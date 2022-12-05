Schiff: "Binotto'nun istifasının sebebi Leclerc değil"
Eski W Series sürücüsü Naomi Schiff, Mattia Binotto'nun istifasının sebebi olarak Charles Leclerc'i göstermiyor.
Sezonun bitmesinden kısa bir süre sonra dört senedir sürdürdüğü takım patronluğu görevinden istifa eden Binotto, tartışmalarla, inişlerle ve çıkışlarla dolu bir dönemin ardından Ferrari'den ayrıldı.
Çeşitli görevlerle 27 senedir bünyesinde bulunduğu takıma veda eden Binotto'nun bu kararının arkasındaki ana faktör ise henüz bilinmiyor; genel görüş ise üst yönetimin Binotto'ya olan güvenlerini kaybettiği yönünde.
Bir diğer iddia ise ana şampiyonluk adayı Leclerc'in takım içindeki durumdan rahatsız olduğu ve Binotto ile çalışmak istemediği şeklinde.
Ancak bu iddiaları yalanlayan Sky Sports sunucusu Naomi Schiff, durumun Leclerc'e göre çok daha büyük sebepleri olduğunu düşünüyor.
Schiff "Pilotların bu kadar büyük bir güce sahip olduğunu düşünmüyorum."
"Pilotlar zaman zaman hayal kırıklıklarını ortaya dökebilirler, ama [Leclerc] Mattia'nın istifasından kısa süre sonra kendisini desteklediğini ve geçirdikleri yıla rağmen ona olan saygısını hiç kaybetmediğini söyledi."
"Bu yüzden Mattia'nın istifasının Leclerc'e bağlı olduğunu düşünmüyorum. Ferrari'de bu yıl kendilerine verilenden daha fazlasını bekleyen bazı güçler var."
Ferrari'nin 2007 sezonundan bu yana beşinci kez takım patronu değişikliğine gideceği gerçeğine de değinen Schiff, son değişikliğin olumsuz bir etkisi olup olmayacağı sorulduğunda "Bence bu zor bir soru."
"Futbola bakarsanız, F1'de olduğundan çok daha sık teknik direktör ve takım patronu değiştirdiklerini görürsünüz. Mattia Binotto başka bir spor dalında olsaydı bu kadar uzun süre dayanamazdı."
"Dolayısıyla işler yolunda gitmiyorsa belki de bir değişiklik yapmak gerekiyordur, bu da ayrı bir tartışma konusu. Ama aynı zamanda bir ivme yaratmak, insanların ne bekleyeceğini bildiği bir formül oluşturmak ve takım içinde bir tarih yazmak istiyorsunuz." dedi.
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