Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Bütçe sınırı mektubu hakkında Brown: "Söylediklerimin arkasındayım" Sonraki / Sainz: "Galibiyete rağmen Silverstone, 2022'deki en iyi hafta sonum değildi"
Formula 1 Haberler

Norris, birçok konuda Vettel gibi sesini yükseltmek istiyor

McLaren pilotu Lando Norris, Sebastian Vettel'in sosyal sorumluluk konusunda bir ilham kaynağı olduğunu ve kendisine karşı yarışmaktan gurur duyduğunu söylüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Norris, birçok konuda Vettel gibi sesini yükseltmek istiyor
Haberi dinle

Abu Dhabi GP'sinin ardından emekliye ayrılan Vettel, son senelerde sosyal sorumluluk projelerine yoğunlaşmış ve iklim değişikliği başta olmak üzere birçok konuda sesini yükseltmeye başlamıştı.

Vettel'in bu tavrının genç pilotlara da ilham verdiği söylenebilir; nitekim artık pek çok isim bu konuya yoğunlaşıyor. 

Bu isimlerden biri, geçmişte ruh sağlığı konusunda destekçi bir tavır takınan Norris. Çaylak sezonunda depresyonla boğuştuğu bilinen İngiliz pilot, diğer konularda da tıpkı Vettel gibi sesini yükseltmek istediğini itiraf ediyor.

Norris Abu Dhabi'de Sky F1'e verdiği demeçte, "Bence en önemli şeylerden biri, günümüzde pistte ne yaptığınızdan çok pist dışında ne yaptığınızın önemli olması."

"Gençler üzerinde, Formula 1'de sahip olduğumuz yeni izleyici kitlesi üzerinde yaratabileceğimiz etki de aynı şekilde büyük önem taşımakta."

"Sesimi yükseltmek konusunda Seb'e göre daha utangaç olabilirim, ama öğreneceğim. Bu, doğruları söylemek, dürüst olmak ve fikirlerinizi savunmakla ilgili -sadece yarışla ilgili konularda değil, Seb'in yaptığı pek çok şey hakkında da." dedi.

 

Geçtiğimiz dört sezon boyunca Vettel'e karşı yarışmaktan 'onur duyduğunu' belirten Norris,  statüsünü Vettel'in yaptığı gibi kullanmayı öğrenmek istediğini söyledi.

Norris, "Sanırım bazı insanlar Seb'in bakış açısını eleştiriyor çünkü F1 günün sonunda yarışla ilgili, yine de aynı zamanda son birkaç yıldır Seb'e karşı yarışabildiğim için şanslı olduğumu düşünüyorum."

"Dört kez şampiyon olmuş, F1 tarihinin gelmiş geçmiş en iyi pilotlarından biri. Kariyerinin bir parçası olduğum için onur duyuyorum."

"Ama pist dışı konularda da Seb'den öğrendiğim çok şey var. Sanırım daha da önemlisi, sesimi çıkarmayı ve sahip olduğum sesi kullanmayı öğrenmem gerekiyor. Konuşabileceğim konular var, örneğin ruh sağlığı konusunda çok şey yaptım ama her zaman daha fazlasını yapabilirim."

"Konuşabileceğim daha pek çok şey var ama bunlar zamanla ortaya çıkacak, bu yüzden Seb'e tüm bunlar için teşekkür ediyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar
Bütçe sınırı mektubu hakkında Brown: "Söylediklerimin arkasındayım"
Önceki haber

Bütçe sınırı mektubu hakkında Brown: "Söylediklerimin arkasındayım"
Sonraki haber

Sainz: "Galibiyete rağmen Silverstone, 2022'deki en iyi hafta sonum değildi"

Sainz: "Galibiyete rağmen Silverstone, 2022'deki en iyi hafta sonum değildi"
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Szafnauer, genç pilot sözleşmelerini sıkılaştırmayı düşünüyor
Formula 1

Szafnauer, genç pilot sözleşmelerini sıkılaştırmayı düşünüyor

Doohan'ın gelecek sezon için önceliği Formula 2
Formula 1

Doohan'ın gelecek sezon için önceliği Formula 2

Krack: "Fernando'nun kazanma arzusu takımı ateşleyecek"
Formula 1

Krack: "Fernando'nun kazanma arzusu takımı ateşleyecek"

Son Haberler

Steiner: "Grosjean bazen çok iyi, bazense çok kötü bir pilottu"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "Grosjean bazen çok iyi, bazense çok kötü bir pilottu"

Guenther Steiner, Romain Grosjean'ın pistteki performansının iyi ya da kötü olmasının pilotun 'gününde' olup olmamasına bağlı olduğunu söylüyor.

Ben Sulayem, başkanlıktaki ilk senesinde bir patent davası ve mali açıkla karşılaşmış
Formula 1 Formula 1

Ben Sulayem, başkanlıktaki ilk senesinde bir patent davası ve mali açıkla karşılaşmış

FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem, başkanlığının ilk yılında karşılaştığı iki büyük zorluğu çözmeyi başardıklarını, ancak herhangi bir alışma döneminden geçemediğini söylüyor.

Ocon: "Schumacher'in F1'e geri döneceğinden eminim"
Formula 1 Formula 1

Ocon: "Schumacher'in F1'e geri döneceğinden eminim"

Mick Schumacher'in 2023 için dışarda kalması hakkında Esteban Ocon, Alman pilotun gelecek yıllarda gride geri döneceğine inanıyor.

Szafnauer, genç pilot sözleşmelerini sıkılaştırmayı düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Szafnauer, genç pilot sözleşmelerini sıkılaştırmayı düşünüyor

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, Oscar Piastri vakasının ardından genç pilotlarla sözleşme imzalarken daha bağlayıcı olmaya çalışacaklarını söylüyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.