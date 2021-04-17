Alpine, rüzgar tüneli sorunu nedeniyle geride kalmış!

Fransız ekibi, bu sene orta bölümde rakiplerinin gerisine düşmüş gibi görünüyor. Takım, sezonun açılış yarışı Bahreyn'de hiç puan alamamıştı.

Marcin Budkowski, fabrikada yaşadıkları sorun nedeniyle geriye düştüklerini kabul etti ancak yapacakları güncellemelerle yeniden yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.

Budkowski, "Kış testlerine başlamadan önce, kural değişiklikleri nedeniyle bazı sıkıntılar yaşayacağımızı biliyorduk ancak aynı zamanda rüzgar tünelinde gelişimi yavaşlatan bazı sorunlar yaşadık."

"En iyi kış dönemini geçirmediğimizi biliyorduk. Bu yüzden performans açısından geride kalmayı bekliyorduk."

"Testler bunu bir nevi doğrulamış oldu. Testler boyunca test ettiğimiz birkaç şeyde ilerleme gösterdik. Geliştik ancak yine de arkada kaldık." dedi.

Budkowski, Baheyn'deki performanslarının sürpriz olmadığını söyledi ancak rakiplerinden bazılarının performansına şaşırdıklarını kabul etti.

Budkowski, "İlginç bir şekilde hemen hemen beklediğimiz yerde yarışı tamamladık. Ancak önümüzde ve arkamızda olan araçlar konusunda bazı hatalarımız vardı."

"Ancak böyle düşünen tek takım biz değildik çünkü diğer takımlardan bazı yöneticilerle konuştuğumda, onların da yarışta gördüğümüzden biraz farklı bir sonuç beklediklerini gördüm." dedi.

Alpine, sezonun ikinci yarışı olan Imola'ya durumu düzeltmesine yardımcı olacak güncellemelerle geldi. Bu güncellemeler arasında ön kanat ve burun yenilikleri bulunuyor.

Budkowski, bu güncellemelerin önceden planlandığını ancak rekabet durumuna bakarak diğer güncellemeleri de hızlandırdıklarını söyledi.

Budkowski, "Performansımızı iyileştirmek için zorluyoruz ve bu, buraya getirdiğimiz güncellemelerin sayısından belli."

"Düşündüğümüzden daha gerideyiz, bu yüzden birkaç güncellemeden daha fazlasını getireceğiz. Ayrıca diğerlerinin de bizim güncelleme getirmemizi bekleyeceğini düşünmüyorum. Yani herkes aracını geliştirecektir."

"Bu göreceli bir yarış. Araç bu hafta sonu getirdiğimiz güncellemelerle iyileşecek ancak gelecek yarışlarda daha fazla güncelleme getirmek için çalışmalıyız." dedi.