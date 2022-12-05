Norris, birçok konuda Vettel gibi sesini yükseltmek istiyor

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Abu Dhabi GP'sinin ardından emekliye ayrılan Vettel, son senelerde sosyal sorumluluk projelerine yoğunlaşmış ve iklim değişikliği başta olmak üzere birçok konuda sesini yükseltmeye başlamıştı.

Vettel'in bu tavrının genç pilotlara da ilham verdiği söylenebilir; nitekim artık pek çok isim bu konuya yoğunlaşıyor.

Bu isimlerden biri, geçmişte ruh sağlığı konusunda destekçi bir tavır takınan Norris. Çaylak sezonunda depresyonla boğuştuğu bilinen İngiliz pilot, diğer konularda da tıpkı Vettel gibi sesini yükseltmek istediğini itiraf ediyor.

Norris Abu Dhabi'de Sky F1'e verdiği demeçte, "Bence en önemli şeylerden biri, günümüzde pistte ne yaptığınızdan çok pist dışında ne yaptığınızın önemli olması."

"Gençler üzerinde, Formula 1'de sahip olduğumuz yeni izleyici kitlesi üzerinde yaratabileceğimiz etki de aynı şekilde büyük önem taşımakta."

"Sesimi yükseltmek konusunda Seb'e göre daha utangaç olabilirim, ama öğreneceğim. Bu, doğruları söylemek, dürüst olmak ve fikirlerinizi savunmakla ilgili -sadece yarışla ilgili konularda değil, Seb'in yaptığı pek çok şey hakkında da." dedi.

Geçtiğimiz dört sezon boyunca Vettel'e karşı yarışmaktan 'onur duyduğunu' belirten Norris, statüsünü Vettel'in yaptığı gibi kullanmayı öğrenmek istediğini söyledi.

Norris, "Sanırım bazı insanlar Seb'in bakış açısını eleştiriyor çünkü F1 günün sonunda yarışla ilgili, yine de aynı zamanda son birkaç yıldır Seb'e karşı yarışabildiğim için şanslı olduğumu düşünüyorum."

"Dört kez şampiyon olmuş, F1 tarihinin gelmiş geçmiş en iyi pilotlarından biri. Kariyerinin bir parçası olduğum için onur duyuyorum."

"Ama pist dışı konularda da Seb'den öğrendiğim çok şey var. Sanırım daha da önemlisi, sesimi çıkarmayı ve sahip olduğum sesi kullanmayı öğrenmem gerekiyor. Konuşabileceğim konular var, örneğin ruh sağlığı konusunda çok şey yaptım ama her zaman daha fazlasını yapabilirim."

"Konuşabileceğim daha pek çok şey var ama bunlar zamanla ortaya çıkacak, bu yüzden Seb'e tüm bunlar için teşekkür ediyorum." dedi.