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Formula 1 / Emilia Romagna GP / Antrenman raporu

Emilia-Romagna GP 3. antrenman: Verstappen 0.4 saniye farkla lider!

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2021 Formula 1 Şampiyonası'nın Emilia-Romagna'da gerçekleştirilecek 2. yarışı öncesinde üçüncü antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

Emilia-Romagna GP 3. antrenman: Verstappen 0.4 saniye farkla lider!

Imola'da gerçekleştirilen 3. antrenman seansında hava, dünle benzerdi. Hava sıcaklığı 12 dereceyken, pist sıcaklığı 22 derece civarındaydı.

Seans içerisindeki en büyük olay, Williams pilotu Nicholas Latifi'nin aracının kontrolünü kaybedip bariyerlere çarpmasıydı. Bu olay gerçekleşir gerçekleşmez kırmızı bayraklar çıktı. Ancak Kanadalı pilot, geri geri gidip aracını bariyerlerden çıkarmayı başardı. Sonrasında kırık ön kanadıyla pite döndü ve seans kaldığı yerden devam etti.

Ayrıca Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi de seansın bitimine kısa bir süre kala spin attı ve bariyerlere çarpmadan geri dönmeyi başardı.

Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Nikita Mazepin ve Kimi Raikkonen, pistin çeşitli bölümlerinde araçlarının kontrollerini kaybedip pist dışına çıktılar. Ancak herhangi bir yere çarpmadan ya da spin atmadan geri döndüler.

Seansın ilk bölümünde favori isimler garajda kalmayı tercih ettiler ve seans ilerledikçe piste çıkıp zaman turu kaydettiler.

Neredeyse seansın her dakikasında derecesini geliştiren isimler vardı ve sürücüler, özellikle seansın ilk bölümünde orta ile yumuşak lastikler arasında bölünmüş durumdaydı.

Son dakikalara girilirken Lewis Hamilton 1:15.515 yapıp liderliği almayı başardı, bundan kısa bir süre sonra da McLaren pilotu Lando Norris 1:15.414 yapıp İngiliz sürücüyü geride bıraktı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Ancak son sözü söyleyen isim 1:14.958 yapan Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Dün yaşadığı sorun nedeniyle ikinci seansın neredeyse tamamını kaybeden Hollandalı pilot, 1:15'in altına inen tek isim oldu ve seansı zirvede noktaladı.

McLaren pilotları dün, özellikle tek turda pek umut vermiyorlardı ancak Lando Norris, bugünkü üçüncü antrenman seansında tempo yükseltti ve 1:15.414'lük zaman turuyla, Verstappen'in 0.456 saniye ardında ikinci oldu.

Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas, oldukça dağınık bir seans geçirdiler. En hızlı turları birkaç kez silinen ikili, aynı zamanda turu bir araya getirmekte de zorlandılar. Bahreyn GP galibi Hamilton, son bölümde en hızlı tur denemesi yapmayı 0.557 saniye geride üçüncü olurken, Valtteri Bottas en hızlı zamanının birkaç kez silinmesiyle 0.950 saniye geride sekizinci oldu.

Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez, Bahreyn'e kıyasla daha temiz bir seans geçirse de, takım arkadaşı Verstappen'den 0.593 saniye yavaş kaldı ve seansı dördüncü en iyi isim olarak tamamladı. Yine de Perez'in orta lastikle attığı turlar oldukça iyiydi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Charles Leclerc, Ferrari SF21

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Ferrari pilotları tıpkı dün olduğu gibi bugün de iyi turlar çıkarmayı aşardılar. Ancak bu kez zirvenin uzağında göründüler. Dünkü ikinci seansta kaza yapan Charles Leclerc, lider Verstappen'in 0.780 saniye ardında beşinci olurken, Carlos Sainz 0.950 saniye geride kaldı ve yedinci en iyi zamanı yaptı.

Dün, tempo olarak oldukça iyi görünen AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ise, bugünkü seansta iki Ferrari pilotunun arasında altıncı oldu. Fransız pilot, liderin 0.932 saniye ardında kalsa da, en hızlı turunu orta lastikle attı.

Bu hafta sonu yeni bir güncelleme paketine sahip olan Alpine'de her iki pilot da ilk ona girmeyi başardı. Fernando Alonso, 1.228 saniye geride dokuzuncu olurken, Esteban Ocon sadece 0.042 saniye geride onuncu sırada yer aldı.

Yuki Tsunoda, seans içerisinde bol bol trafikten şikayet etti. Japon pilot, en hızlı turunda Gasly'den 0.3 saniye yavaş kalınca, seansı 11. sırada tamamladı.

Fernando Alonso, Alpine A521, Esteban Ocon, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521, Esteban Ocon, Alpine A521

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Bu hafta sonu güncellemeye sahip olan bir başka takım olan Aston Martin'den Lance Stroll ve Sebastian Vettel, ilk ona giremediler. Stroll, yakın grupta 12. olurken, Vettel 14. oldu. Bu ikilinin arasında ise McLaren'dan Daniel Ricciardo yer aldı.

Williams, başlangıçta iyi turlar attığı seansta ancak 15. ve 17. sıralarda yer alabildi. George Russell, takım arkadaşından 0.1 saniye daha iyi bir tur atarak 15. olurken, bu iki sürücünün arasında Haas ile iyi bir tur atan Mick Schumacher yer aldı.

Alfa Romeo pilotları seans boyunca denge sorunları yaşadılar ve Giovinazzi 18. olurken, Raikkonen 19. oldu.

Son sırada ise Schumacher'den 1 saniye daha yavaş turlayan Mazepin yer aldı.

Sıralama turları TSI 15:00'te gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 18 1'14.958  
2 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 17 1'15.414 0.456
3 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 18 1'15.515 0.557
4 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 18 1'15.551 0.593
5 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 21 1'15.738 0.780
6 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 22 1'15.890 0.932
7 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 21 1'15.908 0.950
8 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 19 1'15.908 0.950
9 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 20 1'16.186 1.228
10 France Esteban Ocon Alpine Renault 20 1'16.228 1.270
11 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 20 1'16.230 1.272
12 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 19 1'16.245 1.287
13 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 17 1'16.253 1.295
14 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 19 1'16.389 1.431
15 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 20 1'16.427 1.469
16 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 22 1'16.448 1.490
17 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 15 1'16.537 1.579
18 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 22 1'16.612 1.654
19 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 23 1'16.803 1.845
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 23 1'17.398 2.440
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia Romagna GP
Alt-etkinlik FP3
Editör Kemal Şengül

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