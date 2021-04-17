Bahreyn'de yaşadığı zorluklar, Mercedes'in güçlü şekilde dönmesine yardım etmiş

Bahreyn'deki yarışta en hızlı takım hiç şüphesiz Red Bull'du, ancak Imola'daki cuma antrenmanlarında Mercedes zirveye geri döndü ve Valtteri Bottas her iki seansı da birinci bitirirken, Mercedes 1-2 oldu.

Mercedes'in teknik direktörü James Allison, agresif strateji ve Lewis Hamilton'ın kusursuz sürüşüyle kazandıkları Bahreyn GP'de hissettikleri acının, Imola'da daha güçlü şekilde dönmelerine yardımcı olduğunu belirtti.

Son üç hafta içinde yapılan çalışmaları değerlendiren Allison, şöyle konuştu: "Aracımız burada Bahreyn'e kıyasla kesinlikle daha mutlu. Bunlar güzel seanslardı!"

"Red Bull, Bahreyn'de bizden daha hızlıydı. Fakat o zamandan beri aracımızı geliştirmek için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bence insanın doğası gereği, eğer acı çekiyorsanız, normalde olduğundan biraz daha büyük bir atılım yapıyorsunuz."

“Yarışmayı kesinlikle seviyoruz, mücadeleyi seviyoruz, fakat ikinci en iyi olma hissini kesinlikle sevmiyoruz."

"Red Bull, Bahreyn'de bize kıyasla daha hızlıydı ve aracımızı geliştirmek için, elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bu sayede bu acı hisse, olması gerekenden daha uzun süre katlanmak zorunda kalmayacağız." dedi.

Allison, Imola'da kaydettikleri gelişimin, takımın W12 için getirdiği herhangi bir güncellemeyle ilgili olmadığını, aksine çok daha iyi bir denge yakalamaları sayesinde bu sonucu elde ettiklerini belirtti.

Her iki sürücü de, Bahreyn'deki yarışta aracın arka tarafıyla ilgili denge sorunları yaşıyordu. Ancak fabrikada harcanan yoğun çaba ve Bottas ile yapılan son simülasyon çalışmaları, araçtan en iyisini çıkarmak için ihtiyaç duyulan ayarların keşfedilmesine olanak sağladı.

Allison, "Simülatörde çalışan insanlar, aracın Bahreyn'de bizi olumsuz etkilediği alanları görmeye çalışıyorlar."

"Her şey virajlarda daha iyi çalışan bir denge yakalamakla ilgili. Ancak kilit nokta neredeyse her zaman aynı ve bu, ön ve arka lastiklerin apekste fren yaparken, tepeden ve çıkışta doğru sıcaklık aralığında olmasıyla ilgili." dedi.

Mercedes, kendisi adına zor geçtiğini düşünse de, Bahreyn'in ardından her iki şampiyonada da lider konumda.

Buna karşılık Allison, sezon başlangıcının önceki yıllarla aynı hissettirmediğini çünkü takımın henüz araçtan en iyisini çıkaramadığını belirtti.

"Geçen yıldan çok farklı bir duyguya sahibiz. Hem içeride hem de dışarıda hep şunu söyledim: 2020 harika bir yıldı çünkü bir paket olarak tüm zamanların en iyi yarış araçlarından birini ürettik ve neredeyse kusursuz bir sezon geçirdik. Bu açıdan derin şekilde akıllarda kalan çok fazla kısmı yok."

"Kolay elde edilmiş bir zafer, Bahreyn'de olduğu gibi dişinizle ve tırnağınızla çabalayarak aldığınız bir zafer gibi aklınızda kalmaz."

"Bizim gibi geride kalan konumunda yer alırken kazandığınızda, bu kesinlikle parlak bir anı oluyor ve sonsuza dek hatırlıyorsunuz. Bunu torunlarıma anlatacağımı biliyorum!"