastikle attı.

Bu hafta sonu yeni bir güncelleme paketine sahip olan Alpine'de her iki pilot da ilk ona girmeyi başardı. Fernando Alonso, 1.228 saniye geride dokuzuncu olurken, Esteban Ocon sadece 0.042 saniye geride onuncu sırada yer aldı.

Yuki Tsunoda, seans içerisinde bol bol trafikten şikayet etti. Japon pilot, en hızlı turunda Gasly'den 0.3 saniye yavaş kalınca, seansı 11. sırada tamamladı.

Fernando Alonso, Alpine A521, Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Bu hafta sonu güncellemeye sahip olan bir başka takım olan Aston Martin'den Lance Stroll ve Sebastian Vettel, ilk ona giremediler. Stroll, yakın grupta 12. olurken, Vettel 14. oldu. Bu ikilinin arasında ise McLaren'dan Daniel Ricciardo yer aldı.

Williams, başlangıçta iyi turlar attığı seansta ancak 15. ve 17. sıralarda yer alabildi. George Russell, takım arkadaşından 0.1 saniye daha iyi bir tur atarak 15. olurken, bu iki sürücünün arasında Haas ile iyi bir tur atan Mick Schumacher yer aldı.

Alfa Romeo pilotları seans boyunca denge sorunları yaşadılar ve Giovinazzi 18. olurken, Raikkonen 19. oldu.

Son sırada ise Schumacher'den 1 saniye daha yavaş turlayan Mazepin yer aldı.

Sıralama turları TSI 15:00'te gerçekleştirilecek.

Seans sonucu: