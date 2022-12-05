Bütçe sınırı mektubu hakkında Brown: "Söylediklerimin arkasındayım"

Haberi dinle

McLaren CEO'su, Red Bull'un 145 milyon dolarlık bütçe sınırını aşmasının ardından FIA'ya, takımı 'hile yapmakla' suçlayan bir mektup yazdı.

Takımın bütçe sınırını dört alanda ihlal ettiği ortaya çıktı ve Red Bull takım patronu Christian Horner, takımın ihlalden herhangi bir avantaj elde ettiği iddiasını reddetti.

Brown, "İster teknik ister finansal olsun, kuralları çiğnediğinizde, bunu karakterize etmek için birçok yola sahip olabileceğinizi düşünüyorum."

"Bunun ağır bir kelime olduğunu biliyorum, ancak bütçe sınırını aşmakla çok düşük bir araç yüksekliğine sahip olmak veya bu tarz bir ihlal arasında herhangi bir fark görmüyorum." dedi.

McLaren patronu, hile kelimesinin kullanımının 'basit' olacağına, ancak bütçe sınırı olayına yanlış bir bakış açısı olmayacağına inanıyor.

Brown, "Sportif, finansal, teknik düzenlemelerde kurallar ihlal edilirse sanırım buna birkaç farklı şey denebilir, ancak daha basit bir şekilde buna 'hile' de diyebiliriz." dedi.