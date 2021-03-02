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Brivio: "Yol haritamız ve başarmak istediklerimiz çok açık"

Ekleyen:
, Editör

Alpine F1 takımının A521 aracını tanıttığı sanal lansmanı sonrasında, takımın yeni yarış direktörü Davide Brivio, MotoGP'den gelen bir başarılı bir yönetici olarak kendisinden beklenenleri ve takımın hedeflerini açıkladı.

Brivio: "Yol haritamız ve başarmak istediklerimiz çok açık"

MotoGP'deki tecrübe ve başarılarının F1'deki ilk sezonunda, henüz sporda tecrübesi yokken, kendisine nasıl bir fayda sağlayacağı konusunda Brivio, "Geçen yıl MotoGP'de aynısını yaptık, takım olarak çalıştık ve şampiyonluğu aldık."

"Bu tamamen bir takım çalışmasıydı ve bunu çok rekabetçi bir ortamda başardık. Aynı durum F1 için de geçerli, başarıya ulaşmak için her departmanınızdan en yüksek performansı alabilmelisiniz.

"Her 2 fabrikadaki ekipler de çok tecrübeli ve motive, dolayısıyla bu benim için büyük bir avantaj olacak. Bir takım olarak ne yapmamız gerektiğini biliyoruz."

"Yol haritamız ve başarmak istediklerimiz çok açık." dedi.

Fernando Alonso, 2 yıl ara verdiği F1'e bu seen Alpine takımıyla geri dönüyor. Takımın yarış direktörü olarak Brivio, bu konudaki fikirlerini aktardı.

"Çok başarılı, şampiyon bir sürücümüz var ve şu anda çok motive. Zorlu bir spora ve ortama dönüyor. Herkese karşı savaşma isteği ne kadar motive olduğunu gösteriyor. Onunla konuştuğumda ne kadar çalıştığını ve ne kadar güçlü bir şekilde dönmek istediğini görebiliyorum."

"Ona iyi bir araç verdiğimiz takdirde çok iyi sıralar için savaşabileceğine eminim."

Alonso'yla çalışmanın gözünü korkutup korkutmadığı sorulduğunda İtalyan yönetici, "Hayır öyle düşünmüyorum. Alonso'yla sadece biraz sohbet edebildik. Onun çok motive birisi olduğunu görebiliyorum."

"Araçtan ve takımdan en iyi performansı alabilmek için tüm her şeyi bir araya getirmeye çalıştığını görebiliyorum. Sadece aracı sürmek için F1'e dönmedi, iyi sonuçlar almak ve tatmin olmak için döndü."

"Evet çok talepte bulunuyor fakat yapısı böyle. Bu tarz bir sürücüye ihtiyacımız var, maksimum performansı alabilmek için her şeyi bir araya getirmeye istekli birisine. Bu yüzden onun bu tutumunu ve yaklaşımını içtenlikle kabul ettiğimizi söyleyebilirim." dedi.

Alpine F1 projesinin hangi yönünün kendisini Suzuki MotoGP takımını bırakma konusunda ikna ettiğini ve bu yeni meydan okumada en çok neyin kendisini heyecanlandırdığı sorulduğunda Brivio, "Elbette eski takımımı ve çok iyi bildiğim bir ortamı bırakmam kolay olmadı."

"Formula 1 uzun süredir bir hayalim ve tamamen yeni bir şeyi öğrenmeye başlamak ve yeni bir ortama girmek çok heyecan verici.

"Fırsatı değerlendirmem gerektiğini hissettim, eğer değerlendirmeseydim muhtemelen pişman olurdum. Dolayısıyla artık buradayım, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım."

"Tecrübemle Alpine F1 takımına bir katkı sağlamayı umuyorum. Kolay olmayacak, biraz zamana ihtiyacım olacak fakat en iyi sonucu alabilmek için çalışmaya kararlıyım." cevabını verdi.

Renault CEO'su Luca de Meo'nun, takımın galibiyet için savaşmaya hazır olduğunu yönündeki sözleri hakkında fikri sorulduğunda Brivio, "Elbette bu sene biraz özel bir sene çünkü herkes 2022'ye, yeni regülasyonlara ve üstünde çalışılan yeni araçlara odaklanmış durumda."

"Yani bu senenin, rekabetçiliğimizi artırmayı hedeflediğimiz 2022 için bir hazırlık senesi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat hedefimiz galibiyet ve sürücülerimiz de buna ulaşmak istiyor. Yani evet, hedef bu, çünkü bir hedefe ve hayale ihtiyacımız var."

"Çünkü böylece bulunduğumuz noktadan hedefimizi başarmak için çalışmalara başlayabiliriz." diyerek sözlerini tamamladı.

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Seri Formula 1
Takımlar Renault F1 Team , Alpine
Editör Memet Kağan Bilgili

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